Εικαστικός με διεθνή δράση, ανήσυχος καλλιτέχνης, άνθρωπος με χιούμορ που τα στοιχεία του είναι ευανάγνωστα σε κάθε δουλειά του, ο Γιάννης Βαρελάς ανέλαβε αυτήν τη φορά το ρόλο του επιμελητή στο διεθνές επιμελητικό event με τίτλο «Curated by_» που παρουσιάζεται κάθε χρόνο στη Βιέννη, μετά από πρόκληση της γκαλερί Krinzinger με την οποία συνεργάζεται τα τελευταία 16 χρόνια.

To πρότζεκτ θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Οκτωβρίου με 24 βιεννέζικες γκαλερί να φιλοξενούν τους πιο συναρπαστικούς και πολλά υποσχόμενους διεθνείς επιμελητές.

Το φετινό θέμα της Κωμωδίας διερευνά μοτίβα στη λογοτεχνία, την ιστορία, τη φιλοσοφία και την τέχνη, το φύλο και την κοινωνία μέσα από τον φακό των επίκαιρων γεγονότων για να εμπνεύσει μια νέα συζήτηση και κριτική για τον σύγχρονο πολιτισμό.

Με τίτλο «On the level or the man who fell out of bed», ο Γιάννης Βαρελάς οργάνωσε και επιμελήθηκε μια έκθεση στην γκαλερί Krinzinger με παλαιότερα ιστορικά έργα και νέες παραγωγές που έγιναν ειδικά για την έκθεση, με άξονα την έννοια της Κωμωδίας.

Ξεκινώντας από τον εαυτό του, το περιβάλλον του και τη σχέση του με την κοινωνία και τους γύρω του, ο Βαρελάς στήριξε το επιμελητικό του κόνσεπτ στην περιγραφή της αντίληψης του ανθρώπου σε σχέση με το κωμικό, τον μετασχηματισμό των ιδεών και την έννοια της παρεξήγησης.

Καλλιτέχνες όπως ο Πολ Μακ Κάρθι και ο Μάικλ Κέλι, η Μέρετ Οπενχάιμ και ο Πολ Τεκ, που είναι μερικά από τα σπουδαία ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση των σαράντα παλαιότερων και σύγχρονων δημιουργών, με τα έργα τους έχουν κατ’ επανάληψη κάνει μια δήλωση για το ζήτημα της έννοιας του νοήματος και της κατανόησης της καλλιτεχνικής γλώσσας.

«Η έκθεση On the level or the man who fell out of bed ασχολείται με την αντίστροφη κατανόηση μιας γλώσσας και περιγράφει μια διαδικασία που ξεκινά με τη γνώση των ήχων και των εικόνων των λέξεων αλλά την αδυναμία κατανόησης της σημασίας τους, λίγο σαν τη δική μου σχέση με τα γερμανικά» λέει ο Βαρελάς.

Ο εικαστικός και επιμελητής της έκθεσης παραθέτει την θεωρία του Ρολάντ Μπαρτ στο βιβλίο του Éléments de sémiologie όταν αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ιδανική, ένας τρόπος να εισέλθεις στον μαγικό κόσμο του ακατανόητου, σαν να βλέπεις κάτι για πρώτη φορά. Σε αυτό το πλαίσιο και από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, όλα μπορούν να κατανοηθούν σαν κάτι που διαρκώς διαφεύγει και όλα ενδεχομένως μπορούν να γίνουν προβολές ενός εαυτού: η γκροτέσκα ουσία της ζωής σε όλο της το μεγαλείο, ο άνθρωπος και οι «άπειρες» δυνατότητες του.

Άποψη της έκθεσης, Από αριστερά προς δεξιά: Andreas Slominski, Mausefalle, 2001; Tasos Gkaintatzis, Vamvakofyto, 2021; Mike Kelley & Paul McCarthy, Heidi, 1992; Martin Grandits, Abführmittelkorb (o.T.), 2021. Φωτο: Κωνσταντίνος Καραβατέλης

Η υπερφυσική μεταβολή της μορφής κάποιου προσώπου ή πράγματος σε κάποια άλλη, η βάση των Μεταμορφώσεων του Οβίδιου αποτέλεσε ένα άλλο πεδίο έμπνευσης για τον Βαρελά που μαθαίνοντας από αυτή, όπως λέει, «θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι αυτό που βλέπουμε ως αυτό που είναι, είναι αυτό που έγινε, ένας μετασχηματισμός που δίνει μορφή και νόημα σε αυτό που υπάρχει σύμφωνα με το παρελθόν του. Με άλλα λόγια, η τραγικωμωδία της ζωής και το ξεκαρδιστικό δράμα της παρεξήγησης του τι πρέπει κανείς να κάνει για να πετύχει αυτό που θέλει».

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση είναι οι: Vito Acconci, Stephen Aldahl, KorakritAunanondchai, Atelier Van Lieshout, Mario Ayala, John Bock, Monica Bonvicini, Chris Burden, Charles Burns, Hugo Canoilaw, Robert Crumb, Björn Dahlem, Alex Eagleton, Herbert Fritsch, Apostolos Georgiou, TasosGaintatzis, Franz Graf, Martin Grandits, Vassilis H, Rachel Harisson, Max Hooper Schneider, DionisisKavallieratos, Brigitte Kowanz, Kalup Linzy, Calvin Marcus, Paul Mc Carthy & Mike Kelley, Ben Noam, MeretOppenheim, Jon Rafman, Jessie Reaves, Toshio Saeki, Eva Schlegel, Jim Shaw, Andreas Slominski, DanielSpoerri, Liu Susiraja, Paul Thek, Karl Wirsum, Chloe Wise, Thomas Zipp.

Άποψη της έκθεσης, John Bock, Hausmannskost ohne Schnittlimit, 2008 - 2021. Φωτο: Tamara Rametsteiner

Άποψη της έκθεσης, Vassilis H., Untitled, 2021. Φωτο: Κωνσταντίνος Καραβατέλης

Άποψη της έκθεσης, Από αριστερά προς δεξιά: Vito Acconci, Centers, 1971 & Two Track, 1971; Eva Schlegel, Ohne Titel (176), 2009; Atelier Van Lieshout, Pipe-bomb Clock (small), 2018. Φωτο: Tamara Rametsteiner

Άποψη της έκθεσης, Brigitte Kowanz, Flashback 4x3, 1988/2021. Φωτο: Tamara Rametsteiner

Άποψη της έκθεσης, Από αριστερά προς δεξιά: Jannis Varelas, (4) Ohne Titel, 2009; Meret Oppenheim, Alaska Du Schöne, 1975/ Gespenst mit Medaille, 1972/ Sich wälzendes Pferd, 1958/ Man sieht sich wieder, oder: So sieht man seine Freunde wieder, 1933/ Drei Mörder im Wald, 1936. Φωτο: Tamara Rametsteiner

Άποψη της έκθεσης, Από αριστερά προς δεξιάStephen Aldahl, Just like that, 2021; Ben Noam, Caryatid's Night Out (airbnb), 2021; Jannis Varelas, Marienkäfer Kostüm, 2021. Φωτο: Tamara Rametsteiner

Άποψη της έκθεσης, Από αριστερά προς δεξιά: Monica Bonvicini, Pleasant, 2021; Eva Schlegel, Ohne Titel (113), 2007; Rachel Harrison, The Alpinist, 2013; Vito Acconci, Centers, 1971 & Two Track, 1971. Φωτο: Tamara Rametsteiner

Άποψη της έκθεσης, Από αριστερά προς δεξιά: Calvin Marcus, Five trees, cactus, stones, 2021; Alex Eagleton, MIMOUMILAS PETHENΩ, 2021; Jim Shaw, Ohne Titel, 1991/92; Karl Wirsum, Untitled, 1998. Φωτο: Κωνσταντίνος Καραβατέλης

Άποψη της έκθεσης, Από αριστερά προς δεξιά: Martin Grandits, Z-Rad (solange sich das Zirkusrad dreht, ist alles in Ordnung), 2021; Paul Thek, Untitled, 1975 – 2010; Dionisis Kavallieratos, Kος Τρομακτικός / Mr. Scary, 2020; Chris Burden, Miniscraper on little MESA, 2001; Dionisis Kavallieratos, Άγριος Σύζυγος / Savage Husband, 2017. Φωτο: Κωνσταντίνος Καραβατέλης

Άποψη της έκθεσης, Από αριστερά προς δεξιά: Daniel Spoerri, Ohne Titel, 1995; Dionisis Kavallieratos, Άγριος Σύζυγος / Savage Husband, 2017; Martin Grandits, Aus der Serie : Adilette Rumania (sie lebt auf großen Fuß, den der Papa zahlen muss), 2020 - 2021; Iiu Susiraja, Flirting with toilet seat cover/ Clown is trying to be magician`s bunny/ Ready for Christmas dinner, 2018; Franz Graf, Untitled, 2021. Φωτο: Κωνσταντίνος Καραβατέλης

Άποψη της έκθεσης, Iiu Susiraja, Flirting with toilet seat cover/ Clown is trying to be magician`s bunny/Ready for Christmas dinner, 2013. Φωτο: Κωνσταντίνος Καραβατέλης

Άποψη της έκθεσης, Από αριστερά προς δεξιά: Apostolos Georgiou, Untitled, 2021; Hugo Canoilas, Floor drawing, 2008; Max Hooper Schneider, Dross Vanitas (Yellow), 2019. Φωτο: Tamara Rametsteiner