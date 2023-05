Μια νεο-νταντά όπερα με κοστούμια του Γιάννη Βαρελά στη Βασιλεία

Lifo Picks / The Page of Cups: Μια περφόρμανς του νεοσύστατου γκρουπ που επιμελήθηκε ο Γιάννης Βαρελάς

Ο εκθεσιακός χώρος σύγχρονης τέχνης The Intermission παρουσίασε τους The Page of Cups σε σκηνογραφική επιμέλεια του διεθνή Έλληνα εικαστικού Γιάννη Βαρελά.

NEWSROOM