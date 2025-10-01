ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Μεσσηνία: «Πνοή ζωής» σε ιστορικό σχολείο έπειτα από 60 χρόνια

Από αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης στον Β’ ΠΠ, το εμβληματικό Δημοτικό Σχολείο των Κάτω Αμπελοκήπων, μετατρέπεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε μουσειακό χώρο και εστία πολιτισμού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μεσσηνία: «Πνοή ζωής» σε ιστορικό σχολείο έπειτα από 60 χρόνια εγκατάλειψης Facebook Twitter
0

Ύστερα από δεκαετίες εγκατάλειψης, το εμβληματικό Δημοτικό Σχολείο των Κάτω Αμπελοκήπων στη Μεσσηνία μπαίνει ξανά σε τροχιά ζωής.

Ενενήντα χρόνια μετά την πρώτη του λειτουργία και εξήντα χρόνια μετά την παύση της, το κτίριο που φιλοξένησε γενιές μαθητών αλλά και αποτέλεσε Αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης στη Νότια Μεσσηνία, αναστηλώνεται και ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του ως μουσειακός χώρος και κέντρο πολιτισμού.

Το σχολείο, χτισμένο στον παραδοσιακό οικισμό των Κάτω Αμπελοκήπων, είχε αφεθεί στη φθορά του χρόνου για περισσότερο από μισό αιώνα.

Χάρη σε μια δεκαετή κινητοποίηση πολιτών, επιστημόνων και φορέων, το κτίριο χαρακτηρίστηκε το 2018 «Διατηρητέο Νεώτερο Μνημείο» από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακολούθησαν μελέτες αποτύπωσης και αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη διάσωσή του.

Μεσσηνία: «Πνοή ζωής» σε ιστορικό σχολείο έπειτα από 60 χρόνια εγκατάλειψης Facebook Twitter
Μεσσηνία: «Πνοή ζωής» σε ιστορικό σχολείο έπειτα από 60 χρόνια εγκατάλειψης Facebook Twitter
Μεσσηνία: «Πνοή ζωής» σε ιστορικό σχολείο έπειτα από 60 χρόνια εγκατάλειψης Facebook Twitter
Μεσσηνία: «Πνοή ζωής» σε ιστορικό σχολείο έπειτα από 60 χρόνια εγκατάλειψης Facebook Twitter

Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν οι πρώτες επείγουσες στερεωτικές εργασίες, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος κατάρρευσης. Η επόμενη φάση αφορά την οριστική αποκατάσταση και επανάχρηση του μνημείου, που θα χρηματοδοτηθεί μέσω ειδικού προγράμματος.

Στόχος είναι το ιστορικό σχολείο να μετατραπεί σε «Μουσειακό Χώρο και Παρατηρητήριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς», αλλά και σε εστία πολιτιστικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών δράσεων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Πύλου–Νέστορος έχουν ήδη εκφράσει τη βούλησή τους να στηρίξουν οικονομικά και θεσμικά την προσπάθεια.

Παράλληλα, το σχολείο καθιερώθηκε από το 2024 ως τόπος εορτασμού των εθνικών αγώνων και της Αντίστασης, με επίσημη τελετή κάθε 9η Μαΐου. Η συμβολική αυτή απόφαση ενισχύει τον ρόλο του ως ζωντανό σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη.

Η διάσωση του σχολείου δεν είναι μόνο μια υπόθεση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Για την τοπική κοινωνία, σημαίνει την επιστροφή ενός χώρου που σημάδεψε γενιές μαθητών και αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης.

«Η διάσωσή του είναι φόρος τιμής στα παιδιά που φοίτησαν εκεί, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν κατά του φασισμού», αναφέρουν μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού: Ο Jonathan Anderson έκανε το ντεμπούτο του στη Dior και ήταν όλοι εκεί

Πολιτισμός / Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Ο Jonathan Anderson έκανε το ντεμπούτο του στη Dior και ήταν όλοι εκεί

Ο Anderson είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος ως ο πρώτος σχεδιαστής που θα ηγείται ταυτόχρονα τόσο της γυναικείας όσο και της ανδρικής γραμμής του παγκοσμίως αναγνωρισμένου οίκου
LIFO NEWSROOM
The Rock, Δράκουλας και Τζέιμς Κάμερον από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / The Rock, Δράκουλας και Τζέιμς Κάμερον από αύριο στους κινηματογράφους

Η δραματική απόπειρα του Ντουέιν Τζόνσον, η κατά Λικ Μπεσόν εκδοχή του βαμπιρικού μύθου, ένα μεγάλο εισπρακτικό hit από την Κίνα και η επανέκδοση του δεύτερου «Avatar» απαρτίζουν το πρόγραμμα νέων κυκλοφοριών αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 