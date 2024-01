Emmy: «Succession και «The Bear» σάρωσαν τα βραβεία

Η τελευταία σεζόν του «Succession» και το «The Bear» κυριάρχησαν στα Emmy 2023, αποσπώντας από έξι βραβεία στην τελετή που πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών.

Το «Succession» πήρε το Emmy καλύτερης δραματικής σειράς για την τέταρτη και τελευταία σεζόν, ενώ βραβεύθηκαν και οι ηθοποιοί της σειράς Κίραν Κάλκιν, Σάρα Σνουκ και Μάθιου Μακφέιντεν.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που το «Succession» αναδεικνύεται καλύτερη δραματική σειράς. «Με μεγάλη λύπη μου τελείωσε το σόου, αλλά ήταν μεγάλη χαρά που το έκανα», δήλωσε ο δημιουργός της σειράς, Τζέσε Άρμστρονγκ.

Η Σάρα Σνουκ αφιέρωσε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά στην κόρη της «Είναι πολύ εύκολο να παίζεις όταν είσαι έγκυος, επειδή οι ορμόνες σου τρελαίνονται», δήλωσε αστειευόμενη η ηθοποιός, που κυοφορούσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την τελευταία σεζόν.

Ο Κίραν Κάλκιν συγκινημένος για το πρώτο του Emmy- του πρώτου ανδρικού ρόλο σε δραματική σειρά- δάκρυσε ευχαριστώντας τη μητέρα του για την υπέροχη παιδική ηλικία του και στη συνέχεια δήλωσε στη σύζυγό του ότι θέλει να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά. «Τζαζ, θέλω περισσότερα (παιδιά). Είπες ότι μπορεί να γίνει, αν κέρδιζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «The Bear» αναδείχθηκε καλύτερη κωμική σειρά, στην τελετή απονομής των Emmy που έγινε με τέσσερις μήνες καθυστέρηση, λόγω της απεργίας των σεναριογράφων και των ηθοποιών. Από το καστ του «The Bear», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός κωμικής σειράς και οι συμπρωταγωνιστές του Άγιο Εντεμπίρι και Έμπον Μος- Μπάκρατς κέρδισαν το βραβείο δεύτερου γυναικείου και ανδρικού ρόλου αντίστοιχα.

Facebook Twitter Το καστ της σειράς «The Bear» (Φωτ.: EPA)

H Κουίντα Μπράνσον πήρε το Emmy πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά, για το «Abbott Elementary». Αυτή είναι η πρώτη φορά που μαύρες ηθοποιοί κερδίζουν τα δύο βραβεία για ερμηνείες σε κωμικές σειρές την ίδια χρονιά.

Το «Beef» βραβεύθηκε ως καλύτερη μίνι σειρά, ενώ συνολικά απέσπασε πέντε Emmy, μεταξύ άλλων με τους ηθοποιούς Στίβεν Γέουν και Άλι Γιονγκ.

Επιπλέον, η Τζένιφερ Κούλιτζ κέρδισε το Emmy για τον δεύτερο γυναικείο ρόλο σε δραματική σεζόν, για το «The White Lotus». Η ηθοποιός είχε πάρει το ίδιο βραβείο και για την πρώτη σεζόν της σειράς.

Τέλος, ο Έλτον Τζον κέρδισε το πρώτο του Emmy. Έτσι πλέον μπήκε σε ένα κλειστό «κλαμπ» καλλιτεχνών που έχουν κερδίσει Grammy, Όσκαρ, Tony και τώρα Emmy.

Emmy: Η λίστα με τους νικητές

Αυτοί είναι οι νικητές των Emmy σε κάθε κατηγορία:

Best Comedy

«The Bear» (FX)

Best Drama

«Succession» (HBO)

Best Limited Series

«Beef» (Netflix)

Best Actress, Comedy

Quinta Brunson, «Abbott Elementary»

Best Actor, Comedy

Jeremy Allen White, «The Bear»

Best Actress, Drama

Sarah Snook, «Succession»

Best Actor, Drama

Kieran Culkin, «Succession»

Best Actress, Limited Series or TV Movie

Ali Wong, «Beef»

Best Actor, Limited Series or TV Movie

Steven Yeun, «Beef»

Supporting Actress, Comedy

Ayo Edebiri, «The Bear»

Supporting Actor, Comedy

Ebon Moss-Bachrach, «The Bear»

Supporting Actress, Drama

Jennifer Coolidge, «The White Lotus»

Supporting Actor, Drama

Matthew Macfadyen, «Succession»

Supporting Actress, Limited Series or Movie

Niecy Nash-Betts, «Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

Supporting Actor, Limited Series or Movie

Paul Walter Hauser, «Black Bird»

Variety Talk Series

«The Daily Show With Trevor Noah» (Comedy Central)

Scripted Variety Series

«Last Week Tonight with John Oliver» (HBO)

Writing for a Variety Series

«Last Week Tonight with John Oliver» (HBO)

Outstanding Variety Special (Live)

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium (Disney+)

Reality Competition Program

«RuPaul’s Drag Race» (MTV)

Writing for a Comedy Series

Christopher Storer, «The Bear» (“System”)

Writing for a Drama Series

Jesse Armstrong, «Succession» (“Connor’s Wedding”)

Writing for a Limited Series, Movie or Drama Special

Lee Sung Jin, «Beef» (“The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain”)

Directing for a Comedy Series

Christopher Storer, «The Bear» (“Review”)

Directing for a Drama Series

Mark Mylod, «Succession» (“Connor’s Wedding”)

Directing for a Limited Series

Lee Sung Jin, «Beef» (“Figure of Light”)

Documentary or Nonfiction Series

«The 1619 Project» (Hulu)

Documentary or Nonfiction Special

«Still: A Michael J. Fox Movie» (Apple TV+)