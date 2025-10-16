Ισπανία: Πίνακας του Πικάσο αξίας 600.000 ευρώ εξαφανίστηκε καθ’ οδόν προς έκθεση

Η αστυνομία της Ισπανίας ερευνά την εξαφάνιση ενός μικρού έργου του Πάμπλο Πικάσο, αξίας 600.000 ευρώ, το οποίο χάθηκε καθ’ οδόν από τη Μαδρίτη προς μια έκθεση στην πόλη της Γρανάδας.

Το έργο, μια γκουάς με μολύβι με τίτλο Naturaleza muerta con guitarra (Νεκρή φύση με κιθάρα), φιλοτεχνήθηκε το 1919 και έχει διαστάσεις μόλις 12,7 επί 9,8 εκατοστά. Επρόκειτο να παρουσιαστεί στη νέα έκθεση του Ιδρύματος CajaGranada, με τίτλο Νεκρή φύση: η αιωνιότητα του άψυχου, που εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Το έργο ανήκει σε ιδιώτη συλλέκτη με έδρα τη Μαδρίτη και περιλαμβανόταν σε αποστολή δανεισμένων εκθεμάτων που έφτασαν με βαν στη Γρανάδα την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα CajaGranada, το φορτηγό έφτασε στις 10 το πρωί και το περιεχόμενό του εκφορτώθηκε και ελέγχθηκε. Αν και ορισμένα από τα έργα δεν ήταν σωστά αριθμημένα, γεγονός που έκανε «εξαντλητικό έλεγχο» αδύνατο, η παραλαβή υπογράφηκε και το όχημα αναχώρησε.

Την επόμενη Δευτέρα, τα έργα, που είχαν παραμείνει υπό συνεχή βιντεοεπιτήρηση όλο το Σαββατοκύριακο, ξεπακεταρίστηκαν από το προσωπικό του Ιδρύματος.

«Αφού ολοκληρώθηκε το άνοιγμα των κιβωτίων, τα έργα μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας», αναφέρει το Ίδρυμα σε ανακοίνωσή του. «Κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας, ο επιμελητής της έκθεσης και η υπεύθυνη εκθέσεων του Ιδρύματος διαπίστωσαν ότι ένα έργο έλειπε: μια μικρή γκουάς του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Νεκρή φύση με κιθάρα.»

Η εξαφάνιση δηλώθηκε αμέσως στην Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας, με το Ίδρυμα να τονίζει ότι «βρίσκεται στη διάθεση των αρχών και έχει πλήρη εμπιστοσύνη πως η υπόθεση θα διαλευκανθεί».

Ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το βαν ενδέχεται να έκανε στάση για διανυκτέρευση κοντά στη Γρανάδα και ότι τα δύο μέλη του πληρώματος εναλλάσσονταν στη φύλαξη του πολύτιμου φορτίου.

Η τεράστια φήμη του Πικάσο —και οι εξωφρενικές αξίες που πιάνουν τα έργα του— τον έχουν καταστήσει εδώ και δεκαετίες στόχο κλεφτών ανά τον κόσμο.

Το 2007, δύο πίνακες του Πικάσο αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν από το σπίτι της εγγονής του στο Παρίσι, ενώ το 2009 σημειώθηκε κλοπή σημειωματάριου με σχέδιά του αξίας άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ από μουσείο αφιερωμένο στον καλλιτέχνη.

Δώδεκα ακόμη έργα του, αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων λιρών, είχαν κλαπεί το 1989 από τη βίλα της άλλης του εγγονής, Μαρίνα Πικάσο, στη Γαλλική Ριβιέρα.

Σειρά άλλων έργων του Πικάσο έχει κλαπεί από μουσεία και γκαλερί ανά την Ευρώπη. Το 1976, 118 έργα εξαφανίστηκαν από μουσείο της Αβινιόν σε μία από τις μεγαλύτερες κλοπές τέχνης που έχουν σημειωθεί στη Γαλλία.

Το 1997, ένας ένοπλος εισέβαλε σε γκαλερί του Λονδίνου και άρπαξε τον πίνακα Tête de Femme αξίας άνω των 500.000 λιρών, πριν διαφύγει με ταξί. Το έργο ανακτήθηκε αργότερα.

