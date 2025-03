Παρίσι: Ουρές στο Κέντρο Πομπιντού - Αποχαιρετά το κοινό πριν κλείσει για 5 χρόνια

Το Κέντρο Πομπιντού, ένας από τους πιο εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους του Παρισιού, γέμισε με επισκέπτες το Σαββατοκύριακο, καθώς τουρίστες και Γάλλοι πολίτες έσπευσαν να απολαύσουν για τελευταία φορά τη διάσημη συλλογή του, πριν κλείσει για πέντε χρόνια λόγω ανακαίνισης.

«Πέντε χρόνια είναι πολλά!» αναφώνησε η ξεναγός Ελίζα Ερβελέν, καθώς οι επισκέπτες φωτογράφιζαν τα έργα τέχνης, ανάμεσά τους πίνακες του Σαλβαδόρ Νταλί, του Ανρί Ματίς και γλυπτά του Μαρσέλ Ντισάν.

