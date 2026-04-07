Μπορεί η Έμεραλντ Φένελ να ξανακάνει το Βασικό Ένστικτο επικίνδυνο;

Ο σεναριογράφος της θρυλικής ταινίας λέει ότι το νέο Βασικό Ένστικτο προχωρά και ότι οι παραγωγοί συζητούν με την Έμεραλντ Φένελ για τη σκηνοθεσία της νέας εκδοχής. Στη νέα του συνέντευξη, μιλά όχι μόνο για ένα ριμέικ, αλλά και για το όραμά του γύρω από ένα Χόλιγουντ πιο τολμηρό, πιο σεξουαλικό και λιγότερο φοβισμένο.

Η Σάρον Στόουν και ο Μάικλ Ντάγκλας στο Βασικό Ένστικτο του 1992. Φωτογραφία: Maximum Film/Alamy
Ο Τζο Εστερχας, ο σεναριογράφος που υπέγραψε το Βασικό Ένστινκτο και σημάδεψε το εμπορικό Χόλιγουντ των δεκαετιών του ’80 και του ’90, λέει ότι το νέο σχέδιο για την ταινία προχωρά και ότι οι παραγωγοί συζητούν με την Έμεραλντ Φένελ για τη σκηνοθεσία.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η νέα εκδοχή είναι σχεδόν έτοιμη και τη φαντάζεται ως μια πιο τολμηρή επιστροφή σε ένα σινεμά που, όπως λέει, δεν φοβάται ούτε τη σεξουαλικότητα ούτε τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με όσα είπε στον Guardian, το νέο σχέδιο περιλαμβάνει μια ιστορία με δολοφόνους-μιμητές και στοιχεία υπερφυσικού, ενώ θεωρεί ότι η Φένελ είναι η σωστή επιλογή για να το σκηνοθετήσει, ακριβώς επειδή δεν αποφεύγει την πρόκληση. Το αρχικό Basic Instinct του 1992 υπήρξε ταυτόχρονα τεράστια εμπορική επιτυχία και πολιτισμική έκρηξη, με τη Σάρον Στόουν στον ρόλο της Κάθριν Τραμέλ, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του ερωτικού θρίλερ.

Ο Εστερχας συνδέει ανοιχτά τη νέα ταινία με τη δική του κριτική προς το σημερινό Χόλιγουντ. Περιγράφει ένα στούντιο σύστημα πιο φοβισμένο, πιο προσεκτικό και λιγότερο πρόθυμο να αγγίξει τη διαφωνία, την πρόκληση και το σεξ με τον τρόπο που το έκανε κάποτε. Μέσα σε αυτό το κλίμα χρησιμοποιεί και τον όρο “anti-woke” για να περιγράψει το νέο Basic Instinct.

Το σχέδιο, πάντως, δεν προχωρά χωρίς αντιστάσεις. Η Σάρον Στόουν έχει ήδη απορρίψει δημόσια την ιδέα μιας επιστροφής, χλευάζοντας τον Εστερχας. Εκείνος επιμένει ότι η ταινία θα γίνει, με ή χωρίς τη συμμετοχή της, και εμφανίζεται βέβαιος ότι ένας τίτλος σαν το Basic Instinct εξακολουθεί να κουβαλά αρκετό βάρος και μύθο για να επιστρέψει.

Στα 81 του, ο Εστερχας επιστρέφει στο προσκήνιο μαζί με όλο το βάρος της δικής του διαδρομής. Υπήρξε ο άνθρωπος πίσω από το Flashdance, το Jagged Edge, το Showgirls και φυσικά το Basic Instinct, για το οποίο πληρώθηκε μυθικά ποσά και μετατράπηκε σε σταρ μέσα σε μια βιομηχανία που συνήθως κρατά τους σεναριογράφους στη σκιά.

Η Τζένιφερ Μπιλς στο Flashdance του 1983. Φωτογραφία: Landmark Media/Alamy
Ο Τζο Εστερχας. Φωτογραφία: Naomi Eszterhas

Στη συνέντευξη μιλά και για τα χρόνια της υπερβολής, λέγοντας ότι η κοκαΐνη και το αλκοόλ δεν τον έκαναν πιο δημιουργικό, αλλά τον κρατούσαν πίσω. Θυμάται μια εποχή στην οποία η επιτυχία μπλέχτηκε με την αυτοκαταστροφή, ενώ πίσω από τη δημόσια περσόνα υπάρχει και μια άλλη βιογραφία: εκείνη του παιδιού που έφτασε πρόσφυγας από την Ουγγαρία στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν περάσει από τη δημοσιογραφία και βρεθεί τελικά στην καρδιά του χολιγουντιανού μηχανισμού.

Σήμερα ζει στο Κλίβελαντ, μακριά από το Χόλιγουντ που κάποτε τον έκανε θρύλο και λίγο έλειψε να τον διαλύσει. Και επιστρέφει τώρα με μια ταινία που δεν υπήρξε ποτέ ήσυχη, διακριτική ή αθώα.

