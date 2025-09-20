Παναγία των Παρισίων: Οι ανακαινισμένοι πύργοι υποδέχονται ξανά το κοινό

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εγκαινίασε την Παρασκευή τους ανακαινισμένους πύργους της Παναγίας των Παρισίων, έξι χρόνια μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε το μνημείο στην καρδιά του Παρισιού.

Οι πύργοι ανοίγουν ξανά για το κοινό το Σάββατο, σηματοδοτώντας την έναρξη των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μιας ετήσιας εκδήλωσης διάρκειας 48 ωρών που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν μνημεία, κτίρια και ιστορικούς χώρους σε πολλές χώρες, οι οποίοι συνήθως δεν είναι προσβάσιμοι στο κοινό.

Από την κορυφή του νότιου πύργου του καθεδρικού, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν το περίφημο ξύλινο βέλος του ναού, γνωστό ως «flèche».

Το παλιό βέλος είχε καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά το 2019. Τώρα υπάρχει καινούργιο. Όταν ανεβαίνετε στον νότιο πύργο, μπορείτε να δείτε [τα αγάλματα των] 12 αποστόλων στη βάση του. Το τελευταίο άγαλμα που τοποθετήθηκε, τον Ιούλιο, ήταν εκείνο του Αγίου Θωμά, αναφέρει το France24.

Όταν ανεβαίνετε στον νότιο πύργο, που είναι ο δεξιός πύργος όταν κοιτάτε την πρόσοψη του ναού, η θέα του Παρισιού είναι μαγευτική. Βλέπετε το Λατινικό Τετράγωνο, το Πάνθεον, τη Σορβόννη, τον Πύργο Μονπαρνάς και φυσικά τον Πύργο του Άιφελ.

Οι επισκέπτες πρέπει να ανέβουν 424 σκαλοπάτια, που τους οδηγούν περίπου 69 μέτρα πάνω από το έδαφος, για να απολαύσουν τη θέα.