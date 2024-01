Βρέθηκε πίνακας του Γκούσταφ Κλιμτ μετά από 100 χρόνια

Ένας πίνακας του Γκούσταφ Κλιμτ, που πιστεύεται ότι είχε χαθεί για 100 χρόνια, βρέθηκε στη Βιέννη, με την αξία του να ανέρχεται στα 54 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών im Kinsky.

Πρόκειται για το πορτρέτο της φροϊλάιν Λίζερ (Portrait of Fraulein Lieser) το οποίο ανήκε κάποτε σε μια πλούσια εβραϊκή οικογένεια βιομηχάνων στην Αυστρία και εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια το 1925. Έκτοτε, η κατάληξη του πίνακα του Γκούσταφ Κλιμτ είναι ασαφής, ωστόσο ανήκει στην οικογένεια των σημερινών ιδιοκτητών του από τη δεκαετία του 1960.

Ο οίκος δημοπρασιών δήλωσε πως «ένας πίνακας τέτοιας σπανιότητας, καλλιτεχνικής σημασίας και αξίας δεν ήταν διαθέσιμος στην αγορά τέχνης στην Κεντρική Ευρώπη εδώ και δεκαετίες». Το πορτρέτο θα δημοπρατηθεί στις 24 Απριλίου για λογαριασμό των νόμιμων διαδόχων της οικογένειας Λίζερ. Πρόκειται για διαδικασία που βασίζεται στις αρχές της Ουάσιγκτον, μια διεθνή συμφωνία για την επιστροφή της λεηλατημένης από τους Ναζί τέχνης στους απογόνους των ανθρώπων από τους οποίους την πήραν.

Πριν από τη δημοπρασία, ο πίνακας του Γκούσταφ Κλιμτ θα παρουσιαστεί σε διάφορες διεθνείς τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Γερμανίας και του Χονγκ Κονγκ, δήλωσε ο οίκος δημοπρασιών.

Ένας δικηγόρος τέχνης είπε στα αυστριακά μέσα ενημέρωσης ότι μέχρι στιγμής δεν είχαν βρει στοιχεία ότι το έργο είχε λεηλατηθεί ή κλαπεί πριν ή κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

A Gustav Klimt painting thought to have been lost for almost a century will be put on the auction block in Vienna https://t.co/8aBCUmxHjA