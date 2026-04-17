ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Η Αριάνα Γκράντε πρωταγωνιστεί στο νέο «Meet the Parents» δίπλα στον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντε Νίρο είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ.

The LiFO team
στιγμιότυπο από τη ταινία
0

Η Αριάνα Γκράντε είναι το νέο πρόσωπο της ταινίας του «Meet the Parents» και, όπως φαίνεται, έχει ήδη κερδίσει τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Στην παρουσίαση της Universal προβλήθηκε το πρώτο trailer του «Focker In-Law», με τον Μπεν Στίλερ και τον Ντε Νίρο να επιστρέφουν στους γνωστούς ρόλους τους και τη Γκράντε να μπαίνει για πρώτη φορά σε αυτό το κινηματογραφικό σύμπαν.

Την πιο δυνατή ατάκα της παρουσίασης την είπε ο ίδιος ο Ντε Νίρο. Μιλώντας για τη Γκράντε, είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ. Η φράση αυτή έδωσε αμέσως τον τόνο: η νέα προσθήκη δεν είναι απλώς ένα μεγάλο ποπ όνομα, αλλά ένα πρόσωπο πάνω στο οποίο η ταινία φαίνεται να στηρίζει μεγάλο μέρος της κωμικής της ενέργειας.

Στο trailer, η Γκράντε υποδύεται την Ολίβια Τζόουνς, τη σύντροφο του γιου του Γκρεγκ Φόκερ. Οπως συμβαίνει συνήθως σε αυτή τη σειρά ταινιών, η γνωριμία με την οικογένεια μόνο ομαλά δεν εξελίσσεται. Επιστρέφουν ο ανιχνευτής ψεύδους, οι οικογενειακές αμηχανίες και η παλιά, σταθερή ένταση ανάμεσα στον ήρωα του Στίλερ και τον αυστηρό, δύσπιστο πατέρα που παίζει ο Ντε Νίρο.

Η ίδια η Γκράντε είχε πει πρόσφατα ότι ο ρόλος της είναι εκείνος της κοπέλας που ο χαρακτήρας του Στίλερ βλέπει με καχυποψία, την ώρα που ο Ντε Νίρο τη συμπαθεί σχεδόν αμέσως. Και ο Στίλερ έχει μιλήσει με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους, λέγοντας ότι μπήκε πολύ εύκολα στο κλίμα της ταινίας και ότι έχει ξεχωριστή κωμική στόφα.

Το «Focker In-Law» θα βγει στις αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου 2026 και φέρνει ξανά μπροστά μια σειρά που ξεκίνησε το 2000 και έμεινε για χρόνια μακριά από τον κινηματογράφο. Η παρουσία της Γκράντε δίνει στη νέα ταινία και νέο κοινό και έναν πολύ εύκολο λόγο να ξαναστραφεί πάνω της η προσοχή.

Tags

0

