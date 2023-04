ΘΕΑΤΡΟ

Don’t look back

Εμπνευσμένο από διάσημες τραγικές ιστορίες αγάπης από τον κινηματογράφο, το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, τον χορό, την τέχνη γενικότερα, αλλά κυρίως από την αιώνια ιστορία στην οποία ο άρχων του Κάτω Κόσμου Πλούτωνας έθεσε όρο στον Ορφέα για να φέρει πίσω την αγαπημένη του Ευρυδίκη να «Μην κοιτάξει πίσω», το Don’t look back, σε σύλληψη, κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά, είναι μια παράσταση μεταξύ θρίλερ, επιστημονικής φαντασίας και μεταφυσικής περφόρμανς. Το κοινό θα εισέρχεται σε ένα λαβυρινθώδες ξενοδοχείο-φάντασμα, το Hotel Spectre, ξεκινώντας μια πορεία «καθόδου» προς τον Άδη, όπου ονειρικές μορφές θα εμφανίζονται, θα δρουν και θα εξαφανίζονται. Πρόσωπα που κάποτε υπήρξαν ένας Ορφέας ή μία Ευρυδίκη, απομεινάρια πλέον ενός τραγικού, ανεκπλήρωτου ή αλύτρωτου έρωτα. Στη διάρκεια αυτής της διαδρομής, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στην «αποφράδα στιγμή» που συνέβη το μοιραίο – ο φόνος, η αυτοκτονία, ο οδυνηρός χωρισμός, η θανατηφόρα αρρώστια, η προδοσία, η τρέλα, ακόμα και μια αναπάντεχη ή ανεξήγητη εξαφάνιση. Ο χώρος και ο χρόνος χάνουν τη συνήθη τους μορφή και σαν σε όνειρο το συνειδητό παραχωρεί τη θέση του στο υποσυνείδητο. Η φαντασία γίνεται κυρίαρχη και όλα μπορούν να συμβούν. — Χρήστος Παρίδης

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Βογιατζής, Στεφανία Γουλιώτη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κώστας Κορωναίος, Έκτορας Λυγίζος, Ράνια Οικονομίδου, Παντελής Παπαδόπουλος, Δημήτρης Παπανικολάου, Καλλιόπη Σίμου, Αποστόλης Τότσικας, Πηνελόπη Τσιλίκα, Σπύρος Ντόγκας, Κωνσταντίνα Βέρρου

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα, Παλαιό Ελαιουργείο, 19-29/5

Rothko

O κορυφαίος Πολωνός σκηνοθέτης Λούκας Ταρκόφσκι παρουσιάζει στη Στέγη την παράσταση Ρόθκο, μια κατάδυση στον κόσμο του διάσημου Αμερικανού εξπρεσιονιστή ζωγράφου.

Στα όρια θεάτρου, σινεμά και video art, ο κορυφαίος Πολωνός σκηνοθέτης Λούκας Ταρκόβσκι παρουσιάζει στη Στέγη την παράσταση Ρόθκο, μια κατάδυση στον κόσμο του διάσημου Αμερικανού εξπρεσιονιστή ζωγράφου. Η Νέα Υόρκη και ο βαθιά στοχαστικός, σχεδόν ανεξερεύνητος κόσμος του μεγάλου εκφραστή του αφηρημένου εξπρεσιονισμού συνδέονται μέσα σε αναπάντεχους χώρους, σε ένα κινέζικο εστιατόριο, σε μια γκαλερί σαν λευκό κύβο, σε ένα υπνοδωμάτιο, μαζί με μια ιστορία πλαστογραφίας, το σκάνδαλο της πώλησης ενός πλαστού Ρόθκο, αξίας εκατομμυρίων, από την γκαλερί Νόντλερ. Είναι η αφορμή για να μιλήσει ο σκηνοθέτης για τον μυστηριώδη, λαμπερό και άλλο τόσο βρόμικο κόσμο της τέχνης, μια μικρογραφία κάθε κοινωνίας που περιφέρεται σε ακριβά σαλόνια, θαυμάζοντας τα αριστουργήματα της παγκόσμιας διάνοιας. — Αργυρώ Μποζώνη

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση - Κεντρική Σκηνή, 25-28/5

Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Φωτ.: Γκέλυ Καλαμπάκα

Πόσο αφιλόξενη η Βερόνα γι’ αυτόν τον έρωτα! Πόσο αφιλόξενοι οι αλλόκοτοι, βίαιοι τόποι για να ανθήσει ένα αίσθημα αγνό και λυτρωτικό όσο ο έρωτας. Το αξεπέραστο ποιητικό αριστούργημα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου σε μια ανάγνωση του Δημήτρη Καραντζά που φέρνει σε πρώτο πλάνο την ασυγκράτητη ορμή του έρωτα που κινείται προς το φως, έχοντας κατασκευάσει τον δικό της τόπο. Μέσα σε ένα ατέλειωτο πάρτι μιας κοινωνίας που βουλιάζει οι δυο νεαροί ερωτευμένοι τολμούν να υπερβούν τα όρια των πανίσχυρων οικογενειών τους και να φτάσουν σε ένα καταφύγιο θανάτου που θα κρατήσει ζωντανό και αιώνιο το ανυπέρβλητο αίσθημά τους μέσα σε έναν δυστοπικό κόσμο. — Αργυρώ Μποζώνη

The Last Five Years

Φωτ.: Α. Σιμόπουλος, επεξεργασία Μ. Μπουγιούκου

Ξεκίνησε τη μεγάλη πετυχημένη του πορεία το 2001 από το Σικάγο για να βρεθεί μέσω της Νέας Υόρκης και του off-Broadway, και χάρη στις διθυραμβικές κριτικές, στις σκηνές όλου του κόσμου. To αυτοβιογραφικό μιούζικαλ The Last Five Years του βραβευμένου με τρία βραβεία Tony, Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν αφηγείται τον έρωτα δύο νέων καλλιτεχνών, από το πρώτο τους ραντεβού μέχρι το τελευταίο αντίο. Ο ιδιοφυής τραγουδοποιός και δραματουργός, που για πολλούς θεωρείται άξιος συνεχιστής του Στίβεν Σόντχαϊμ, στήνει ένα ιδιαίτερο αφηγηματικό σχήμα όπου η φιλόδοξη ηθοποιός Κάθι και ο φέρελπις, ανερχόμενος συγγραφέας Τζέιμι γνωρίζονται, ερωτεύονται, παντρεύονται και χωρίζουν αλλά με αντίστροφο τρόπο από τον αναμενόμενο. Η μεν Κάθι αφηγείται την κοινή τους ιστορία από το τέλος προς την αρχή, ενώ ο Τζέιμι ακολουθεί μια ευθεία γραμμική αφήγηση από την αρχή προς το τέλος. Παρελθόν και παρόν μπερδεύονται σε έναν ιστό αναμνήσεων και συμβάντων, με το ζευγάρι να συναντιέται επί σκηνής μόνο τη στιγμή του γάμου του, στη μέση της παράστασης. Βραβευμένο με Drama Desk Award, παρουσιάζεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ σε μετάφραση και σκηνοθεσία του stand-up κωμικού και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου, σε μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, με πρωταγωνιστές τη Βάσια Ζαχαροπούλου και τον Πάρι Παρασκευάδη. — Χρήστος Παρίδης

Μια νύχτα στην Επίδαυρο

Φωτ.: Γιώργος Καπλανίδης

Τι συμβαίνει στην Επίδαυρο μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα μετά την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα ενός θιάσου στο αρχαίο θέατρο; Ο Νίκος Καραθάνος σκηνοθετεί έναν εικοσαμελή θίασο ηθοποιών που εκστασιάζονται με τον εαυτό τους, σε μια φάρσα που φέρνει σε πρώτο πλάνο τη ζωή, τη ματαιοδοξία και τις ματαιώσεις των πρωταγωνιστών, τα παρασκήνια και τα «δράματα» μιας παράστασης όπως ξετυλίγονται στις γειτονικές ψησταριές του Λυγουριού. Υπό τον ήχο των τζιτζικιών, ανάμεσα σε αυτοαποθεώσεις και ψητές μπριζόλες, υποκλίσεις και κολακείες, ένας λιμασμένος θίασος καλλιτεχνών και παραγόντων φανερώνει με τον πιο κωμικό τρόπο την άσχημη αλήθεια του, την τρύπια αυτοεκτίμησή του και τον κούφιο ναρκισσισμό του. Είναι η νύχτα που πυρπολούνται όλα για να αναγεννηθούν με τον ίδιο τρόπο την επόμενη μέρα, στην επόμενη παράσταση. — Αργυρώ Μποζώνη

Μισάνθρωπος ή ο Πικρόχολος ερωτευμένος

Φωτ.: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Μια μεγάλη προσωπικότητα του ευρωπαϊκού θεάτρου, ο Πέτερ Στάιν, δεκατρία χρόνια μετά τους Δαιμονισμένους που παρουσίασε στο Φεστιβάλ Αθηνών, συνεργάζεται με Έλληνες ηθοποιούς στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και σκηνοθετεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Μολιέρου, που για τις ανάγκες της παράστασης παρουσιάζεται με τον τίτλο «Μισάνθρωπος ή ο Πικρόχολος ερωτευμένος». Αξεπέραστη κωμωδία ηθών, έργο που ανατέμνει τα πάθη και τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης και των ηρώων που βασανίζονται ατέρμονα από τη μη αποδοχή της πραγματικότητας και με πρόφαση την «αλήθεια» και την «ειλικρίνεια» επιχειρούν να οργανώσουν το πεπρωμένο τους, μέχρι την απόλυτη συντριβή τους. — Αργυρώ Μποζώνη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

BURR στο KOREN process space

Μια ομάδα καλλιτεχνών με επιδραστικό έργο και ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία από τη χαρακτική, υπό την καθοδήγηση του Ευριπίδη Παπαδοπετράκη, δημιουργεί χαρακτικά για πρώτη φορά.

Burr είναι το γρέζι, η τραχιά άκρη που μένει σε ένα αντικείμενο (ιδιαίτερα μεταλλικό) μετά από επεξεργασία του με κάποιο εργαλείο. Εκτός απ’ αυτό, όμως, το BURR είναι ένα πρόγραμμα μακράς διάρκειας που αφορά τη χαρακτική. Μια ομάδα καλλιτεχνών με επιδραστικό έργο και ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία από τη χαρακτική, υπό την καθοδήγηση του Ευριπίδη Παπαδοπετράκη, δημιουργεί χαρακτικά για πρώτη φορά. Οι Κυριακή Γονή, Μάρω Μιχαλακάκου, Ζάφος Ξαγοράρης, Ηλίας Παπαηλιάκης, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Irene Ragusini, Στέφανος Ρόκος, Κατερίνα Στεφανιδάκη και Παντελής Χανδρής ασχολήθηκαν επί πέντε μήνες με τη χαρακτική και το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους θα δούμε σε έκθεση που θα διοργανωθεί στον χώρο του KOREN process space τον Μάιο, σε επιμέλεια του Ευριπίδη Παπαδοπετράκη και της Βίκυς Τσίρου, η οποία έχει γράψει και τα κείμενα. Θα συνοδεύεται από συλλεκτική έκδοση του οίκου Dolce Pub με κείμενα και φωτογραφίες από όλη τη διαδικασία. — M. Hulot

KOREN process space, Ζαν Μωρεάς 10, Κουκάκι, 25/5-15/6, εγκαίνια: 25/5, 19:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Bicep

Ήρθε η ώρα και οι Αθηναίοι πιστοί τους να τους απολαύσουν στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ, σε ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά live shows που έχουν γίνει ποτέ στην πόλη.

Με καταγωγή από το Μπέλφαστ και μόνιμη έδρα το Λονδίνο, μουσικοί παραγωγοί με δική τους δισκογραφική εταιρεία, DJs, curators: το δίδυμο των Andrew Ferguson και Matthew McBriar θεωρείται αυτήν τη στιγμή ένα από τα πιο περιζήτητα και καθοριστικά acts της παγκόσμιας χορευτικής μουσικής. Μετά από πολλές εντυπωσιακές εμφανίσεις ανά τον κόσμο σε μεγάλα φεστιβάλ (Glastonbury, Coachella, Sonar, Pitchfork Festival, Portola Festival Primavera) και τη διήμερη εμφάνισή τους στο Alexandra Palace των δέκα χιλιάδων ατόμων που έγινε sold out σε πέντε μόλις λεπτά, ήρθε η ώρα και οι Αθηναίοι πιστοί τους να τους απολαύσουν στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ, σε ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά live shows που έχουν γίνει ποτέ στην πόλη. Η μέρα πλησιάζει, τα εισιτήρια για την αρένα έχουν φύγει ήδη, κάποιοι «ζεσταίνονται» παίζοντας σε λούπα στα ακουστικά τους το «Apricots». — Ζωή Παρασίδη

Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ, 30/4

ΧΟΡΟΣ

Ο οίκος της ταραχής

Φωτ.: Πηνελόπη Γερασίμου

Η χορογράφος Πατρίσια Απέργη επιχειρεί να ενσωματώσει τις αντιδράσεις της εποχής μας σε ένα πάρτι-ύμνο στη διαφορετικότητα, για να μας αποκαλύψει ότι μπορούμε να περάσουμε καλά ακόμη και αν υπάρχουν δυσαρμονίες ή διαφωνίες. Μέσα στον παραλογισμό του δίπολου που επιβάλλουν καθημερινά οι κοινωνίες, οδηγώντας τα μέλη τους σε πολεμικές τακτικές και μεγάλες αυτοαναιρέσεις και αποτυχίες, η παράσταση έρχεται να γιορτάσει με λαμπρότητα τη μεταμόρφωση και την πολυδιάσταση των σωμάτων. Ο μέσος όρος παύει να είναι ζητούμενο, κάθε σώμα έχει μεγαλείο, ομορφιά, βία και ασχήμια και προσδιορίζει αναπάντεχα τον εαυτό, τον κόσμο και την ελευθερία του. — Αργυρώ Μποζώνη

Ερμηνεύουν αλφαβητικά: Σεβαστή Ζαφείρα, Ελεάννα Ζώη, Fuerza Negra, Andrea Givanovitch, Caterina Politi, Mελίνα Σοφοκλέους, Ηλίας Χατζηγεωργίου

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση - Κεντρική Σκηνή, 4-7/5

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ADD Festival

Όλο το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε μια ανοιχτή σκηνή και δύο ημι-ανοιχτές με μεγάλες φεστιβαλικές τέντες, σε ένα σύμπλεγμα γηπέδων ποδοσφαίρου, ανάμεσα σε εργοστάσια και αποθήκες.

Δύο μέρες, τρεις σκηνές, τριάντα δύο ώρες. Στις 12 και 13 Μαΐου το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Αθήνας για τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο επιστρέφει για τέταρτη φορά σε έναν εντελώς αναπάντεχο χώρο. Μετά το βιομηχανικό σύμπλεγμα της Πειραιώς 260 και το Πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού, πιστό στη site specific λογική του και θέλοντας να δημιουργήσει ένα φουτουριστικά δυστοπικό σκηνικό, το ADD θα εξερευνήσει φέτος μια νέα τοποθεσία, τη Βιομηχανική Ζώνη Ρέντη. Όλο το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε μια ανοιχτή σκηνή και δύο ημι-ανοιχτές με μεγάλες φεστιβαλικές τέντες, σε ένα σύμπλεγμα γηπέδων ποδοσφαίρου, ανάμεσα σε εργοστάσια και αποθήκες. Από το πολυσυλλεκτικό line-up με συνολικά 61 καλλιτέχνες από τη διεθνή και εγχώρια ηλεκτρονική μουσική σκηνή περιμένουμε να ακούσουμε: Maceo Plex, Ben Klock, Paramida, The Comet Is Coming, Groove Armada (για τους νοσταλγούς), Kobosil (για όσους προτιμούν techno από την κόλαση). — Ζωή Παρασίδη

Βιομηχανική Ζώνη Ρέντη, 12-13/5

Comicdom CON Athens 2023 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Harry Saxon, Πως να φτιάξετε το δικό σας κοριτσάκι

Το μακροβιότερο διεθνές φεστιβάλ της χώρας για την τέχνη των κόμικς, της εικονογράφησης και του animation, το Comicdom CON Athens 2023, 17ο στη σειρά, θα πραγματοποιηθεί στις 12, 13 και 14 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Σε αυτό θα δούμε ένα αφιέρωμα στον Italo Calvino με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, μια πολύπλευρη έκθεση κόμικς, εικονογραφήσεων και γελοιογραφιών εμπνευσμένων από τους φανταστικούς κόσμους του διάσημου συγγραφέα σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και με συμμετοχές καταξιωμένων δημιουργών από όλο τον κόσμο. Επίσης, την ενότητα «LGBT Art - Η άνθηση της εγχώριας queer εικονογράφησης», όπου δεκατέσσερις εγχώριοι εικονογράφοι, queer αλλά και «σύμμαχοι» (allies), παρουσιάζουν ισάριθμα έργα με κοινή θεματική, αλλά ελεύθερο θέμα, ώστε μέσω αυτών να αποτυπωθεί στον παρόντα χρόνο η έμπνευση των καλλιτεχνών αναφορικά με την αγάπη, τη σεξουαλικότητα, την αποδοχή και την υποκειμενικότητα της ταυτότητας. Θα υπάρξει και δεύτερο αφιέρωμα, στο έργο της Αγγελικής Σαλαμαλίκη, μίας εκ των πλέον επιδραστικών καλλιτεχνών της εγχώριας σκηνής, με θητεία τόσο στον χώρο των κόμικς και της εικονογράφησης όσο και σε εκείνον του animation. Στην έκθεση «10 Χρόνια “Σχεδία” - Οι Εικονογραφήσεις» θα δούμε έργα καταξιωμένων εικονογράφων και δημιουργών κόμικς που έχουν προσφέρει αφιλοκερδώς τη δουλειά τους στο μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου, τη «Σχεδία». Τέλος, το Comicdom φέτος περιλαμβάνει και την έκθεση «Κλασικά εικονογραφημένα: Οι αθάνατες ελληνικές δημιουργίες», όπου θα προβληθούν οι ελληνικές δημιουργίες της σειράς που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων. — M. Hulot

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 12-14/5

2o Athens City Festival

Το μεγάλο ανοιξιάτικο φεστιβάλ της πόλης, το Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να «πλημμυρίσει» την Αθήνα με περισσότερες από 200 ξεχωριστές δράσεις και εκδηλώσεις στο κέντρο και τις 129 γειτονιές της. Ολόκληρο τον Μάιο, από 1 έως 31/5, σε συνεργασία με ομάδες και φορείς της πόλης, δημόσια και ιδιωτικά μουσεία, γκαλερί, πολιτιστικά ιδρύματα, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, μουσικούς, τραγουδιστές και παιδαγωγούς, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις πολιτισμού, ψυχαγωγίας, αθλητισμού και γαστρονομίας που απευθύνονται σε Αθηναίες, Αθηναίους και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Ένα πικνίκ στην Ακαδημία Πλάτωνος αλλά και στο Επιγραφικό Μουσείο, αστρονομικές περιηγήσεις στους μυθικούς λόφους της Αθήνας, υπόγειες διαδρομές στα τούνελ και στα καταφύγια της πόλης, τουρνουά skateboarding, open air κινηματογραφικές προβολές σε πάρκα, υπαίθρια street πάρτι, DJ sets στα πιο απρόσμενα σημεία, περιηγήσεις και ξεναγήσεις σε πλατείες, δρόμους και μουσεία της πόλης, συναυλίες και βόλτες με ποδήλατο και πολλές δράσεις για παιδιά έχουν τη θέση τους στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Νέοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες μάς παρουσιάζουν τη ζωντανή και ανοιξιάτικη Αθήνα. — M. Hulot

1-31/5, σε διάφορους χώρους και περιοχές της Αθήνας. Το αναλυτικό πρόγραμμα, σε ελληνικά και αγγλικά, θα το δείτε στη σελίδα: https://cityfestival.thisisathens.org/

Athens Street Food Festival

Για τέσσερα τριήμερα το φεστιβάλ θα προτείνει αμέτρητες ιδέες γύρω από το φαγητό του δρόμου, παρουσιάζοντας και δημιουργώντας διαρκώς νέα trends στην εστίαση.

Λέμε συχνά ότι τα τελευταία χρόνια η street food σκηνή της Αθήνας όλο και ανεβαίνει, γίνεται όλο και πιο ποιοτική και ενδιαφέρουσα. Και η αλήθεια είναι ότι ένα φεστιβάλ φαγητού σαν αυτό, που είναι και το μεγαλύτερο της χώρας, συνέβαλε πολύ σε αυτή την ανάπτυξη, αφού εκεί έχουν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση και έχουν μετρήσει τις δυνάμεις τους πολλές νόστιμες ιδέες που από pop-up και one-off προτάσεις εξελίχθηκαν σε μαγαζιά και signature πιάτα. Από το 2016 οι Αθηναίοι foodies έχουν κάτι να περιμένουν τον Μάιο, αφού είναι μήνας Athens Street Food Festival. Όπως πάντα, το ραντεβού δίνεται στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Για τέσσερα τριήμερα το φεστιβάλ θα προτείνει αμέτρητες ιδέες γύρω από το φαγητό του δρόμου, παρουσιάζοντας και δημιουργώντας διαρκώς νέα trends στην εστίαση. Θα συναντήσουμε αγαπημένους μάγειρες, αποκλειστικότητες και πρωτότυπες ιδέες από κουζίνες ολόκληρου του κόσμου, θα βρούμε κορεάτικο κεμπάπ, ινδικό μπέργκερ και ιταλικά panzerotti, χοτ-ντογκ με γαρδούμπα, vegan fish ‘n’ chips, μέχρι και βατραχοπόδαρα. Δύο πράγματα χρειάζεστε για εκεί: παρέα με όρεξη να δοκιμάζει και λίγη υπομονή αν πέσετε σε ουρά – για φαγητό θα έχετε βγει, να είστε χαλαροί. — Ζωή Παρασίδη

Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, Γκάζι, 5-6-7, 12-13-14, 19-20-21 & 26-27-28/5, athensstreetfoodfestival.gr

Athens Tattoo Convention

Είτε είστε γεμάτοι είτε δεν έχετε πάρει ακόμα απόφαση να κάνετε tattoo, σίγουρα εκεί θα πάρετε πολλές ιδέες.

Το διεθνές φεστιβάλ tattoo κλείνει φέτος τα δεκαπέντε του χρόνια και γιορτάζει τις μέχρι τώρα 4.500 συμμετοχές και τους 600.000 επισκέπτες του με μια διοργάνωση που υπόσχεται ότι θα είναι υπερπαραγωγή. Σε αυτή την ετήσια συνάντηση των ink lovers τετρακόσιοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα των tattoo artists, θα διαγωνιστούν και θα προβάλουν την τέχνη τους στο γήπεδο του Tae Kwon Do, ενώ οι παράλληλες δράσεις περιλαμβάνουν φαγητό και ποτό, live και DJ sets, graffiti/acrobatics/bike & skate shows, game rooms, body painting, εντυπωσιακά fire performances – θα υπάρχει χώρος απασχόλησης και για τα παιδιά. Είτε είστε γεμάτοι είτε δεν έχετε πάρει ακόμα απόφαση να κάνετε tattoo, σίγουρα εκεί θα πάρετε πολλές ιδέες. — Ζωή Παρασίδη

Γήπεδο Tae Kwon Do, Παλαιό Φάληρο, 12, 13 & 14/5

ΟΠΕΡΑ

Μήδεια

Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος

Με τη Μήδεια του Λουίτζι Κερουμπίνι η ΕΛΣ εγκαινιάζει το αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη, πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι στα γαλλικά το 1797, ωστόσο με καθυστέρηση ενάμιση αιώνα έκανε μια δεύτερη και θριαμβευτική καριέρα χάρη στη «La Divina» Callas (Φεστιβάλ του Φλωρεντινού Μαΐου, 1953, Ντάλας, 1958, Επίδαυρος, 1961). Χάρη στις σπάνιες μουσικές και υποκριτικές της ικανότητες, το διεθνές κοινό ανακάλυψε ένα ξεχασμένο αλλά συναρπαστικό έργο. Η ιστορική παραγωγή της ΕΛΣ στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή και με σκηνικά-κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη, με τη Μαρία Κάλλας πάντα ως Μήδεια, αποτέλεσε σταθμό της σύγχρονης ελληνικής παραστασιογραφίας. Το γαλλικό ποιητικό κείμενο του Φρανσουά-Μπενουά Οφμάν, με διαλόγους σε αλεξανδρινό στίχο ανάμεσα στα μουσικά μέρη (άριες, ντουέτα, χορωδιακά κ.ά.), πάνω στο οποίο ο Κερουμπίνι συνέθεσε την όπερά του, μεταφράστηκε αργότερα στα ιταλικά και οι διάλογοι μελοποιήθηκαν από τον Φραντς Πάουλ Λάχνερ. Σε αυτήν τη μορφή ερμηνεύτηκε από την Κάλλας και σε αυτή θα παρουσιαστεί και τώρα από την ΕΛΣ στη διεθνή συμπαραγωγή που εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης (όπου έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο εγκαινιάζοντας τη σεζόν 2022/23), την Όπερα του Καναδά και τη Λυρική Όπερα του Σικάγου. Στον εξαιρετικά απαιτητικό ρόλο της Μήδειας κάνει το ντεμπούτο της, στην πρώτη της συνεργασία με την ΕΛΣ, η κορυφαία πρωταγωνίστρια και δραματική υψίφωνος κολορατούρα Άννα Πιρότσι. Σκηνοθεσία και σκηνικά υπογράφει ο σερ Ντέιβιντ ΜακΒίκαρ, κοστούμια η Ντούι Λίτι, κινησιολογία η Τζο Μέρεντιθ, φωτισμούς η Πόλι Κόνσταμπλ, προβολές η Σ. Κέιτι Τάκερ. Τον Ιάσονα ερμηνεύει ο Τζόρτζιο Μπερούτζι, Κρέων θα είναι ο Γιάννης Γιαννίσης, Γλαύκη η Βασιλική Καραγιάννη, Νέρις η Νεφέλη Κωτσέλη. Την ορχήστρα διευθύνει ο Φιλίπ Ογκέν. — Χρήστος Παρίδης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

TimeCircus - The Ark

Facebook Twitter Πρόκειται για μια ξύλινη εγκατάσταση μήκους 28 μέτρων, πλάτους και ύψους 10 μέτρων, με την ονομασία «The Ark» – «Κιβωτός της Αιώνιας Νεότητας», όπως την αποκαλεί η διοργάνωση 2023 Ελευσίς.

Τα μέλη της βελγικής καλλιτεχνικής κολεκτίβας TimeCircus ταξίδευσαν πεζή περί τα 3.000 χιλιόμετρα για να βρεθούν από την Αμβέρσα στην Ελευσίνα. Η άφιξή τους τη μέρα της τελετής έναρξης χάρισε πολλά χαμόγελα και χαρά στους κατοίκους και σε όλους όσοι διατηρούν εφηβική ορμή για συλλογικά οράματα. Στα 25 χρόνια που δραστηριοποιούνται έχουν συμμετάσχει σε πολλά πρότζεκτ ανά την Ευρώπη, μετατρέποντας άδειους και παροπλισμένους χώρους σε δημιουργικά πολιτιστικά κέντρα. Αυτό ήρθαν να κάνουν κι εδώ. Έχτισαν ένα «πλοίο ξηράς» με δύο υπερμεγέθεις τροχούς, χρησιμοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, το ονόμασαν «Landship», και περπάτησαν σπρώχνοντάς το επί μήνες κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες, φτάνοντας στην ώρα τους στο ραντεβού τους με την Ελευσίνα. Αυτήν τη στιγμή έχουν ξεκινήσει στα Παλιά Καμίνια την κατασκευή μιας σύγχρονης «κιβωτού». Πρόκειται για μια ξύλινη εγκατάσταση μήκους 28 μέτρων, πλάτους και ύψους 10 μέτρων, με την ονομασία «The Ark» – «Κιβωτός της Αιώνιας Νεότητας», όπως την αποκαλεί η διοργάνωση 2023 Ελευσίς. Με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων από την περιοχή αλλά και από την Αθήνα και με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου και θα αποτελέσει για την τοπική κοινωνία έναν χώρο συλλογικών δραστηριοτήτων, από κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις, πάρτι, συναυλίες, μέχρι και γάμους. Παραδίπλα θα χτίσουν και μια σφαίρα, ένα μνημείο που θα συμπληρώνει το skatepark που φτιάχνει εκεί ο δήμος, συμπληρώνοντας μια σειρά βοηθητικών εγκαταστάσεων που θα ολοκληρώσουν μέχρι τον Σεπτέμβρη για να τις παραδώσουν στην κοινωνία της Ελευσίνας. — Χρήστος Παρίδης

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα

ΣΙΝΕΜΑ

Η μικρή γοργόνα

Την Άριελ υποδύεται η νεαρή Χάλι Μπέιλι,

Τον χορό των μεγάλων μπλοκμπάστερ του φετινού καλοκαιριού ανοίγει η live action κινηματογραφική μεταφορά της Μικρής Γοργόνας, μιας από τις πιο αγαπητές ταινίες της Disney και εν μέρει υπεύθυνης για την ανανέωση του στούντιο στην αρχή των ‘90s. Η κλασική ιστορία του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν προσφέρεται για θέαμα επικών διαστάσεων, αν και οι πρόσφατες απόπειρες «ζωντανέματος» αγαπημένων ντισνεϊκών παραμυθιών (βλέπε Aladdin, The Lion King, Mulan κ.λπ.) μπορεί να σκίζουν στα ταμεία αλλά δεν φαίνεται να λειτουργούν ιδιαίτερα, τουλάχιστον για τους φαν. Εδώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο γνώστης χειρισμού υπερθεαμάτων Ρομπ Μάρσαλ (Chicago, Mary Poppins Returns), την Άριελ υποδύεται η νεαρή Χάλι Μπέιλι, αλλά οι χαρακτήρες για τους οποίους ανυπομονούμε περισσότερο είναι ο βασιλιάς Τρίτων του Χαβιέ Μπαρδέμ και φυσικά η κακιά μάγισσα Ούρσουλα της Μελίσα Μακάρθι. — Αλέξανδρος Διακοσάββας

Από 25/5

Ο Μπο φοβάται

Στο πολυαναμενόμενο «Beau is afraid» ο Άρι Άστερ φαίνεται να βρίσκει τον ιδανικό πρωταγωνιστή στο πρόσωπο και τις ανεξάντλητες ερμηνευτικές ικανότητες του Χοακίν Φίνιξ.

Με τα διαπιστευτήρια που έχει καταθέσει ως τώρα, τις δύο δηλαδή μεγάλου μήκους ταινίες του, Η διαδοχή και Μεσοκαλόκαιρο, ο Άρι Άστερ έχει λάβει δικαίως τον τίτλο ενός από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς και ατρόμητους νέους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ. Στο πολυαναμενόμενο Beau is afraid φαίνεται να βρίσκει τον ιδανικό πρωταγωνιστή στο πρόσωπο και τις ανεξάντλητες ερμηνευτικές ικανότητες του Χοακίν Φίνιξ. Από το ακατάληπτο τρέιλερ καταλαβαίνουμε πως ο ήρωας του τίτλου καλείται να αντιμετωπίσει όλους τους φόβους του σε μια καφκική οδύσσεια επιστροφής στο σπίτι. Σουρεαλισμός, οιδιπόδειο και αποστομωτικές εικόνες θα περιλαμβάνονται σίγουρα σε αυτό το τρίωρο έπος που ελπίζουμε να είναι τόσο καλό όσο περιμένουμε – και να μη συμβεί στον Άστερ αυτό που συνέβη στον Ρίτσαρντ Κέλι προ δεκαπενταετίας με το ανάλογων φιλοδοξιών φιάσκο του Southland Tales, που ακολούθησε το ντεμπούτο του, Donnie Darko, και έβαλε ταφόπλακα στην καριέρα του. — Αλέξανδρος Διακοσάββας

Από 27/4

ΒΙΒΛΙΟ

Paul Auster

Φλεγόμενο Αγόρι

Μεταίχμιο

μτφρ. Ιωάννα Ηλιάδη

Είναι συγκινητικός ο τρόπος που ο Στίβεν Κρέιν, συγγραφέας και πολεμικός ανταποκριτής, γνωστός και από την κάλυψη του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897, στενός φίλος του Τζόζεφ Κόνραντ και του Χένρι Τζέιμς, έχοντας ζήσει μια απίστευτα μυθιστορηματική ζωή, ενέπνευσε στον Πολ Όστερ ένα από τα καλύτερα έργα του, που ακροβατεί μεταξύ υποδειγματικής βιογραφίας και μοναδικού μυθιστορήματος. Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορεί ήδη το Κόκκινο σήμα του θάρρους που έγραψε ο Κρέιν για τον Αμερικανικό Eμφύλιο, γεγονός που προκαλεί έναν εσωτερικό διάλογο μεταξύ δύο κορυφαίων συγγραφέων και δίνει την αφορμή στους αναγνώστες να χαρούν την υψηλή έμπνευση που χαρίζει ο Κρέιν στον Όστερ. Σπάνιες συγγραφικές συναντήσεις, γεμάτες αναγνωστικά δώρα. — Τίνα Μανδηλαρά

Audrey Μagee

Η αποικία

Διόπτρα

μτφρ. Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης

Το αποκάλεσαν μυθιστόρημα ιδεών κυρίως για τον τρόπο που η Μαγκί διαρθρώνει την αφήγησή της, ξεκινώντας από τη σκληρή πραγματικότητα της σύγχρονης Ιρλανδίας και καταλήγοντας στην αποκήρυξη της εμπόλεμης βίας και της αποικιοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Αφορμή για να γραφτεί το βιβλίο που αγάπησαν οι Αμερικανοί και εξύμνησαν οι Βρετανοί –ήταν υποψήφιο για τα περσινά Όργουελ και Μπούκερ– είναι η ιστορία ενός Άγγλου ζωγράφου που αναζητά την έμπνευση σε ένα απομονωμένο νησάκι της Ιρλανδίας, αλλά οι μεταφορές είναι ξεκάθαρα πολιτικές και αποσκοπούν στη διαμόρφωση συλλογικής συνείδησης. Ένα βιβλίο για την τέχνη, τα αδιέξοδα των ιδεολογιών και τα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας. — Τίνα Μανδηλαρά

Χάρολντ Μπλουμ

Σαίξπηρ - Η επινόηση του Ανθρώπινου

Gutenberg

μτφρ. Άρης Μπερλής - Θ. Γλυνάτσης

Το αριστούργημα του Χάρολντ Μπλουμ, που γαλούχησε γενεές κριτικών και αναγνωστών και αποτέλεσε το ιδανικό συμπλήρωμα του Κανόνα του, κυκλοφορεί σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις Gutenberg. Το βιβλίο Σαίξπηρ - Η επινόηση του ανθρώπινου δεν είναι μία ακόμα έκδοση αλλά αναπόσπαστο μέρος του παγκόσμιου πολιτισμού, η ουσιαστική κατάθεση ενός Homo universalis, όπως ήταν ο Μπλουμ, στα παγκόσμια γράμματα. Αυτή η νέα «χρονομετρία», όπως την αποκαλεί στην εισαγωγή του ο επιμελητής της έκδοσης Ήρκος Ρ. Αποστολίδης, την οποία «νομοθετεί» ο σπουδαίος κριτικός, ολοκληρώθηκε και πλέον κυκλοφορεί και στα ελληνικά σε μετάφραση που ξεκίνησε ο Άρης Μπερλής και, μετά τον αδόκητο θάνατό του, έφερε σε πέρας ο Θέμελης Γλυνάτσης με τη συμβολή των Σεραφείμ Κεφάλα, Κώστα Αντωνίου (με προϋπηρεσία στον Μπλουμ) και Γιάννη Μπαρτζώκα, οι οποίοι μετέφρασαν τα παραθέματα υπό τη γενικότερη «διαφρόντιση» του Ήρκου Ρ. Αποστολίδη. — Τίνα Μανδηλαρά

Μπριζίτ Ζιρό

Ζήσε γρήγορα

Καστανιώτης

μτφρ. Σοφία Αυγερινού

Το αγάπησαν οι κριτικοί και το λάτρεψαν οι αναγνώστες, σπάνιος συνδυασμός για ένα βιβλίο. Το Ζήσε γρήγορα τιμήθηκε πρόσφατα με το βραβείο Goncourt και αφηγείται με σπαρακτικό τρόπο και ενάργεια μια δραματική ιστορία που γίνεται αφορμή για να τεθούν τα πιο βαθιά ερωτήματα. Το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον άνδρα της δίνει αφορμή στην αφηγήτρια και ηρωίδα του βιβλίου να αναθεωρήσει γεγονότα του παρελθόντος και να θέσει εκ νέου, με τρόπο υπαρξιακό, ερωτήματα σχετικά με τη σύνδεση ζωής και θανάτου, τυχαιότητας και μοίρας. — Τίνα Μανδηλαρά