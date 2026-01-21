Ιταλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν βασιλική του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου

Αρχαιολόγοι στην Ιταλία έφεραν στο φως τα κατάλοιπα μιας βασιλικής ηλικίας 2.000 ετών, σχεδιασμένης από τον πρωτοπόρο αρχαίο Ρωμαίο αρχιτέκτονα Βιτρούβιο.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζιούλι, παρομοίασε την ανακάλυψη με εκείνη του τάφου του Τουταγχαμών, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «κάτι για το οποίο θα μιλούν τα εγγόνια μας».

Το αρχαιολογικό εύρημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανάπλαση της Piazza Andrea Costa, στην πόλη Φάνο, στην περιφέρεια Μάρκε. Οι ερευνητές μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν με βεβαιότητα το κτίριο ως έργο του Βιτρούβιου, αφού βρέθηκαν κίονες που αντιστοιχούν άμεσα στην περιγραφή του ίδιου του αρχιτέκτονα.

Η βασιλική είναι το μοναδικό κτίριο που αποδίδεται με βεβαιότητα στον Μάρκο Βιτρούβιο Πολλίονα, ιδρυτική μορφή της δυτικής αρχιτεκτονικής.

Το έργο του Βιτρούβιου De Architectura (Τα Δέκα Βιβλία για την Αρχιτεκτονική) είναι η μόνη ολοκληρωμένη πραγματεία για την αρχιτεκτονική που έχει διασωθεί από την αρχαιότητα και θεωρείται το πρώτο βιβλίο για την αρχιτεκτονική θεωρία. Οι οδηγίες του για τις κλασικές αναλογίες των κτιρίων επηρέασαν καλλιτέχνες για αιώνες, μεταξύ αυτών και τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, του οποίου το εμβληματικό σχέδιο του ανθρώπινου σώματος είναι γνωστό ως Βιτρουβιανός Άνθρωπος.

Ο Βιτρούβιος, που έζησε στο Fanum Fortunae (σημερινό Φάνο) τον 1ο αιώνα π.Χ., αναφερόταν ειδικά στη βασιλική στο έργο του, περιγράφοντάς την ως ένα επιβλητικό δημόσιο κτίριο, προορισμένο για την απονομή δικαιοσύνης και τις εμπορικές υποθέσεις.

Ωστόσο, η ακριβής θέση του κτιρίου χάθηκε με το πέρασμα του χρόνου και εξελίχθηκε σε μυστήριο. Για αιώνες, μελετητές και αρχαιολόγοι αναζητούσαν ίχνη της.

«Για περισσότερα από 2.000 χρόνια περιμέναμε αυτή την ανακάλυψη», δήλωσε ο δήμαρχος της Φάνο, Λούκα Σερφιλίπι, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων.

«Σήμερα στη Φάνο ανακαλύφθηκε ένα θεμελιώδες κομμάτι του μωσαϊκού που διατηρεί τη βαθύτερη ταυτότητα της χώρας μας», πρόσθεσε ο Τζιούλι. «Η ιστορία της αρχαιολογίας και της έρευνας χωρίζεται πλέον σε πριν και μετά από αυτή την ανακάλυψη».

«Κάτι εξαιρετικό για την πόλη της Φάνο»

Οι αρχές εκτιμούν ότι το εύρημα θα στρέψει το διεθνές ενδιαφέρον στη Φάνο της περιφέρειας Μάρκε, μία από τις λιγότερο γνωστές περιοχές της Ιταλίας.

«Αυτή η σπουδαία ανακάλυψη αποτελεί πραγματικά κάτι εξαιρετικό στην ιστορία της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομικής μορφολογίας της πόλης της Φάνο», δήλωσε ο Τζιούλι.

«Τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα συνειδητοποιήσουμε τη σημασία αυτού του μοναδικού ευρήματος και, ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί η δημόσια συνείδηση για τη σημασία της προστασίας, της διατήρησης και της αρχαιολογικής έρευνας σε τόπους όπως η Φάνο».

Οι έρευνες στο εργοτάξιο θα συνεχιστούν, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο ακόμη από τη βασιλική μπορεί να αποκαλυφθεί και αν ο χώρος θα ανοίξει στο κοινό.

Με πληροφορίες από euronews.com

