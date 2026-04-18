Επιστρέφει ο Μάικλ Τζάκσον στο σινεμά, αλλά ποιος Μάικλ επιστρέφει;

Η βιογραφική ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Μάικλ Τζάκσον, βγαίνει στους κινηματογράφους στις 24 Απριλίου ύστερα από πρεμιέρα στο Βερολίνο και μεγάλη προωθητική καμπάνια. Μαζί με το εμπορικό ενδιαφέρον, δυναμώνει και η συζήτηση για το αν πρόκειται για ένα πλήρες πορτρέτο του σταρ ή για μια προσεκτικά ελεγχόμενη εκδοχή της ζωής του.

The LiFO team
Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στο σινεμά με μια ταινία που θέλει να ξαναχτίσει τον μύθο του. Το Michael βγαίνει στις 24 Απριλίου, αλλά ο θόρυβος γύρω του δεν αφορά μόνο το μέγεθος της παραγωγής. Αφορά και όσα η ταινία διαλέγει να αφήσει έξω.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του Guardian και του Variety, το φιλμ αρχικά περιλάμβανε υλικό σχετικό με τις καταγγελίες του Τζόρνταν Τσάντλερ από το 1993, όμως η τελική εκδοχή σταματά στο 1984, πολύ πριν από το πιο σκοτεινό και αμφιλεγόμενο κεφάλαιο της δημόσιας εικόνας του τραγουδιστή. Τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν ότι έγιναν reshoots, αφού εντοπίστηκε ρήτρα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του 1994 που εμπόδιζε την αναφορά στον Τσάντλερ σε κινηματογραφική ταινία.

Εκεί αλλάζει και η φύση του θέματος. Δεν μιλάμε πια μόνο για μια ακριβή βιογραφική ταινία, αλλά για μια ταινία που φτάνει στις αίθουσες ήδη κουβαλώντας τη σύγκρουση ανάμεσα στον θρύλο και στο βάρος της ιστορίας του. Ο Μάικλ Τζάκσον αθωώθηκε το 2005 από τις ποινικές κατηγορίες σε πολύκροτη δίκη, όμως οι καταγγελίες γύρω από το όνομά του δεν έφυγαν ποτέ από τη δημόσια μνήμη.

φωτογραφία: Getty images

Το Leaving Neverland άνοιξε ξανά βίαια αυτή τη συζήτηση το 2019, ενώ νέες νομικές κινήσεις φέτος την κράτησαν ανοιχτή. Από την άλλη, το ίδρυμα αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και απορρίπτει ως παραπλανητικές τις αναφορές σε παλιότερες εκδοχές του σεναρίου.

Ετσι, το Michael δεν φτάνει απλώς ως φόρος τιμής σε έναν ποπ γίγαντα. Φτάνει και ως μια νέα προσπάθεια να σταθεροποιηθεί η εικόνα του. Να ξαναγίνει ο Μάικλ το θαύμα, ο σταρ, το παιδί-φαινόμενο, ο άνθρωπος που άλλαξε την ποπ, χωρίς να χρειαστεί η ταινία να μπει πραγματικά στο πιο δύσκολο σημείο της υπόθεσης.

Κι αυτό είναι που κάνει το έργο πιο ενδιαφέρον από την ίδια του την παραγωγή: δεν είναι μόνο μια κινηματογραφική βιογραφία, αλλά και μια μάχη για το ποια εκδοχή του Μάικλ Τζάκσον μπορεί ακόμη να σταθεί στο κέντρο της κουλτούρας χωρίς να καταρρεύσει.

Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο αν ο Τζαφάρ Τζάκσον πείθει στον ρόλο ή αν η ταινία θα σαρώσει εμπορικά. Είναι αν το Χόλιγουντ μπορεί ακόμη να πουλήσει ως ολόκληρη την ιστορία ενός ανθρώπου όταν το πιο αμφιλεγόμενο κομμάτι της μένει εκτός κάδρου. Και μάλλον αυτό ακριβώς θα κρίνει το Michael πριν ακόμη κριθεί ως ταινία.

Με στοιχεία από Guardian, Reuters, Variety

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τον σβήνουμε διά παντός τον Μάικλ Τζάκσον μετά τις νέες καταγγελίες ή όχι;

Δημήτρης Πολιτάκης / Τον σβήνουμε διά παντός τον Μάικλ Τζάκσον μετά τις νέες καταγγελίες ή όχι;

Μπορούν να επισκιάσουν οι ιδιωτικές αμαρτίες (σε βαθμό κακουργήματος) το έργο και κυρίως την κληρονομιά τόσο εξόφθαλμα ταλαντούχων (και βαθιά δημοφιλών) καλλιτεχνών;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
10 χρόνια από την τελευταία μέρα του Μάικλ Τζάκσον: Η αυπνία, τα φάρμακα και ο θάνατος που συγκλόνισε τον κόσμο

Μουσική / 10 χρόνια από την τελευταία μέρα του Μάικλ Τζάκσον: Η αυπνία, τα φάρμακα και ο θάνατος που συγκλόνισε τον κόσμο

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του «βασιλιά της ποπ», οι Los Angeles Times παρουσιάζουν ένα χρονικό εκείνων των ημέρων αλλά και της γεμάτης ζοφερές αποκαλύψεις δεκαετίας που ακολούθησε

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό Half Man

Πολιτισμός / Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ βουτά πιο βαθιά στο σκοτάδι με το Half Man

Η νέα σειρά του δημιουργού του Baby Reindeer κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο HBO και στις 24 Απριλίου στο BBC iPlayer, με τον ίδιο και τον Τζέιμι Μπελ σε μια ιστορία αδελφικότητας, βίας και σεξουαλικής σύγχυσης.
THE LIFO TEAM
Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Πολιτισμός / Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τον κήπο του σπιτιού της στο νέο επεισόδιο του podcast Roots, αλλά αυτό που περιέγραψε δεν ήταν απλώς ένας κήπος. Ηταν ένας τόπος μνήμης, όπου τα δέντρα έχουν ονόματα, οι μυρωδιές κρατούν ζωντανό το παρελθόν και η φύση γίνεται παρηγοριά ακόμα κι όταν η όραση σχεδόν χάνεται.
THE LIFO TEAM
Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Πολιτισμός / Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Το We Are Making a Film About Mark Fisher επιστρέφει στη σκέψη του Μαρκ Φίσερ όχι σαν ακαδημαϊκό μνημόσυνο αλλά σαν ζωντανό πολιτισμικό ερώτημα. Γιατί ένας θεωρητικός που έγραψε για χαμένα μέλλοντα και εξάντληση μοιάζει σήμερα πιο παρών από ποτέ;
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Ξεκίνησε το διεθνές συνέδριο με θέμα την ελληνική χειροτεχνία

Η Λίνα Μενδώνη κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου δήλωσε: «Η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας δεν αφορά μόνον στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αφορά στη διάσωση και τη μετάδοση στις νεότερες γενιές ενός τεράστιου πολιτιστικού κεφαλαίου»
THE LIFO TEAM
Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Πολιτισμός / Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Η Αριάνα Γκράντε πρωταγωνιστεί στο νέο «Meet the Parents» δίπλα στον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντε Νίρο είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ.
THE LIFO TEAM
Ολίβια Ροντρίγκο ανοίγει τη νέα της εποχή με το «Drop Dead» στις Βερσαλλίες

Πολιτισμός / Η Ολίβια Ροντρίγκο κυκλοφόρησε το «Drop Dead» με φόντο τις Βερσαλλίες

Η Ολίβια Ροντρίγκο επέστρεψε με το «Drop Dead», το πρώτο τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ της, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Το βίντεο, σε σκηνοθεσία της Πέτρα Κόλινς, γυρίστηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών.
THE LIFO TEAM
Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Πολιτισμός / Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Ο φετινός Απρίλιος του Μαουρίτσιο Κατελάν είχε απ’ όλα: ένα βουβό γκαλά στο Σικάγο, μια γραμμή εξομολόγησης και τον πεσμένο Πάπα του σε νέα έκδοση 666 αντιτύπων. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς μια ακόμη πρόκληση, αλλά μια νέα υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο ο Ιταλός καλλιτέχνης μετατρέπει την τέχνη σε δημόσιο τελετουργικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οι Massive Attack επέστρεψαν με τον Tom Waits και έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Πολιτισμός / Οι Massive Attack επέστρεψαν με τον Τομ Γουέιτς και έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Το Boots on the Ground, η πρώτη νέα κυκλοφορία των Massive Attack από το 2020 και η πρώτη πρωτότυπη ηχογράφηση του Τομ Γουέιτς από το 2011, βγήκε στις 16 Απριλίου μαζί με ένα επτάλεπτο φιλμ από εικόνες διαδηλώσεων και επιχειρήσεων της ICE στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
 
 