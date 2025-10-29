ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ουόλε Σοΐνκα: Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του Νιγηριανού νομπελίστα – «Είμαι ανεπιθύμητος»

Ο συγγραφέας, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1986, έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις μεταναστευτικές πολιτικές των ΗΠΑ

LifO Newsroom
Ουόλε Σοΐνκα: Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του Νιγηριανού νομπελίστα – «Είμαι ανεπιθύμητος»
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο νομπελίστας συγγραφέας Ουόλε Σοΐνκα αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τη βίζα του και του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα. Ο 91χρονος Νιγηριανός συγγραφέας, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1986, δήλωσε ότι έλαβε «μια μάλλον παράξενη ερωτική επιστολή από την πρεσβεία», όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, με την οποία του ζητήθηκε να προσκομίσει το διαβατήριό του προκειμένου να ακυρωθεί επίσημα η βίζα του.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Λάγος, ο Σοΐνκα είπε ότι το αμερικανικό προξενείο επικαλέστηκε «νέες πληροφορίες» χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για τους λόγους της απόφασης. «Όσοι σχεδιάζετε να με προσκαλέσετε στις ΗΠΑ, μη χάνετε τον χρόνο σας», πρόσθεσε με σαρκασμό.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Νιγηρία, ερωτηθείσα σχετικά, δήλωσε ότι δεν σχολιάζει «εξατομικευμένες περιπτώσεις».

Ο Σοΐνκα, γνωστός για τη δριμεία πολιτική του κριτική και το αντιδικτατορικό του έργο, είχε στο παρελθόν μόνιμη άδεια παραμονής στις ΗΠΑ, την οποία όμως ακύρωσε το 2016 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε τότε, έκοψε την «πράσινη κάρτα» του στα δύο, σε μια συμβολική πράξη ενάντια στις πολιτικές του νέου προέδρου για τη μετανάστευση.

«Δεν έχω βίζα, είμαι ανεπιθύμητος», είπε ο Σοΐνκα, συνδέοντας την ανάκληση με την κριτική του απέναντι στην αμερικανική κυβέρνηση. Ο συγγραφέας έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις μεταναστευτικές πολιτικές των ΗΠΑ και έχει συγκρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον δικτάτορα της Ουγκάντας, Ίντι Αμίν, αποκαλώντας τον «Ίντι Αμίν με λευκό πρόσωπο».

«Όταν τον αποκάλεσα Ίντι Αμίν, νόμιζα πως του έκανα κομπλιμέντο», είπε αστειευόμενος, «αλλά η συμπεριφορά του είναι καθαρά αυταρχική». Ο Ίντι Αμίν, ο οποίος κυβέρνησε την Ουγκάντα από το 1971 έως το 1979, έμεινε στην ιστορία για τη σκληρότητα και τις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του.

Ο Σοΐνκα, που τα τελευταία 30 χρόνια δίδασκε συχνά σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να επιδιώξει την επαναφορά της βίζας του. «Να επιστρέψω; Πόσο χρονών είμαι πια;», είπε χαμογελώντας.

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για νέους περιορισμούς στις μη μεταναστευτικές βίζες πολιτών από τη Νιγηρία και άλλες αφρικανικές χώρες, όπως το Καμερούν, η Αιθιοπία και η Γκάνα. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, σχεδόν όλες οι βίζες για μη διπλωματικούς σκοπούς είναι πλέον μονοεισόδου και ισχύουν μόνο για τρεις μήνες, αντί των πενταετών και πολλαπλών εισόδων που ίσχυαν στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από BBC

