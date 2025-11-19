Το ΚΠΙΣΝ «στολίζει» για τα Χριστούγεννα στις 29 Νοεμβρίου - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Όπως κάθε χρόνο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδέχεται τις γιορτές μεταμορφωμένο σε ένα φωτεινό, μαγικό σκηνικό.

Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο, τα «χορευτικά» Σιντριβάνια, τα τρία στολισμένα έλατα στην Αγορά και τα 80 φωταγωγημένα πλατάνια δημιουργούν μια εικόνα βγαλμένη από χριστουγεννιάτικο παραμύθι.

Μαζί με τη γιορτή φωταγώγησης της 29ης Νοεμβρίου και την εντυπωσιακή εκδήλωση της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, σηματοδοτούν την έναρξη ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος: συναυλίες, παραστάσεις, προβολές, DJ sets, πατινάζ, παιχνίδια, εργαστήρια και happenings συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ανοίγει επίσημα στις 29/11 και απλώνεται σε όλη την περίοδο των γιορτών χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται είτε με ελεύθερη είσοδο είτε με πολύ προσιτό εισιτήριο.

29 Νοεμβρίου, 19:00 – Η μεγάλη έναρξη

Το ΚΠΙΣΝ φωτίζεται σε μια γιορτή ανοιχτή σε όλους, με οικοδέσποινα την Ευγενία Σαμαρά. Τα εντυπωσιακά έλατα στην Αγορά, τα φωτισμένα πλατάνια στο Κανάλι και η γιορτινή σκηνή υποδέχονται αρχικά το πολυφωνικό The Loop Quartet και στη συνέχεια τη Νίνα Μαζάνη, σε swing και jazz διασκευές διεθνών επιτυχιών. Τα Σιντριβάνια και οι πατινέρ στο Παγοδρόμιο ολοκληρώνουν το σκηνικό.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και μέσω live streaming στο David Geffen Hall του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συνεργασίας SNF-LC Agora Initiative.

Παγοδρόμιο στο Κανάλι

Το αγαπημένο Παγοδρόμιο επιστρέφει στη βόρεια όχθη του Καναλιού. Από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, καθημερινά 10.00–22.00, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δωρεάν πατινάζ (καιρού επιτρέποντος) ενώ χαζεύουν το φωτισμένο τοπίο και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια.

Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων – “BioLumina”

Για ακόμη μια χρονιά, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος γεμίζει φως με έξι εντυπωσιακές φωτιστικές εγκαταστάσεις διεθνών και Ελλήνων καλλιτεχνών. Η φετινή θεματική, “BioLumina”, είναι εμπνευσμένη από τη βιοφωταύγεια — την ικανότητα των ζωντανών οργανισμών να παράγουν φως.

Από τις 29 Νοεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου, καθημερινά 17.00–24.00, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε ένα μαγικό περιβάλλον όπου τέχνη, φύση και τεχνολογία συνομιλούν: πεταλούδες στα Φυτεμένα Δώματα, φωτεινές πικραλίδες, πουλιά που διαγράφουν τροχιές στον ουρανό και μια φωτεινή φάλαινα στον Μεσογειακό Κήπο.

Επιστρέφει επίσης η “Πομπή” των Μαραγκάκη–Νίκα, ένα εμβληματικό μονοπάτι LED φωτός.

Ένας γιορτινός Δεκέμβριος στο ΚΠΙΣΝ

Ολόκληρος ο Δεκέμβριος γεμίζει με δραστηριότητες: θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, προβολές, DJ sets, χριστουγεννιάτικη αγορά και πολλές εκπλήξεις.

Θεατρική παράσταση – «Επείγοντα Χριστούγεννα»

Από 21 Δεκεμβρίου και για δώδεκα παραστάσεις, οι «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες» ζωντανεύουν στον Φάρο. Η Συντεχνία του Γέλιου παρουσιάζει μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία και την αλληλεγγύη.

Συναυλίες

15/12: El Sistema Greece & καλλιτέχνες σε μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη

22/12: Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ σε ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα

29/12: I Solisti Veneti με τη Μαρίτα Παπαρίζου, σε μπαρόκ έργα

6/1: Συναυλία–αφιέρωμα στον Woody Allen, με jazz ήχους από τους Storyville Ragtimers.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Η καρδιά των γιορτών κορυφώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Με πυροτεχνήματα, πατινάζ μέχρι τις 02.00, μουσικές, τον Ζερόμ Καλούτα στην παρουσίαση, DJ set και τον πρώτο αγώνα της χρονιάς — SNF RUN: 2026 FIRST RUN — το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται το νέο έτος με λαμπρότητα.

360° Pop–Up Bar στον Φάρο

Από 21/12 έως 7/1, με θέα από τον Σαρωνικό μέχρι την Ακρόπολη, το Pop–Up Bar γίνεται το πιο ζεστό σημείο συνάντησης των ημερών, με DJ sets και γιορτινά κοκτέιλ με METAXA.

Park Your Cinema: Christmas Edition

Από 22/12 έως 6/1, στο Park Kiosk προβάλλονται αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλη την οικογένεια, σε επιμέλεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Christmas Makers’ Market

Από 13/12 ως 7/1, ο Πευκώνας μεταμορφώνεται σε χριστουγεννιάτικη αγορά με μικρούς δημιουργούς, εργαστήρια, DJ sets, αναγνώσεις βιβλίων, face painting και πολλές εκπλήξεις.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φιλοξενεί εργαστήρια για παιδιά, pop–up συναυλίες, αθλητικά προγράμματα με γιορτινή διάθεση και δράσεις από το SNFCC Youth Council. Γλυκές χριστουγεννιάτικες λιχουδιές στα σημεία εστίασης και μοναδικά δώρα από το SNFCC Store συμπληρώνουν την εμπειρία.