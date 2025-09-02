O Valentino ανοίγει το θρυλικό Studio 54 στη Νέα Υόρκη για μία και μόνο βραδιά

Το θρυλικό κλαμπ Studio 54, ανοίγει ξανά τις πόρτες του για μία και μόνο βραδιά, για χάρη του οίκου Valentino.

Το Studio 54 υπήρξε από τα πιο ιστορικά κλαμπ της παγκόσμιας νυχτερινής ζωής, που έγινε σύμβολο της χρυσής εποχής της disco και της απελευθέρωσης της δεκαετίας του 1970.

Ήταν ένα πολιτιστικό φαινόμενο, όπου η μόδα, η μουσική, η τέχνη και η κοινωνική επανάσταση συναντιούνταν κάθε βράδυ αλλά και σημείο συνάντησης για διασημότητες, καλλιτέχνες και προσωπικότητες από κάθε χώρο.

Στις 10 Σεπτεμβρίου ο πολυτελής ιταλικός οίκος Valentino, ανακοίνωσε ότι ανοίγει ξανά για ένα βράδυ τον εμβληματικό αυτό χώρο, με αφορμή την κυκλοφορία της limited-edition συλλογής Rendez-Vous Ivory 2025, της Valentino Beauty.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση της Valentino Beauty, κορυφαίοι επαγγελματίες της μόδας και της ομορφιάς, προσωπικότητες που διαμορφώνουν την πολιτιστική σκηνή, ανερχόμενοι δημιουργοί, φίλοι του οίκου και αρχικοί θαμώνες του Studio 54 θα συγκεντρωθούν αυτόν τον μήνα για μια «βιωματική εμπειρία».

«Το πνεύμα της χαράς, της ελευθερίας και της ατομικότητας» θα βρεθεί στο επίκεντρο, σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ο διάσημος οίκος.

Η limited συλλογή της Valentino Beauty θα αποτελέσει το βασικό άξονα της εκδήλωσης, η οποία περιγράφεται ως «φόρος τιμής στο πνεύμα της τολμηρής αυτοέκφρασης του Studio 54».

