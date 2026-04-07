Ο Τόμας Τσιπ, ο καλλιτέχνης που έκανε τις εκθέσεις να μοιάζουν με παράξενα ψυχικά τοπία, πέθανε πρόωρα

Ο Γερμανός καλλιτέχνης Τόμας Τσιπ πέθανε, όπως ανακοίνωσε η βερολινέζικη Galerie Barbara Thumm, η γκαλερί που τον εκπροσωπούσε, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που ήρθε «πολύ νωρίς». Ζωγράφος, μουσικός και δημιουργός εγκαταστάσεων, υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της γενιάς του, κάπου ανάμεσα στη ζωγραφική, την περφόρμανς και την πανκ ενέργεια.

Ο Τσιπ δεν ήταν από τους καλλιτέχνες που απλώς τοποθετούσαν έργα σε έναν χώρο. Του άρεσε να μετατρέπει ολόκληρο τον χώρο σε εμπειρία. Οι εκθέσεις του έμοιαζαν συχνά με άδεια εργαστήρια, θαλάμους, άσυλα ή αλλόκοτα πολιτικά σκηνικά, όπου ο θεατής έμπαινε χωρίς να του δίνεται έτοιμη εξήγηση. Θρησκεία, ψυχιατρική, εξουσία, ιστορία και επιστήμη περνούσαν μέσα από το έργο του, αλλά ποτέ με τρόπο διδακτικό.

Thomas Zipp, BLACK PATTEX, 2008

Γεννημένος το 1966 στη Δυτική Γερμανία, ο Τσιπ σπούδασε στη Städelschule της Φρανκφούρτης με δάσκαλο τον Τόμας Μπάιρλε και αργότερα στη Slade School του Λονδίνου. Από τη δεκαετία του ’90 και μετά καθιερώθηκε ως μία σταθερή παρουσία στη σύγχρονη γερμανική τέχνη, δουλεύοντας ανάμεσα στο σχέδιο, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την εγκατάσταση και τη μουσική περφόρμανς. Από το 2008 δίδασκε επίσης ζωγραφική και multimedia στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βερολίνου.

Η δουλειά του είχε πάντα κάτι σκοτεινό και ταραγμένο: μαύρες επιφάνειες, χρώματα που θύμιζαν μώλωπες, επαναλήψεις, πλέγματα, σύμβολα και ιστορικά φαντάσματα. Η ντανταϊστική πρόκληση ήταν βασικό κομμάτι της γλώσσας του, αλλά όχι σαν αναφορά σε κάτι παλιό και μουσειακό. Την έφερνε στο παρόν, τη συνδύαζε με ψυχιατρικές εικόνες, με φαρμακευτικά ίχνη, με πολιτική ειρωνεία και με μια καθαρά πανκ δυσπιστία απέναντι σε κάθε μορφή κανονικότητας.

Thomas Zipp, Geist ohne Körper, 2004. Thomas Zipp, D4 (M.B.), 2007. Thomas Zipp, Pollock 66, 2008 Thomas Zipp, A.B.: CATHATONIC SHIZOPHRENIA, 2013. Thomas Zipp, Neutrinity, 2018.

Από τις πιο γνωστές στιγμές της πορείας του ήταν η παρέμβαση που παρουσίασε στη 55η Μπιενάλε της Βενετίας το 2013, όταν μετέτρεψε το Palazzo Rossini σε ένα αλλόκοτο ψυχιατρικό περιβάλλον. Έργα του είχαν παρουσιαστεί σε χώρους όπως η Tate Modern, το Fridericianum στο Κάσελ και το Hamburger Bahnhof στο Βερολίνο, ενώ συχνά συνόδευε τα εγκαίνια των εκθέσεών του με ζωντανές εμφανίσεις από τα μουσικά του σχήματα.

Thomas Zipp, Comparative Investigation about the Disposition of the Width of a Circle, 2013. Άποψη της έκθεσης, Palazzo Rossini, Μπιενάλε της Βενετίας.

Ο Τσιπ δεν ήταν ποτέ εύκολος καλλιτέχνης. Το έργο του είχε πάντα κάτι ανήσυχο και εσκεμμένα ασταθές, σαν να ήθελε να κρατά ανοιχτό το ερώτημα αν η τέχνη υπάρχει για να σε παρηγορεί ή για να σε βγάζει από την ισορροπία σου.

Γι’ αυτό και άφησε πίσω του όχι μόνο ένα αναγνωρίσιμο ύφος, αλλά και έναν ολόκληρο τρόπο να στήνεται μια έκθεση ως εμπειρία ψυχικής και πολιτικής έντασης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια αιτία θανάτου.