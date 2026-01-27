Το «Ρέκβιεμ για το Τέλος του Έρωτα» αποθεωθηκε από κοινό και κριτικούς

Με μια καταιγίδα χειροκροτημάτων υποδέχτηκε το κοινό που κατέκλυσε την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026.

H αριστουργηματική performance-installation των Γιώργου Κουμεντάκη και Δημήτρη Παπαϊωάννου, που δημιουργήθηκε το 1995 –«για τους φίλους που χάθηκαν από AIDS»–, επέστρεψε σε μια νέα εκδοχή, για έναν κύκλο δώδεκα παραστάσεων στην Εθνική Λυρική Σκηνή, οι οποίες έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ και απέσπασαν μαζικά εκτός από το χειροκρότημα των θεατών, αλλά και θερμές κριτικές.

Tο Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Παρίσι για να παρουσιαστεί στο ιστορικό Théâtre du Châtelet. Η συμπαραγωγή με το Châtelet και η περιοδεία στο Παρίσι υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα είναι ένα από τα εμβληματικότερα έργα της πρώτης συνθετικής περιόδου του διεθνώς αναγνωρισμένου συνθέτη και Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη, με λιμπρέτο βασισμένο στο ποίημα «Λάζαρος» του Δημητρίου Καπετανάκη.

Ο κορυφαίος διεθνής Έλληνας αρχιμουσικός Θεόδωρος Κουρεντζής έδωσε νέα πνοή στο σπαρακτικό έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, αναδεικνύοντας τις σπάνιες ποιότητες της μουσικής και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητά του. Ερμήνευσαν οι σολίστ μουσικοί της Ορχήστρας της ΕΛΣ, το χορωδιακό σύνολο ΜΕΙΖΟΝ Ensemble και οι υψίφωνοι Ντιάνα Νοσίρεβα και Ξένια Ντορόντοβα.

Ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης, χορογράφος και εικαστικός δημιουργός Δημήτρης Παπαϊωάννου, ξαναδουλεύοντας το Ρέκβιεμ στη μεγάλη κλίμακα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συνδιαλέγεται με τις έννοιες της πτώσης και της φθαρτής διάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης, μέσα από τα σώματα και την ερμηνεία των πενήντα σπουδαίων περφόρμερ.

Επόμενες παραστάσεις:

27, 28, 29, 30 Ιανουαρίου 2026 – Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ, Αθήνα

Νοέμβριος 2027 – Théâtre du Châtelet, Παρίσι