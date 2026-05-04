Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται το Michael: «Η ταινία τελειώνει το 1988»

Το Michael συνεχίζει να κάνει μεγάλα νούμερα στο box office, αλλά η πιο δύσκολη συζήτηση γύρω από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραμένει η ίδια: τι αφήνει έξω.

Ο Σπάικ Λι υπερασπίστηκε την ταινία απέναντι στην κριτική ότι δεν περιλαμβάνει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων εις βάρος του Τζάκσον, λέγοντας ότι το φιλμ σταματά σε ένα χρονικό σημείο πριν από την πρώτη δημόσια καταγγελία του 1993.

Μιλώντας στο CNN, ο σκηνοθέτης είπε ότι έχει δει το Michael δύο φορές και ότι το «λάτρεψε». Απαντώντας στους επικριτές της ταινίας, υποστήριξε ότι η απουσία των καταγγελιών πρέπει να κριθεί μέσα από το χρονικό πλαίσιο που έχει επιλέξει το ίδιο το φιλμ.

«Η ταινία τελειώνει το 1988», είπε ο Λι. «Αυτά για τα οποία μιλάτε, οι κατηγορίες, συνέβησαν αργότερα. Άρα κρίνετε την ταινία για κάτι που θέλετε να υπάρχει μέσα, αλλά δεν λειτουργεί στο χρονολόγιό της».

Το Michael ακολουθεί τον Τζάκσον από τα παιδικά του χρόνια στους Jackson 5 μέχρι την κορύφωση της παγκόσμιας φήμης του, την περίοδο της περιοδείας για το Bad. Η πρώτη δημόσια καταγγελία εις βάρος του έγινε το 1993, πέντε χρόνια μετά το σημείο όπου σταματά η ταινία.

Το επιχείρημα του Λι έρχεται ενώ η ταινία, η οποία έχει εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί από το estate του Τζάκσον, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη δημόσια εικόνα του τραγουδιστή. Για πολλούς κριτικούς, η επιλογή να σταματήσει η αφήγηση στο 1988 δεν είναι απλώς θέμα δομής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η ταινία αποφεύγει το πιο σκοτεινό κομμάτι της κληρονομιάς του.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Variety, μια αρχική εκδοχή της ταινίας φέρεται να περιλάμβανε στο τρίτο μέρος της τον αντίκτυπο της πρώτης καταγγελίας. Ωστόσο, η πλευρά του Jackson estate εντόπισε ρήτρα στον διακανονισμό με τον Τζόρνταν Τσάντλερ, έναν από τους κατηγόρους του Τζάκσον, η οποία απαγόρευε την αναφορά ή την απεικόνισή του σε κινηματογραφικά projects. Μετά από αυτό, οι δημιουργοί αναγκάστηκαν να ξαναδουλέψουν το τέλος της ταινίας και να μεταφέρουν το δραματικό βάρος στη σχέση του Τζάκσον με τον πατέρα του.

Παρόμοια θέση είχε πάρει πρόσφατα και ο Κόλμαν Ντομίνγκο, ο οποίος υποδύεται τον Τζο Τζάκσον. Ο ηθοποιός είχε πει ότι υπάρχει πιθανότητα ένα δεύτερο μέρος να ασχοληθεί με μεταγενέστερα γεγονότα, ενώ περιέγραψε το πρώτο φιλμ ως ιστορία για το πώς ο Τζάκσον μεγάλωσε και προσπάθησε να βρει τη φωνή του ως καλλιτέχνης.

Ο Σπάικ Λι είχε προσωπική και επαγγελματική σχέση με τον Μάικλ Τζάκσον. Σκηνοθέτησε το βίντεο του They Don’t Care About Us το 1996, καθώς και τα ντοκιμαντέρ Bad 25 και Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall. Στην ίδια συνέντευξη είπε ότι του λείπουν ο Τζάκσον και ο Prince, τους οποίους χαρακτήρισε «αδέλφια» του.

Ο Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες όσο ζούσε. Το 2005 αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες σε δίκη που αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και χορήγηση ουσιών σε ανήλικο.

Το Michael συνεχίζει πάντως την ισχυρή πορεία του στις αίθουσες. Η ταινία άνοιξε με 97,5 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και, μετά από δύο Σαββατοκύριακα, έχει φτάσει τα 183,8 εκατ. δολάρια στην εγχώρια αγορά και περίπου 423 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

με στοιχεία από Variety, Entertainment Weekly, CNN