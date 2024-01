Ο Μάρτιν Σκορσέζε αποκάλυψε τον αστείο λόγο που δεν βλέπει τις ταινίες του στο σινεμά

Ο Μάρτιν Σκορσέζε αποκάλυψε τον αστείο λόγο που δεν βλέπει ποτέ τις ταινίες του στο σινεμά.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα την τελευταία του ταινία «Killers Of The Flower Moon», εξήγησε ότι αποφεύγει να μπει κρυφά στις προβολές των ταινιών του και παραδέχθηκε ότι είναι «κοντός και υπάρχει πάντα ένας ψηλός άνθρωπος μπροστά του». Ο Μάρτιν Σκορσέζε συνέχισε λέγοντας πως «Δεν το κάνω αυτό (να πηγαίνω σε σινεμά). Οι άνθρωποι μιλάνε και κυκλοφορούν πολύ (μέσα στο σινεμά). Είμαι κοντός και υπάρχει πάντα ένας ψηλός άνθρωπος μπροστά μου», είπε στο Variety.

«Το ίδιο συμβαίνει και στο Μπρόντγουεϊ, δεν μπορώ να πάω θέατρο» είπε ο Μάρτιν Σκορσέζε προσθέτοντας πως «υπάρχει κάποιος μπροστά μου και δεν μπορώ να δω τη σκηνή ή να παρακολουθήσω την παράσταση».

Ο Σκορσέζε είπε ακόμα ότι έχει εξελιχθεί σε μεγάλο θαυμαστή του IMAX. «Μπαίνεις μέσα, μπορείς να κάθεσαι στο πίσω μέρος και κοιτάς ψηλά. Στις κοινές προβολές, έχω διαπιστώσει ότι το κοινό γίνεται λίγο πιο θορυβώδες από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά ίσως είναι κάτι σαν αυτό που γινόταν τη δεκαετία του '50, όταν φωνάζαμε στην οθόνη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα να υποστηρίζω ταινίες όταν παίζονται στο σινεμά. Απλώς περιμένω λίγο».

Ο σκηνοθέτης έγινε πρόσφατα ο εν ζωή σκηνοθέτης με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ, αφού σημείωσε τη 10η υποψηφιότητά του για το Killers Of The Flower Moon, ξεπερνώντας τις εννέα του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Στην κατηγορία του για τα Όσκαρ καλείται να αντιμετωπίσει τον Κρίστοφερ Νόλαν για το Oppenheimer, την Justine Triet για το Anatomy Of A Fall, τον Γιώργο Λάνθιμο για το Poor Things και τον Jonathan Glazer για το The Zone Of Interest.

Με πληροφορίες του NME

