Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Πληροφορίες για την προπώληση εισιτηρίων

Η ανακοίνωση της High Priority για τις τρεις φάσεις της προπώλησης εισιτηρίων

LifO Newsroom
Ο κιθαρίστας Adrian Smith του βρετανικού heavy metal συγκροτήματος Iron Maiden παίζει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στη Μαδρίτη, Ισπανία, στις 5 Ιουλίου 2025. EPA/VICTOR LERENA ΜΟΝΟ
Μία ακόμη μεγάλη συναυλία, αυτή που θα δώσουν, Iron Maiden, ανακοινώθηκε για το 2026.

Η High Priority ανακοίνωσε τη μεγάλη συναυλία των θρύλων της heavy metal, το Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Με νέα ανάρτηση στο Instagram, η εταιρεία παραγωγής, έδωσε πληροφορίες για τις φάσεις προπώλησης των εισιτηρίων.

  • Η προπώληση για τα μέλη του fan club των Iron Maiden ξεκινά την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 11:00.
  • Η προπώληση για τους subscribers του highpriority.gr ξεκινά την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 11:00.
  • Η γενική προπώληση ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 11:00 από την ticketmaster.gr.

Η μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα

Οι θρυλικοί Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους Run For Your Lives World Tour 2026. Το συγκρότημα θα εμφανιστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ), σε μια συναυλία που αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Η περιοδεία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων καριέρας για τους Iron Maiden, οι οποίοι υπόσχονται ένα από τα πιο εντυπωσιακά shows της ιστορίας τους.

Τα εισιτήρια θα διατεθούν από την Ticketmaster.gr, με την προπώληση να ξεκινά την εβδομάδα που αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου. Οι Iron Maiden, γνωστοί για τα μεγαλειώδη live τους και τη μοναδική σκηνική παρουσία, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι το setlist θα περιλαμβάνει κλασικές επιτυχίες αλλά και εκπλήξεις από τον πλούσιο κατάλογό τους.

 
 
