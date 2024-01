Μπρίτνεϊ Σπίαρς:H οργισμένη απάντησή της για το αν θα επιστρέψει στη μουσική βιομηχανία

Εδώ και καιρό δημοσιεύματα του Page Six και της US Sun επέμεναν ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μουσική βιομηχανία και μάλιστα ότι έχει ήδη προσλάβει τραγουδοποιούς όπως η Charli XCX και η Julia Michaels για να τη βοηθήσουν να γράψει τα νέα της τραγούδια.

Όμως, 8 χρόνια μετά τον τελευταίο δίσκο της «μικρής βασίλισσας της ποπ» και εκείνη με μία αιχμηρή ανάρτησή της στο Instagram διέψευσε και τις προσδοκίες των θαυμαστών της και τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να επιστρέφει –και μάλιστα σύντομα- στις περιοδείες και τη δισκογραφία.

«Για να ξεκαθαρίσουμε ότι τα περισσότερα νέα που γράφονται είναι σκουπίδια! Λένε συνέντεια ότι απευθύνομαι σε τυχαίους ανθρώπους για να κάνω ένα νέο άλμπουμ. Δεν θα επιστρέψω ποτέ στη μουσική βιομηχανία!», γράφει χαρακτηριστικά η Σπίαρς που μετά το Woman In Me, το πουσυζητημένο βιβλίο της, είναι αρκετά εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερη.

Βέβαια, σε κανέναν δεν φάνηκε περίεργο όταν τα ταμπλόιντς αποκάλυψαν τα ονόματα της Charli XCX και της Julia Michaels ως πιθανές συνεργάτιδες της τραγουδίστριας.

Η Michaels μάλιστα είναι μία από τις στιχουργούς αρκετών διάσημων κομματιών της Μπρίτνεϊ, μεταξύ των οποίων, τα "Do You Wanna Come Over", "Just Like Me", "Just Luv Me" και "Slumber Party".

Όλα αυτά τα κομμάτια περιλαμβάνονταν στο τελευταίο άλμπουμ Glory της Σπίαρς, το οποίο, σύμφωνα με τα απομνημονεύματά της The Woman In Me, ήταν ένα από τα όνειρά της που ήθελε να πραγματοποιήσει πριν αποφασίσει να αποσυρθεί από τη βιομηχανία της μουσικής.

«Καθόμασταν και γράφαμε τα πάντα μαζί. Είχα ένα πάθος γι' αυτό. Ήταν το μόνο πράγμα στα 13 χρόνια της κηδεμονίας που πραγματικά έβαλα την καρδιά μου μέσα», είχε γράψει χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Για την ίδια αυτή η πρόθεσή της να μην επιστρέψει ποτέ ξανά στη δισκογραφία και εν γένει τη show biz, δεν είναι είδηση. Ήδη από το 2019 είχε ανακοινώσει παύση στην καριέρα της, δηλώνοντας ακόμη σοβαρά «τραυματισμένη» απ’ όσα πέρασε κατά τη διάρκεια της διαδρομής της στον χώρο.

«Αυτή τη στιγμή είναι καιρός να βάλω σε τάξη την πνευματική μου ζωή, να δώσω προσοχή στα μικρά πράγματα, να ρίξω τους ρυθμούς στη ζωή μου. Το να είμαι show woman ήταν υπέροχο, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια το πάθος μου να διασκεδάζω μπροστά σε ζωντανό κοινό έχει μειωθεί. Τώρα το κάνω για τον εαυτό μου. Αισθάνομαι τον Θεό πιο κοντά μου, όταν είμαι μόνη», έχει γράψει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά της.

Με στοιχεία από PinkNews