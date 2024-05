Met Gala: Τα 17 πιο αμφιλεγόμενα looks στην ιστορία του

Από το φόρεμα της Marilyn Monroe που επίλεξε η Kim Kardashian για το Met Gala 2022, μέχρι το slip dress της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πολλά χρόνια νωρίτερα, υπάρχουν looks από τα προηγούμενα Met Galas που έμειναν στην ιστορία της μόδας - για τον έναν ή τον άλλο λόγο.

Συχνά, το Met Gala αναφέρεται ως «η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας». Σκόπιμα ή όχι, οι διασημότητες που συμμετέχουν κάθε χρόνο στην εκδήλωση, έχουν παράδοση στο να προκαλούν κατά την άφιξή τους στην ετήσια αυτή εκδήλωση που γίνεται για τη συγκέντρωση χρημάτων για το MET. Συχνά το ίδιο το θέμα του γκαλά, «προκαλεί» τις εμφανίσεις των σταρ, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που κατά καιρούς το έχουν «χρησιμοποιήσει» για τον έναν ή τον άλλο λόγο.

Το περιοδικό People, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Met Gala 2024, θυμάται κορυφαίες στιγμές στο κόκκινο χαλί του εμβληματικού μουσείου, ξεχωρίζοντας τα πιο αμφιλεγόμενα looks στην ιστορία του.

#1 Το φόρεμα της Marilyn Monroe που φόρεσε η Kim Kardashian το 2022

«Συνήθης ύποπτη» για να προκαλεί στο κόκκινο χαλί του Met Gala, η Kim Kardashian έγινε viral το 2022, όχι απλώς διότι επίλεξε ένα φόρεμα που αρχικά ανήκε στη Marilyn Monroe. Επρόκειτο για το αστραφτερό ιβουάρ φόρεμα που φορούσε η εμβληματική σταρ του κινηματογράφου όταν τραγούδησε το περίφημο "Happy Birthday" στον Πρόεδρο John F. Kennedy το 1962. Η Kardashian δανείστηκε το φόρεμα από το Ripley's Believe It or Not!, το οποίο αγόρασε το φόρεμα από τη δημοπρασία Julien's Auction τον Νοέμβριο του 2016 έναντι του τεράστιου ποσού των 4,81 εκατομμυρίων δολαρίων. Η reality σταρ αποκάλυψε ότι έπρεπε να χάσει 16 κιλά για να χωρέσει στο φόρεμα, καθώς δεν της επιτρεπόταν να το τροποποιήσει. «Το δοκίμασα και δεν μου έκανε. Είπα "Δώστε μου τρεις εβδομάδες". Έπρεπε να χάσω 16 κιλά αμέσως», είπε η Καρντάσιαν στον ανταποκριτή της Vogue La La Anthony στο κόκκινο χαλί. «Ήταν μια τέτοια πρόκληση. Ήταν σαν ρόλος [ταινίας]. Ήμουν αποφασισμένη να μπω στο φόρεμα. Δεν έχω καταναλώσει υδατάνθρακες ή ζάχαρη εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες. Έχουμε πάρτι πίτσας και ντόνατ πίσω στο ξενοδοχείο [μετά το Met Gala]», πρόσθεσε. Ωστόσο, η ίδια έγινε στόχος κριτικής όχι μόνο για την ακραία δίαιτα που ακολούθησε, αλλά και για την επιλογή της να φορέσει ένα τόσο ιστορικό φόρεμα.

#2 Το μήνυμα κατά της πατριαρχίας από την Cara Delevingne το 2021

Στο Met Gala του 2021, το μοντέλο Cara Delevingne έκανε μια δήλωση φορώντας άσπρο παντελόνι Dior Haute Couture και ασορτί ειδική κατασκευή στον θώρακά της που έγραφε «Peg the Patriarchy», «Παλουκώστε την πατριαρχία». Η τολμηρή φράση προκάλεσε σάλο και ενώ κάποιοι επαίνεσαν την Delevingne για το θάρρος της, άλλοι την επέκριναν ότι ήταν χυδαία. Επιπλέον, κατηγορήθηκε πως «έκλεψε» το σύνθημα από Καναδή καλλιτέχνιδα που το «επινόησε».

#3 Το παπικό καπέλο της Rihanna το 2018

Θέμα του Met Gala το 2018 ήταν το «Παραδεισένια σώματα: Μόδα και Καθολική Φαντασία» και η Rihanna φόρεσε μια παπική μίτρα (ένα ειδικό καπέλο των επισκόπων στην καθολική εκκλησία) και ένα πολυτελές μίνι στράπλες φόρεμα με ασορτί ρόμπα με γιακά από την Maison Margiela Artisanal. Ενώ η εμφάνιση της τραγουδίστριας ήταν σύμφωνη με το θέμα, ορισμένοι κριτικοί επέκριναν το look ως ασεβές.

#4 Το Balenciaga look της Kim Kardashian που κάλυπτε και το πρόσωπο το 2021

Μία ολόσωμη κατάμαυρη στολή Balenciaga που την κάλυπτε από άκρη σε άκρη - και στο κεφάλι - είχε φορέσει η Kim Kardashian στο Met Gala του 2021. Το σύνολο περιείχε ένα μακρυμάνικο ζιβάγκο κορμάκι φορεμένο κάτω από ένα μεγάλο φόρεμα με μακρύ πλισέ άκρη. Το look ολοκληρώθηκε με jersey boots, γάντια ζέρσεϊ και μια μάσκα που κάλυπτε το πρόσωπο και το κεφάλι της. Σε πολλούς μπορεί να μην άρεσε, αλλά υπήρξε statement: «Αυτή η εμφάνιση της Κιμ είναι σαν μια νέα δήλωση υποκουλτούρας και μόδας», είπε μια πηγή στο PEOPLE εκείνη την εποχή. «Χωρίς λογότυπο, χωρίς πρόσωπο, αλλά όλοι ξέρουν ότι είναι αυτή».

#5 Η πριγκίπισσα Νταϊάνα με slip φόρεμα Dior το 1996

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν αγαπητή διεθνώς επειδή τα πήγαινε ενάντια στο κατεστημένο και το στυλ της δεν αποτελούσε εξαίρεση. Στο Met Gala του 1996, εμφανίστηκε με ένα navy μεταξωτό φόρεμα με μαύρη δαντέλα με λεπτομέρειες από την πρώτη συλλογή ραπτικής του John Galliano ως Creative Director του Dior. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε το χαρακτηριστικό κολιέ τσόκερ από πέρλες και ζαφείρι.

#6 Το σλόγκαν "Tax the Rich" της Alexandria Ocasio-Cortez το 2021

Το ντεμπούτο της πολιτικού των Δημοκρατικών, Alexandria Ocasio-Cortez στο Met Gala, δεν ήταν παρά τολμηρό. Στην εκδήλωση του 2021, η βουλευτής φορούσε ένα λευκό φόρεμα Brother Vellies με το πολιτικό σύνθημα «Tax the Rich» (Φορολογήστε τους πλούσιους) γραμμένο στην πλάτη, με κόκκινα γράμματα. Φόρεσε επίσης ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια και μια τσάντα όπου ήταν επίσης γραμμένη η ίδια φράση. «Πρόκειται για μια πραγματική συζήτηση», είπε η ίδια τότε στους δημοσιογράφους σχετικά με την έμπνευση πίσω από τη δήλωση. «Πρόκειται για τη δικαιοσύνη και την ισότητα στο σύστημά μας και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι ιδιαίτερα σχετική».

#7 Η Billie Eilish κάνει το ντεμπούτο της το 2021

Την ίδια χρονιά, η Billie Eilish στο πρώτο της Met Gala, στα 19 της, η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός που είχε γίνει γνωστή για τα φαρδιά υπερμεγέθη ρούχα της, εξέπληξε τους πάντες: Εμφανίστηκε με μια ροδακινί τουαλέτα από τούλι του Oscar de la Renta. Το look της απέπνεε αίγλη από το παλιό Χόλιγουντ, με το ξανθό bob καρέ της και το απαλό smokey makeup της. «Ήρθε η ώρα», είπε η Eilish στον Keke Palmer στο κόκκινο χαλί για την αλλαγή μόδας της. «Ήταν καιρός για αυτό και νιώθω ότι μεγάλωσα τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια». «Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Απλώς φοβόμουν και δεν ένιωθα άνετα και νιώθω ότι τελικά το έκανα».

#8 Η Karlie Kloss έχασε το θέμα το 2019

Σαν να βρισκόταν κάπου αλλού εμφανίστηκε στο Met Gala του 2019 η Karlie Kloss. Το μοντέλο φαινομενικά αγνόησε το θέμα του "Camp: Notes on Fashion" και αντ' αυτού επέλεξε ένα χρυσό μίνι φόρεμα με φουσκωτά μαύρα μανίκια - κάτι που την έφερε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής.

#9 Το φόρεμα - «πολυελαίος» της Katy Perry το 2019

Το 2019, η Katy Perry προσέγγισε κατά μέτωπο το θέμα "Camp" φτάνοντας ντυμένη σαν γιγάντιος πολυέλαιος με λαμπτήρες που λειτουργούσαν κανονικά. Το outfit σχεδιάστηκε από τον Jeremy Scott για τον Moschino και αποτελούνταν από ένα ασημί μίνι φόρεμα Swarovski με κρυστάλλους, με ασορτί γιακά και διαφανή κρύσταλλα Swarovski που «έσταζαν» στο μπούστο. Ισορροπούσε έναν κορσέ με πολυέλαιο γύρω από τη μέση της και φορούσε έναν αντίστοιχο μικρότερο πολυέλαιο στο κεφάλι.

#10 Το "Wet" Mugler φόρεμα της Kim Kardashian το 2019

Τρίτη εμφάνιση της Kim Kardashian στη λίστα, με αφορμή την εμφάνιση του 2019: Το «βρεγμένο» φόρεμα Mugler με κορσέ και χάντρες που έμοιαζαν με νερό που στάζει. Η σταρ είπε ότι η σχεδιάστρια (που βγήκε από τη σύνταξη για να δημιουργήσει το κομμάτι) την οραματίστηκε ως ένα «κορίτσι από την Καλιφόρνια που βγαίνει από τον ωκεανό». «Είναι περίπου οκτώ μήνες στα σκαριά», είπε η Kardashian στη Vogue στο κόκκινο χαλί. «Με οραματίστηκε σαν αυτό το κορίτσι από την Καλιφόρνια να βγαίνει από τον ωκεανό, βρεγμένο, στάζοντας». Για άλλη μια φορά, η εμφάνιση της Kardashian είχε έντονες σωματικές απαιτήσεις, καθώς ο κορσέ του φορέματος ήταν πάρα πολύ στενός. «Όταν φτάσουμε στην κορυφή του χαλιού, μπορούμε όλοι να πάρουμε μια βαθιά ανάσα», είπε στη Vogue. «Δεν ξέρω αν μπορώ να ανασάνω βαθιά σε αυτόν τον κορσέ. Ειλικρινά έπρεπε να κάνω εξάσκηση». Και πρόσθεσε: «Με περιμένουν λουκουμάδες αύριο το πρωί: ζεστοί και φρέσκα ντόνατς».

#11 Η La Perla τουαλέτα της Kendall Jenner το 2017

Η Kendall Jenner στο Met Gala του 2017 εμφανίστηκε με ένα διάφανο διχτυωτό φόρεμα της La Perla Haute Couture. Το μοντέλο έκανε την εμφάνιση ακόμα πιο προκλητική φορώντας ένα μαύρο στρινγκ που σκόπιμα φαινόταν από μέσα. Σύμφωνα με το brand, το φόρεμα περιείχε 85.000 κρύσταλλα ζωγραφισμένα στο χέρι και χρειάστηκε περισσότερες από 160 ώρες για να κατασκευαστεί, σε 5 πόλεις και 26 τεχνίτες.

#12 Η δραματική μεταμόρφωση της Taylor Swift το 2016

Η εμφάνιση της Taylor Swift στο Met Gala το 2016 ήταν μια απόκλιση από το συνηθισμένο «γλυκό» στυλ της. Η τραγουδίστρια έκανε πάταγο φορώντας ένα μεταλλικό μίνι φόρεμα Louis Vuitton με μπότες, αλλά το πιο συγκλονιστικό στοιχείο ήταν το δραματικό της glam με ένα νέο ξανθό μπομπ καρέ και μαύρο κραγιόν.

#13 Η Sarah Jessica Parker κατηγορήθηκε για πολιτιστική ιδιοποίηση το 2015

Αρκετοί παρευρισκόμενοι στο Met Gala του 2015 κατηγορήθηκαν ότι ερμήνευσαν το θέμα «China: Through the Looking Glass» με ακατάλληλους τρόπους, αλλά η Sarah Jessica Parker δέχτηκε το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής. Η σταρ του Sex and the City φόρεσε ένα φόρεμα H&M, δικού της σχεδίου ένα headpiece Philip Treacy που κάποιοι είπαν ότι διαιωνίζει ένα προσβλητικό στερεότυπο. «Ενώ κάποιοι βρήκαν το Phillip Treacy headpiece της Sarah Jessica Parker ως το δραματικό κομμάτι της βραδιάς, στα μάτια μου, είδα τον κραυγαλέο ρατσισμό: το στερεότυπο της Ασιατικής Dragon Lady», είπε ο συγγραφέας του Mashable, David Yi, σύμφωνα με την Washington Post. «Η Πάρκερ μάλλον δεν συνειδητοποίησε, τότε, ότι έκανε τις Ασιάτισσες να μεταφερθούν 75 χρόνια πίσω στη δεκαετία του 1930 στην πρώτη υποτιμητική απεικόνιση της 'κυρίας του δράκου'. Ο αρχικός όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τις δυνατές Ασιάτισσες, αλλά ήταν υποτιμητικός», είχε δηλώσει τότε ο ίδιος.

#14 Το τεράστιο φόρεμα με γούνα της Rihanna το 2015

Το κίτρινο φόρεμα με γούνα της Rihanna στο Met Gala του 2015 προκάλεσε μεγάλο σάλο. Η δημιουργία ζύγιζε σχεδόν 25 κιλά, ήταν σχεδιασμένη από τον Κινέζο Guo Pei και φαινόταν να καταλαμβάνει ολόκληρη τη σκάλα καθώς η σταρ έκανε την είσοδό της, παρέχοντας ατέλειωτη τροφή για memes. Η εμφάνιση της Rihanna προκάλεσε επίσης κριτική από ακτιβιστές γούνας, καθώς το κίτρινο ένδυμα ήταν φτιαγμένο με γούνα αλεπούς.

#15 Το Anti-Punk Look της Gwyneth Paltrow το 2013

Η Γκουίνεθ Πάλτροου εμφανίστηκε με look διαμετρικά αντίθετο με το θέμα του Met Gala του 2013 που ήταν "PUNK: Chaos to Couture" φορώντας ένα μακρυμάνικο έντονο ροζ φόρεμα του Valentino. Αργότερα επέκρινε το Gala σε συνέντευξή της στο USA Today, λέγοντας για την εμπειρία της: «Δεν θα πάω ποτέ ξανά. Είχε πολύ κόσμο. Δεν το απόλαυσα καθόλου». Ωστόσο, η Paltrow ξαναπήγε στο Gala το 2017 και το 2019.

#16 Η Kim Kardashian με Givenchy Floral φόρεμα το 2013

Ξανά μία εμφάνιση της Kim Kardashian που συζητήθηκε πολύ, ήταν εκείνη στο ντεμπούτο στο Met Gala το 2013, που δεν πήγε ακριβώς όπως ήλπιζε. Ως σύζυγος του Kanye West τότε, ήταν έγκυος στην κόρη τους, North. Επέλεξε ένα λουλουδάτο φόρεμα με μακριά μανίκια, με ψηλό λαιμό από τη Givenchy - και το look μετατράπηκε αμέσως σε memes στο διαδίκτυο, καθώς όπως έλεγαν πολλοί έμοιαζε με κάλυμμα καναπέ. «Νομίζω ότι ο Ρόμπιν Γουίλιαμς το έγραψε ακόμη και στο Twitter, ότι έμοιαζα με την κυρία Doubtfire», είχε δηλώσει η Kardashian στο βίντεο της Vogue Life in Looks για το 2019. «Έκλαιγα σε όλη τη διαδρομή για το σπίτι γιατί απλά δεν μπορούσα να το πιστέψω».

#17 Η Liv Tyler και η Stella McCartney με μπλουζάκια "Rock Royalty" το 1999

Η Liv Tyler και η Stella McCartney αποφάσισαν να μην φορέσουν τα παραδοσιακά βραδινά ρούχα για το θέμα του Met Gala του 1999 που ήταν "Rock Style". Οι κόρες του Στίβεν Τάιλερ και του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, αντίστοιχα, εμφανίστηκαν με απλά μπλουζάκια με παραμάνες στους ώμους που έγραφαν «Rock Royalty».

Με πληροφορίες από το People