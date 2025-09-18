ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα για συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η περιοδεία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων καριέρας για τους Iron Maiden

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι θρυλικοί Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους Run For Your Lives World Tour 2026. Το συγκρότημα θα εμφανιστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ), σε μια συναυλία που αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Η περιοδεία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων καριέρας για τους Iron Maiden, οι οποίοι υπόσχονται ένα από τα πιο εντυπωσιακά shows της ιστορίας τους.

Τα εισιτήρια θα διατεθούν από την Ticketmaster.gr, με την προπώληση να ξεκινά την εβδομάδα που αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι Iron Maiden, γνωστοί για τα μεγαλειώδη live τους και τη μοναδική σκηνική παρουσία, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι το setlist θα περιλαμβάνει κλασικές επιτυχίες αλλά και εκπλήξεις από τον πλούσιο κατάλογό τους.

