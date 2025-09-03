Ο Αντρέα Μποτσέλι μάγεψε με τη φωνή του την ιστορική Σαμαρκάνδη

Ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία στο Ουζμπεκιστάν, προσφέροντας σε χιλιάδες θεατές μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.

Στο πλευρό του βρέθηκε η Ρωσίδα σοπράνο Aida Garifullina, μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα του Ουζμπεκιστάν και κορυφαία εθνικά χορωδιακά σύνολα.

Ο συνδυασμός διεθνών αστέρων και τοπικού ταλέντου έδωσε στη συναυλία τόσο μια παγκόσμια ακτινοβολία όσο και μια ξεχωριστή ουζμπεκική ταυτότητα. Για τους παρευρισκόμενους, η βραδιά δεν ήταν απλώς μια ζωντανή εμφάνιση. Για την Gulbakhor Abdukarimova, μια νεαρή επισκέπτρια από την Τασκένδη, το γεγονός ήταν απλώς ακαταμάχητο: «Μια φορά είδα συναυλία του Μποτσέλι στο Instagram και ήθελα να είμαι εκεί. Όταν άκουσα ότι ερχόταν εδώ, αγόρασα αμέσως το εισιτήριό μου. Στις πρώτες νότες, ανατρίχιασα. Μέσα από τη μουσική ένιωσα χαρά, λύπη και συγκίνηση ταυτόχρονα. Για μένα, δεν ήταν απλώς μια παράσταση, ήταν μια ανάμνηση ζωής».

Για τον Μποτσέλι, η βραδιά είχε την ίδια αίσθηση ανακάλυψης. «Η συνάντηση με ένα νέο κοινό είναι πάντα συγκλονιστική, γιατί κάθε κοινό έχει διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικές αντιδράσεις. Είναι πάντα ένα νέο συναίσθημα να αντιμετωπίζεις ανθρώπους που συναντάς για πρώτη φορά», είπε στο Euronews σε μια αποκλειστική συνέντευξη λίγο πριν ανέβει στη σκηνή.

Ο Ιταλός τενόρος αναφέρθηκε επίσης στη μεγαλύτερη σημασία του πολιτισμού: «Πιστεύω ότι το Ουζμπεκιστάν έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό ταξίδι ανοίγματος στον κόσμο μέσω του πολιτισμού του και σε σχέση με άλλους πολιτισμούς. Αυτό είναι πάντα πολύ θετικό».

Σκέψεις για τη μουσική και την τεχνολογία

Ο Μποτσέλι δεν αναφέρθηκε μόνο στην ερμηνεία, αλλά και στις αλλαγές στη μουσική βιομηχανία και την παραγωγή μουσικής. «Κάθε καινοτομία εμπεριέχει κινδύνους, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει. Η πρόοδος δεν μπορεί να σταματήσει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε ότι θα τη χρησιμοποιήσουμε σωστά», είπε ο Μποτσέλι, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τόσο μια μεγάλη ευκαιρία όσο και μια πρόκληση, με την εκπαίδευση στον πυρήνα της.

Ωστόσο, η τεχνολογία, σημείωσε, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον ανθρώπινο δεσμό που δημιουργεί η μουσική: «Η ΤΝ μπορεί να κάνει πολλά πράγματα καλύτερα από τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να αναπαράγει το συναίσθημα που ένας άνθρωπος μπορεί να μεταδώσει σε άλλον».

Η μουσική, εξήγησε ο Μποτσέλι, υπήρξε πάντα η σταθερή του συνοδός. «Ζω με τη μουσική από όταν ήμουν νεογέννητος. Ακόμα και ως παιδί, όταν έκλαιγα, η μουσική με ηρεμούσε. Για μένα, ήταν πάντα ουσιαστική και αναντικατάστατη».

Με πληροφορίες από euronews.com