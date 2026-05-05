Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Ο Ντουέιν Τζόνσον έκανε μία από τις πιο συζητημένες ανδρικές εμφανίσεις στο φετινό Met Gala, φορώντας μαύρο σύνολο του Τομ Μπράουν με σακάκι, παπιγιόν, παντελόνι και πλισέ φούστα.

Ο ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύζυγό του, Λόρεν Χάσιαν, με μια εμφάνιση φτιαγμένη ειδικά για εκείνον από τον Αμερικανό σχεδιαστή. Το μαύρο σακάκι από μοχέρ είχε στο πίσω μέρος πλισέ μεταξωτές κορδέλες σε σκελετική σύνθεση, ενώ η φούστα φορέθηκε πάνω από παντελόνι, μετακινώντας το επίσημο ανδρικό ένδυμα από την κλασική ραπτική προς μια πιο τελετουργική εικόνα του σώματος.

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που φοράει φούστα, ο Τζόνσον απάντησε ότι για τον ίδιο η επιλογή είχε και πολιτισμική αναφορά. Όπως είπε, στην πολυνησιακή κουλτούρα οι άνδρες φορούν lavalava και φούστες, προσθέτοντας ότι «οι πιο αρρενωποί άνδρες» φορούν τέτοια ενδύματα.

Facebook Twitter φωτογραφία: Getty images

Η εμφάνιση του Τζόνσον δεν λειτούργησε απλώς ως μια ακόμη εντυπωσιακή στιγμή στο κόκκινο χαλί. Σε μια διοργάνωση αφιερωμένη στη σχέση της μόδας με το σώμα, ο ηθοποιός πήρε ένα από τα πιο κωδικοποιημένα ανδρικά σύνολα, το μαύρο επίσημο κοστούμι, και το άνοιξε προς μια παράδοση όπου η φούστα δεν σημαίνει πρόκληση, αλλά πολιτισμική συνέχεια.

Ο ίδιος είχε μιλήσει πρόσφατα και για την έννοια της αρρενωπότητας στο CinemaCon, κατά την παρουσίαση της νέας κινηματογραφικής εκδοχής του Moana της Disney, λέγοντας ότι η «πραγματική αρρενωπότητα» σημαίνει να στηρίζεις και να ενδυναμώνεις τις γυναίκες.

Το φετινό Met Gala ήταν αφιερωμένο στην έκθεση Costume Art του Costume Institute, με ενδυματολογικό κώδικα Fashion Is Art. Συμπρόεδροι της βραδιάς ήταν η Μπιγιονσέ, η Νικόλ Κίντμαν, η Βένους Γουίλιαμς και η Άννα Γουίντουρ.

Με στοιχεία από Variety, GQ και People.