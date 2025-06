Πέθανε ο σπουδαίος συγγραφέας Φρέντερικ Φορσάιθ

Ο συγγραφέας Φρέντερικ Φορσάιθ (Frederick Forsyth), γνωστός για τα bestseller θρίλερ του όπως 'The Day Of The Jackal" (Η Μέρα του Τσακαλιού), πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του. «Πενθούμε την απώλεια ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς θρίλερ στον κόσμο».

Ο Forsyth κυκλοφόρησε περισσότερα από 25 βιβλία, ανάμεσά τους και τα "The Odessa File" και "The Dogs of War", ενώ πούλησε 75 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Ο εκδότης του, Bill Scott-Kerr, δήλωσε: «Τα θρίλερ του Freddie διαβάζονται ακόμα από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ορίζουν το είδος και παραμένουν το σημείο αναφοράς για τους σύγχρονους συγγραφείς. Αφήνει πίσω του μια ανεπανάληπτη κληρονομιά που θα συνεχίσει να συναρπάζει και να ψυχαγωγεί για πολλά χρόνια».

Γεννημένος στο Κεντ της Αγγλίας το 1938, ο Forsyth κατατάχθηκε στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) σε ηλικία 18 ετών, πριν γίνει πολεμικός ανταποκριτής για το BBC και το Reuters. Το 2015 αποκάλυψε πως είχε εργαστεί για περισσότερα από 20 χρόνια και για τη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI6.

Πολλά από τα μυθιστορήματά του εμπνέονταν από τις πραγματικές εμπειρίες του ανά τον κόσμο.

Το πρώτο του μυθιστόρημα, "The Day Of The Jackal" του 1971, που έγραψε όταν ήταν άνεργος, ήταν η αρχή της καριέρας του.

«Ήμουν απένταρος, χρεωμένος, χωρίς διαμέρισμα, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς τίποτα, και απλώς σκέφτηκα, “Πώς θα βγω απ’ αυτήν την τρύπα;” Και βρήκα ίσως την πιο τρελή λύση – να γράψω ένα μυθιστόρημα», είχε δηλώσει.

Το μυθιστόρημα εκτυλίσσεται το 1963 και αφηγείται την ιστορία ενός Άγγλου που προσλαμβάνεται για να δολοφονήσει τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας, Σαρλ ντε Γκωλ.

Το βιβλίο έγινε ταινία το 1973, με τον Edward Fox στον ρόλο του «Τσακαλιού», και πρόσφατα, τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνιστή τον Eddie Redmayne.

Ο Forsyth πέθανε τη Δευτέρα έπειτα από σύντομη ασθένεια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Μόλις λίγες εβδομάδες πριν, καθόμουν μαζί του και βλέπαμε ένα νέο, συγκινητικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή του – In My Own Words, που θα προβληθεί αργότερα φέτος στο BBC One – και θυμήθηκα μια εξαιρετική ζωή, που έζησε με πληρότητα» είπε ο εκπρόσωπός του στην ανακοίνωση του θανάτου του.

«Αφού υπηρέτησε ως ένας από τους νεότερους πιλότους στην RAF, στράφηκε στη δημοσιογραφία, αξιοποιώντας τη γλωσσική του δεινότητα στα Γερμανικά, Γαλλικά και Ρωσικά για να γίνει ανταποκριτής στο Μπιάφρα. Αηδιασμένος από όσα είδε εκεί και αντλώντας από την εμπειρία του στις μυστικές υπηρεσίες, έγραψε το πρώτο και ίσως πιο διάσημο μυθιστόρημά του, The Day Of The Jackal, και έγινε αμέσως παγκόσμιος συγγραφέας bestseller».

Με πληροφορίες από BBC