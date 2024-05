H Anya Taylor-Joy ως «μονομάχος» υψηλής ραπτικής στο κόκκινο χαλί του Furiosa

Η Anya Taylor-Joy τίμησε τον εμβληματικό σχεδιαστή Paco Rabanne, περπατώντας στο κόκκινο χαλί για την αυστραλιανή πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου σίκουελ του Mad Max ως «μονομάχος» υψηλής ραπτικής και ίσως προετοιμάζεται για το fashion event της χρονιάς, το Met Gala.

Το Furiosa: A Mad Max Saga - η συνέχεια του υπέροχα δυστοπικού Mad Max: Fury Road- αναμένεται να κάνει τη μεγάλη του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών εντός Μαΐου και η πρωταγωνίστριά του, Anya Taylor-Joy, φόρεσε ένα vintage φόρεμα του Paco Rabanne για τη σημερινή αυστραλιανή πρεμιέρα της ταινίας στο Σίδνεϊ.

Το φόρεμα, με το χαρακτηριστικό αλυσιδωτό ύφασμα του αείμνηστου σχεδιαστή, διακοσμημένο με τα μυτερά επιχρυσωμένα βέλη καθώς και το ασορτί headpiece που επέλεξε η Anya Taylor-Joy, προέρχονται από την ανοιξιάτικη συλλογή υψηλής ραπτικής του Paco Rabanne το 1996.

Συναρμολογήθηκε στο χέρι στο ατελιέ του Paco Rabanne στο Παρίσι και εμφανίστηκε στην πασαρέλα ακριβώς όπως το φόρεσε σήμερα η Anya Taylor-Joy, με μόνη -ελάχιστη- διαφορά τα παπούτσια, με την ηθοποιό να επιλέγει εντελώς διάφανες γόβες από PVC.

