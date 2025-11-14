Χριστούγεννα 2025: Από πού θα έρθει το έλατο που θα στολιστεί στο Σύνταγμα

Το υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε το «πράσινο φως» για την κοπή και μεταφορά ελάτων και διακοσμητικών κλαδιών από οργανωμένες δεντροφυτείες, στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα φετινά Χριστούγεννα.

Η «επίσημη σεζόν» για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ανοίγει στις 28 Νοεμβρίου, με την πλειοψηφία να έρχονται από τη Χαλκιδική. Σε ό,τι αφορά μάλιστα στην Αθήνα, το έλατο της πλατείας Συντάγματος θα έρθει από τη Βυτίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο από το δασαρχείο Πολυγύρου θα φύγουν 27.470 έλατα, 5.355 σε γλάστρες και 170 με ριζικό σύστημα. Από το δασαρχείο Αρναίας θα προστεθούν ακόμη 3.500 δέντρα. Μάλιστα, από την Αρναία θα ταξιδέψει το έλατο που θα στολίσει το Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».

Χριστούγεννα 2025: Οι «παίκτες» εκτός Χαλκιδικής

Εκτός Χαλκιδικής, μεγάλοι «παίκτες» στην παραγωγή χριστουγεννιάτικων δέντρων παραμένουν τα Τρίκαλα (4.650 έλατα και 300 ψευδοέλατες), η Σπερχειάδα (4.410), η Σπάρτη (2.150), το Καρπενήσι (2.000), η Πιερία (1.040), η Κοζάνη (1.000) και η Κόρινθος (1.000).

Η διαδικασία είναι αυστηρά ελεγχόμενη, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα δέντρα προέρχονται από φυτείες και όχι από λαθροϋλοτομία. Κάθε έλατο θα φέρει δύο καρτέλες ταυτοποίησης -μία στην κορυφή και μία χαμηλότερα- καθώς και ειδική σφραγίδα σε δύο σημεία της τομής, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη γνησιότητά του.

Υπάρχουν και εξαιρέσεις: κάποια μεγάλα δέντρα για το Σύνταγμα, το ΚΠΙΣΝ, τη Λάρισα αλλά και τα χριστουγεννιάτικα πάρκα των Τρικάλων θα μεταφερθούν νωρίτερα. Ειδικές άδειες δόθηκαν και σε ξενοδοχεία, όπως το King George και το Ξενία Φλώρινας.

Πόσα δέντρα θα κοπούν ανά περιοχή:

Χαλκιδική: 36.495

Τρίκαλα: 4.650

Σπερχειάδα: 4.410

Σπάρτη: 2.150

Καρπενήσι: 2.000

Φέτος, πίσω από κάθε λαμπερό έλατο στις ελληνικές πόλεις και πλατείες υπάρχει μια οργανωμένη και αυστηρά ελεγχόμενη διαδικασία που ξεκινά στα δάση. Και όπως φαίνεται, η Χαλκιδική συνεχίζει να στολίζει ολόκληρη την Ελλάδα.