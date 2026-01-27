ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Το «Ρέκβιεμ για το Τέλος του Έρωτα» αποθεωθηκε από κοινό και κριτικούς

H αριστουργηματική performance-installation των Γιώργου Κουμεντάκη και Δημήτρη Παπαϊωάννου επέστρεψε σε μια νέα εκδοχή, για έναν κύκλο δώδεκα παραστάσεων στην Εθνική Λυρική Σκηνή

The LiFO team
The LiFO team UPDATED
Το «Ρέκβιεμ για το Τέλος του Έρωτα» αποθεωθηκε από κοινό και κριτικούς Facebook Twitter
UPD
0

Με μια καταιγίδα χειροκροτημάτων υποδέχτηκε το κοινό που κατέκλυσε την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026.

H αριστουργηματική performance-installation των Γιώργου Κουμεντάκη και Δημήτρη Παπαϊωάννου, που δημιουργήθηκε το 1995 –«για τους φίλους που χάθηκαν από AIDS»–, επέστρεψε σε μια νέα εκδοχή, για έναν κύκλο δώδεκα παραστάσεων στην Εθνική Λυρική Σκηνή, οι οποίες έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ και απέσπασαν μαζικά εκτός από το χειροκρότημα των θεατών, αλλά και θερμές κριτικές.

Το «Ρέκβιεμ για το Τέλος του Έρωτα» αποθεωθηκε από κοινό και κριτικούς Facebook Twitter

Tο Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Παρίσι για να παρουσιαστεί στο ιστορικό Théâtre du Châtelet. Η συμπαραγωγή με το Châtelet και η περιοδεία στο Παρίσι υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα είναι ένα από τα εμβληματικότερα έργα της πρώτης συνθετικής περιόδου του διεθνώς αναγνωρισμένου συνθέτη και Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη, με λιμπρέτο βασισμένο στο ποίημα «Λάζαρος» του Δημητρίου Καπετανάκη.

Το «Ρέκβιεμ για το Τέλος του Έρωτα» αποθεωθηκε από κοινό και κριτικούς Facebook Twitter

Ο κορυφαίος διεθνής Έλληνας αρχιμουσικός Θεόδωρος Κουρεντζής έδωσε νέα πνοή στο σπαρακτικό έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, αναδεικνύοντας τις σπάνιες ποιότητες της μουσικής και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητά του. Ερμήνευσαν οι σολίστ μουσικοί της Ορχήστρας της ΕΛΣ, το χορωδιακό σύνολο ΜΕΙΖΟΝ Ensemble και οι υψίφωνοι Ντιάνα Νοσίρεβα και Ξένια Ντορόντοβα.

Ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης, χορογράφος και εικαστικός δημιουργός Δημήτρης Παπαϊωάννου, ξαναδουλεύοντας το Ρέκβιεμ στη μεγάλη κλίμακα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συνδιαλέγεται με τις έννοιες της πτώσης και της φθαρτής διάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης, μέσα από τα σώματα και την ερμηνεία των πενήντα σπουδαίων περφόρμερ.

Το «Ρέκβιεμ για το Τέλος του Έρωτα» αποθεωθηκε από κοινό και κριτικούς Facebook Twitter

Επόμενες παραστάσεις:

 27, 28, 29, 30 Ιανουαρίου 2026 – Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ, Αθήνα

Νοέμβριος 2027 – Théâtre du Châtelet, Παρίσι

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σπουδαία ανακάλυψη στη Μεγαλόπολη: Εντοπίστηκαν ίσως τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία του κόσμου

Πολιτισμός / Σπουδαία ανακάλυψη στη Μεγαλόπολη: Εντοπίστηκαν τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία του κόσμου

Τα αντικείμενα χρονολογούνται περίπου 430.000 χρόνια πριν, μια «ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την εξέλιξη του ανθρώπου», όπως σημειώνει η επικεφαλής των ερευνών και παλαιοανθρωπολόγος του Πανεπιστημίου Τίμπιγκεν, Κατερίνα Χαρβάτη
THE LIFO TEAM
Σε τροχιά επανεκκίνησης το εργαστήριο Κεραμικής της Ελένης Βερναδάκη

Πολιτισμός / Σε τροχιά επανεκκίνησης το εργαστήριο Κεραμικής της Ελένης Βερναδάκη

Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργαστηρίου κεραμικής, ανοιχτού και προσβάσιμου σε δημιουργούς κάθε επιπέδου, από νέους καλλιτέχνες έως έμπειρους κεραμίστες
THE LIFO TEAM
 
 