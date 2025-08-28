Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ, το οποίο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Βίνσεντ βαν Γκογκ στον κόσμο, ενδέχεται να αναγκαστεί να κλείσει οριστικά τις πόρτες του εάν δεν λάβει νέα κρατική χρηματοδότηση.

Το μουσείο αναφέρει ότι η έλλειψη κρατικής στήριξης απειλεί ένα σχέδιο ανακαίνισης ύψους 104 εκατομμυρίων ευρώ – και μαζί με αυτό την ασφάλεια των πινάκων, των επισκεπτών και το μέλλον ενός από τα πιο επισκέψιμα πολιτιστικά ορόσημα της Ολλανδίας.

«Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, θα είναι επικίνδυνη για την τέχνη και επικίνδυνη για τους επισκέπτες μας», δήλωσε στην εφημερίδα The New York Times η διευθύντρια του μουσείου, Emilie Gordenker. «Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε – αλλά αν χρειαστεί, θα πρέπει να κλείσουμε το κτήριο». Η διαμάχη αυτή χρονολογείται από την ίδρυση του μουσείου.

Μετά τον θάνατο του Βαν Γκογκ, ο ανιψιός του, V.W. van Gogh – γνωστός στα έγγραφα ως «ο Μηχανικός» – τοποθέτησε την οικογενειακή συλλογή σε ένα ίδρυμα το 1962, υπό τον όρο ότι το ολλανδικό κράτος θα δημιουργούσε και θα συντηρούσε ένα μουσείο για να διατηρηθούν τα έργα ενωμένα και προσβάσιμα στο κοινό.

Όταν το Μουσείο Βαν Γκογκ άνοιξε το 1973, η υπόσχεση αυτή έμοιαζε διασφαλισμένη. Ακολούθησε σχεδόν μισός αιώνας εξαιρετικού δημόσιου ενδιαφέροντος: από τότε μέχρι σήμερα το μουσείο έχει υποδεχτεί σχεδόν 57 εκατομμύρια επισκέπτες συνολικά – και οι αριθμοί κορυφώθηκαν περίπου στα 2,6 εκατομμύρια το 2017.

Τα τελευταία χρόνια το μουσείο εξακολουθεί να προσελκύει μεγάλα πλήθη, καταγράφοντας περίπου 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 – γεγονός που το καθιστά το δεύτερο πιο επισκέψιμο μουσείο του Άμστερνταμ, μετά το Rijksmuseum.

Την άνοιξη του τρέχοντος έτους παρουσίασε μια σημαντική κοινή έκθεση με το Μουσείο Stedelijk για το έργο του Anselm Kiefer – μια έκθεση με τίτλο «Where Have All The Flowers Gone?» που έφερε σε διάλογο τους μνημειώδεις καμβάδες και τις εγκαταστάσεις του Γερμανού ζωγράφου με την κληρονομιά του Βαν Γκογκ. Αργότερα μέσα στη χρονιά, τμήματα του προγράμματος ταξίδεψαν στη Royal Academy του Λονδίνου, όπου παραμένουν σε έκθεση.

Όμως, η λειτουργία ενός επιτυχημένου μουσείου έχει κόστος. Το κτήριο, το οποίο δέχεται αυτά τα πλήθη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, δείχνει πλέον την ηλικία του: τα συστήματα αερισμού και ελέγχου θερμοκρασίας έχουν παλιώσει, τα πρότυπα ασφαλείας, προσβασιμότητας και βιωσιμότητας έχουν εξελιχθεί, ενώ νέες νομικές υποχρεώσεις για τα δημόσια κτήρια απαιτούν δαπανηρές αναβαθμίσεις.

Έτσι, το Μουσείο Βαν Γκογκ έχει καταρτίσει το «Masterplan 2028» – ένα τριετές πρόγραμμα απαραίτητης συντήρησης, τεχνικών αντικαταστάσεων και εργασιών βιωσιμότητας, με προϋπολογισμό 104 εκατομμυρίων ευρώ.

Το μουσείο δηλώνει ότι μπορεί να καλύψει μέρος του έργου από τα αποθεματικά του και να επωμιστεί την απώλεια εσόδων που θα προκύψει από τις μερικές αναστολές λειτουργίας, αλλά υποστηρίζει ότι χρειάζεται μια ετήσια εγγυημένη κρατική συνεισφορά περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις εργασίες και να δημιουργήσει αποθεματικό για μακροχρόνια συντήρηση. Το υπουργείο προσφέρει σήμερα 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, αφήνοντας ένα ετήσιο έλλειμμα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Ίδρυμα Vincent van Gogh, που είναι ο νομικός κάτοχος της συλλογής, έχει στηρίξει τη θέση του μουσείου, επισημαίνοντας ότι το αρχικό συμβόλαιο του 1962 επιβάλλει στο κράτος την υποχρέωση να παρέχει και να συντηρεί κατάλληλη στέγη για τα έργα.

