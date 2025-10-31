ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Queen: Το Bohemian Rhapsody έγινε 50 ετών - Πέντε ιδιαίτερες διασκευές του ιστορικού single

Το 2018, το Bohemian Rhapsody αναδείχτηκε ως το τραγούδι του 20ού αιώνα, με τα περισσότερα streams - Σήμερα θεωρείται ευρέως ως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Queen: Το Bohemian Rhapsody έγινε 50 ετών - Πέντε ιδιαίτερες διασκευές του ιστορικού single Facebook Twitter
Τα μέλη του βρετανικού συγκροτήματος, Queen/Φωτογραφία: X
0

Στις 31 Οκτωβρίου 1975, το βρετανικό ροκ συγκρότημα Queen κυκλοφόρησε το τραγούδι που θα γινόταν το ορόσημο της καριέρας του και η πιο επιτυχημένη του σύνθεση, το «Bohemian Rhapsody», το κύριο single από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ «A Night at the Opera».

Το τραγούδι ήταν δημιούργημα του θρυλικού τραγουδιστή του συγκροτήματος, Φρέντι Μέρκιουρι. Το κομμάτι περιγράφεται μερικές φορές ως προοδευτικό ροκ, αλλά η εξάλεπτη σύνθεση αποτελεί επίσης ένα «roller coaster» μουσικών ειδών.

Η ηχογράφηση του Bohemian Rhapsody χρειάστηκε αρκετές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Το 2018, αναδείχτηκε ως το τραγούδι του 20ού αιώνα, με τα περισσότερα streams, σύμφωνα με την Universal Music Group, με περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια streams.

Σήμερα θεωρείται ευρέως ως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών.

Με τα χρόνια, φανς των Queen σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει το τραγούδι δικό τους, δημιουργώντας ιδιαίτερες διασκευές.

1. Bohemian Rhapsody (Flashmob στο Παρίσι)

Φανταστείτε να είστε τουρίστας, περπατώντας ήρεμα στους γραφικούς δρόμους του 5ου διαμερίσματος του Παρισιού, όταν ξαφνικά μια φωνή αρχίζει να τραγουδάει από ένα παράθυρο. Προσπαθείτε να βρείτε από πού προέρχεται η μουσική, αλλά πριν το καταλάβετε, 30 μουσικοί και τραγουδιστές εμφανίζονται από το πουθενά και συμμετέχουν σε μια χαρούμενη εκτέλεση του «Bohemian Rhapsody».

Ο πιανίστας Julien Cohen είναι ο «εγκέφαλος» της διασκευής που έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 17,6 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

2. Bohemian Rhapsody (Zulu Version)

Η Χορωδία Νέων Ndlovu της Νότιας Αφρικής δημιουργήθηκε το 2009 με στόχο να δώσει σε «ταλαντούχους εφήβους και νέους ενήλικες από υποβαθμισμένες περιοχές την ευκαιρία να εμφανίζονται τοπικά και διεθνώς».

Η χορωδία έγινε γνωστή για τις διασκευές της σε διάσημα τραγούδια, όπως το ‘Shape of You’ του Ed Sheeran και το ‘Jolene’ της Dolly Parton.

3. Bohemian Rhapsody (A Cappella Version)

To 2017, το αμερικανικό συγκρότημα Pentatonix κυκλοφόρησε μια πλήρη a cappella εκδοχή του Bohemian Rhapsody και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει.

4. Bohemian Rhapsody από την Αντζελίνα Τζόρνταν

Η Αντζελίνα Τζόρνταν από τη Νορβηγία κέρδισε το 2014 το Norway’s Got Talent, σε ηλικία μόλις οκτώ ετών.

Έξι χρόνια αργότερα, συμμετείχε στην αμερικανική εκδοχή του ίδιου talent show και εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και το κοινό με την πρώτη της εμφάνιση.

Με τη συνοδεία μόνο ενός πιάνου και μιας ηλεκτρικής κιθάρας, παρουσίασε μια ευαίσθητη, ατμοσφαιρική εκτέλεση του Bohemian Rhapsody.

5. Bohemian Rhapsody από τους Muppets

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι κληρονόμοι Εβραϊκού ζεύγους μηνύουν το Ίδρυμα Γουλανδρή και το Met για πίνακα του Βαν Γκογκ που λεηλάτησαν οι ναζί

Πολιτισμός / Οι κληρονόμοι Εβραϊκού ζεύγους μηνύουν το Ίδρυμα Γουλανδρή και το Met για πίνακα του Βαν Γκογκ που λεηλάτησαν οι ναζί

Ο πίνακας εκτίθεται σήμερα στο μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα - Οι κληρονόμοι ζητούν την επιστροφή του πίνακα και αποζημίωση αντίστοιχη με τη σημερινή αγοραία αξία του έργου
LIFO NEWSROOM
Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Πολιτισμός / Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Παρά τις νέες συλλήψεις, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κοσμήματα πιθανότατα έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί, ώστε να διατεθούν παράνομα στην αγορά πολύτιμων λίθων
LIFO NEWSROOM
Roisin Murphy

Πολιτισμός / Η μουσικός Róisín Murphy αφαιρέθηκε από φεστιβάλ στην Κωνσταντινούπολη μετά από τρανσφοβική ανάρτηση

Στην ανάρτησή της, η Murphy δημοσίευσε ένα γράφημα που, όπως ισχυρίστηκε, δείχνει «μεγάλη πτώση» στον αριθμό των νέων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς ή μη δυαδικά άτομα
LIFO NEWSROOM
Billie Eilish Δωρεά Πείνα

Πολιτισμός / Η Billie Eilish δωρίζει 11,5 εκατ. δολάρια για το περιβάλλον και την καταπολέμηση της πείνας

«Σας αγαπώ όλους, αλλά κάποιοι από εσάς έχετε πάρα πολλά χρήματα. Αν είστε δισεκατομμυριούχοι, ίσως είναι καιρός να τα μοιραστείτε», δήλωσε η 23χρονη κατά τη διάρκεια των WSJ Innovator Awards
LIFO NEWSROOM
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Πολιτισμός / Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Το Ελληνικό Φεστιβάλ, που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιόρτασε φέτος 75 χρόνια ιστορίας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας
LIFO NEWSROOM
Πολύχρωμη έκθεση για παιδικές χαρές με εικαστική ματιά στο Μουσείο Μπενάκη

Πολιτισμός / Πολύχρωμη έκθεση για παιδικές χαρές με εικαστική ματιά στο Μουσείο Μπενάκη

Μία νέα έκθεση για τους αρχιτέκτονες, desiners και εικαστικούς που δημιούργησαν με πρωτοβουλία μιας διεθνούς ελβετικής οργάνωσης υπέροχες παιδικές χαρές και παιχνίδια για τα παιδιά του κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Πολιτισμός / Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία χρόνια πριν, όταν ο ΛΕΞ διάβασε για το σενάριο της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και αποδέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη, Γιάννη Οικονομίδη, να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του φιλμ
LIFO NEWSROOM
Αίγυπτος: Εγκαινιάζεται το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Εγκαινιάζεται το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Το επιβλητικό κτίριο εκτείνεται σε περίπου 500.000 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα που καλύπτουν επτά χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας
LIFO NEWSROOM
Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Ο φόρος τιμής στη «Nouvelle Vague» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, το «Amrum» του αγαπητού στη χώρα μας Φατίχ Ακίν και μια ακόμα διασκευή μυθιστορήματος της Κόλιν Χούβερ είναι μερικές από τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν από αυτή την Πέμπτη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 