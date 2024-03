Κάντρι συναυλία του Κιθ Έρμπαν στο αεροδρόμιο του Νάσβιλ

Μια εμφάνιση έκπληξη έκανε ο σταρ της κάντρι Κιθ Έρμπαν στο αεροδρόνιο του Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρίζοντας στους επιβάτες και το προσωπικό του αεροδρμίου μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η συναυλία έκπληξη του Κιθ Έρμπαν έγινε στα πλαίσια ενός προγράμματος που οργάνωσε το αεροδρόμιο για να ψυχαγωγήγσει τους επιβάτες αυτή τη φορά με κάντρι.

Η εμφάνιση όμως του Αυστραλού σταρ της κάντρι ξεπέρασε τις προσδοκίες. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο ενός χρήστη στο instagram ο οποίος έγραψε: «Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι έχασαν τις πτήσεις τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος».

Η στιγμή που ο Κιθ Έρμπαν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο κοινοποιήθηκε στα social media. Στιγμιότυπα από την ανέλπιστη εμφάνιση αλλά και τον χρόνο που πέρασε μετά με τους θαυμαστές του ανέβασε και ο μουσικός στους προσωπικούς του λογαρισμούς στα social media.

«Από τον χώρο παραλαβής των αποσκευών σε μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΣΚΗΝΉ!!!! Ήταν τόσο διασκεδαστικό να γιορτάσουμε την κυκλοφορία του "Messed Up As Me" με πολλούς από εσάς στο Concourse C. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους στο @flynashville που μας βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε την έκπληξη», έγραψε ο Κιθ Έρμπαν.

Το «Messed Up As Me» το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Κιθ Έρμπαν μόλις λίγες ημέρες μετά το «Straight Line» από το νέο του δωδέκατο δίσκο. Οι φαν του καλλιτέχνη της κάντρι μπορούν να περιμένουν να ακούσουν τον καινούργιο του δίσκο αργότερα μέσα στη χρονιά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

