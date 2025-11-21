Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη για να τιμήσουν τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, ο οποίος έλαβε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Η Πέμπτη ανακηρύχθηκε «Ημέρα Τσάντγουικ Μπόουζμαν» στο Χόλιγουντ, και η συμπρωταγωνίστριά του στο «Ma Rainey’s Black Bottom» Βαϊόλα Ντέιβις, ο σκηνοθέτης του «Black Panther» Ράιαν Κούγκλερ και η σύζυγός του, Τέιλορ Σιμόν Λέντγουορντ Μπόουζμαν, μίλησαν κατά τη διάρκεια της συγκινητικής τελετής.

«Πρέπει να πιστεύω ότι ο Τσάντγουικ είναι ακόμα ζωντανός», είπε η Ντέιβις. «Δεν μπορώ πραγματικά να χρησιμοποιήσω τη λέξη “έφυγε” ή “θάνατος” όταν σκέφτομαι εκείνον», πρόσθεσε η Ντέιβις.

Ο ηθοποιός του «Black Panther» πέθανε το 2020, σε ηλικία 43 ετών, καθώς έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η Ντέιβις σημείωσε ότι δούλεψαν μαζί στην οσκαρική ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom» λίγο πριν πεθάνει, και είπε ότι ο Μπόουζμαν «πάντα προσπαθούσε να με εμπλέξει στις κουβέντες στο πλατό», μιλώντας για «το ταβάνι της επιτυχίας» και κάνοντας συζητήσεις που, όπως πιστεύει, οι άνθρωποι κάνουν όταν ξέρουν ότι «ενδεχομένως βρίσκονται σε μετάβαση».

«Τον γιορτάζω σήμερα. Και του λέω, ελπίζω όλοι οι άγγελοι στον ουρανό να τον συνόδευσαν σε μια όμορφη ανάπαυση», είπε η Ντέιβις. «Και τον ευχαριστώ για ό,τι άφησε μέσα μου — μια φλόγα που πάντα με οδηγεί σε ένα βαθύτερο νόημα της δουλειάς και του σκοπού μου.»

«Αυτό το αστέρι, όσο όμορφο κι αν είναι στη Λεωφόρο της Δόξας, λάμπει πολύ λιγότερο από όσο λάμπει ο Τσάντγουικ στον ουρανό», κατέληξε.

Letitia Wright, Simone Ledward-Boseman and Michael B. Jordan pose together with Chadwick Boseman's new star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/BvAvIwWGsZ — Variety (@Variety) November 20, 2025

Forever in our hearts. Forever honored on the Hollywood Walk of Fame. We miss you, Chadwick Boseman. pic.twitter.com/duXiD4Sbqh — MTV (@MTV) November 20, 2025

Ο Κούγκλερ, φίλος του Μπόουζμαν και σκηνοθέτης του στο «Black Panther», ζήτησε την κατανόηση του κοινού καθώς μιλούσε συναισθηματικά για τον ηθοποιό.

«Όταν σκέφτομαι τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, σκέφτομαι τρία πράγματα: ηγεσία, διδασκαλία και γενναιοδωρία», είπε ο Κούγκλερ. «Ήταν ένας απίστευτος ηγέτης.»

Ο διάσημος σκηνοθέτης είπε ότι ο Μπόουζμαν ήταν «αγέραστος» και αστειεύτηκε ότι δεν ήξερε την πραγματική ηλικία του μέχρι που πήγε σε ένα από τα πάρτι γενεθλίων του. Διηγήθηκε επίσης μια ιστορία όπου ο Μπόουζμαν πέρασε απαρατήρητος δίπλα από σταρ όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (ο οποίος ήταν παρών στην τελετή της Πέμπτης) για να μπει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του Κούγκλερ κατά τη διάρκεια μεγάλης συνέντευξης Τύπου για την ταινία «Creed» το 2015.

Ο Μπόουζμαν, είπε, ήθελε να τον συναντήσει για να μιλήσουν για συνεργασία στο «Black Panther» και κατάφερε να αποφύγει ακόμα και τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί.

«Ήμουν τόσο εντυπωσιασμένος και τον ρώτησα πώς κατάφερε να προσπεράσει όλους αυτούς, και εκείνος χαμογέλασε και είπε: “Αυτό ήταν ο Πάνθηρας”», είπε ο Κούγκλερ γελώντας.

Ryan Coogler honors Chadwick Boseman’s legacy with a powerful and emotional tribute, sharing personal stories from their years together at Boseman’s Hollywood Walk of Fame ceremony. pic.twitter.com/Gs1Q2BHHVj — Variety (@Variety) November 20, 2025

Η σύζυγός του Μπόουζμαν ήταν η τελευταία που ανέβηκε στο βήμα και είχε ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα για τον αείμνηστο σύζυγό της.

«Τσάντ, σήμερα αναγνωρίζουμε μια ζωή γεμάτη τέχνη. Αναγνωρίζουμε τη δεξιοτεχνία και την αφοσίωσή σου και κατοχυρώνουμε την κληρονομιά σου ως ήρωα και είδωλο», είπε. «Έζησες με τιμή και αλήθεια. Ήσουν τόσο λαμπρός όσο και όμορφος και τόσο γενναίος όσο και ευγενικός. Σε αγαπάμε, μας λείπεις και σε ευχαριστούμε.»

Στη συνέχεια, κάλεσε τα αδέλφια του, Ντέρεκ και Κέβιν Μπόουζμαν, να βοηθήσουν στην αποκάλυψη του αστεριού.

Πέρα από τον ρόλο του ως T’Challa στο «Black Panther» και άλλες ταινίες της Marvel, καθώς και την οσκαρική του ερμηνεία στο «Ma Rainey’s Black Bottom» του Netflix, ο Μπόουζμαν είχε μια πλούσια καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Με πληροφορίες από CNN