Release Athens 2024: Judas Priest και Μπρους Ντίκινσον στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Judas Priest και τον Μπρους Ντίκινσον, την Κυριακή 21 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Οι Metal Gods του Rob Halford και ο τραγουδιστής / frontman των Iron Maiden σε μια βραδιά-ορόσημο για τους φίλους του σκληρού ήχου στη χώρα μας. Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Judas Priest ξεκίνησαν το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας και άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο του heavy metal. Στα 50 και πλέον χρόνια ύπαρξής τους, δεν έχει απομείνει διθύραμβος που να μην έχει γραφτεί για την παρέα του Rob Halford.

Άγγιξαν δυσθεώρητα ύψη με albums όπως τα "Hell Bent for Leather" ('78), "British Steel", ('80), "Point of Entry" ('81), "Screaming for Vengeance" ('82), "Painkiller" ('90), "Firepower" (2018) και συνεχίζουν ακάθεκτοι μέχρι σήμερα.

Οι Judas Priest έχουν σκοπό να ξεπεράσουν την ισοπεδωτική εμφάνιση του 2022, φέρνοντας μαζί την μεγαλύτερη παραγωγή που είχαν ποτέ, αλλά και τον επερχόμενο νέο δίσκο τους. Το "Invincible Shield" κυκλοφορεί στις 8 Μαρτίου και ήδη στο single – προπομπό, "Panic Attack", ακούγονται σε πολύ μεγάλη φόρμα, ενθουσιάζοντας εκατομμύρια metal fans σε ολόκληρο τον κόσμο. Καθόλου άσχημα για μία μπάντα που βρίσκεται στο 19o album της μακράς καριέρας της.

O Μπρους Ντίκινσον είναι μία από τις καλύτερες και πιο χαρακτηριστικές φωνές – και παρουσίες – του Heavy Metal και, ταυτόχρονα, ένας ανήσυχος και πολυμαθής άνθρωπος. Frontman των Iron Maiden, μίας από τις εμβληματικότερες μπάντες όχι μόνο του σκληρού ήχου αλλά ολόκληρου του φάσματος της rock μουσικής, συγγραφέας, επιχειρηματίας, πιλότος, σεναριογράφος, spoken-word performer και σίγουρος πως το 2024 θα είναι η δική του χρονιά.

Έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους με τους Iron Maiden, ο Dickinson ξεκίνησε ένα επιτυχημένο σερί σόλο δίσκων το 1990 με το "Tattooed Millionaire". Το 1994 έγραψε ιστορία με τις εμφανίσεις του, μέσα στο χάος του πολέμου, στη Βοσνία, οι οποίες αποτυπώθηκαν στο βραβευμένο ντοκυμαντέρ "Scream For Me Sarajevo" (2018).

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στις 12:00, προς 50€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 55€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 150€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands&stools για όλους

Open-bar

Προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

