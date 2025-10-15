ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Nicki Minaj λέει ότι δεν θέλει να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ με βολές κατά του Jay-Z: «Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος»

Η Nicki Minaj δεν θέλει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ με βολές κατά του Jay-Z: «Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος»
Η Nicki Minaj δείχνει ότι θέλει να ακυρώσει πλήρως τα πλάνα της για το έκτο άλμπουμ της, που επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Μάρτιο.

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η Minaj ανακοίνωσε μέσω X, ότι δεν σκοπεύει να κυκλοφορήσει κανένα νέο τραγούδι, ρίχνοντας μέρος της ευθύνης στον Jay-Z και αναζωπυρώνοντας τη διαμάχη της με τη Roc Nation, συνιδρυτής της οποίας είναι ο Jay-Z.

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε, η Nicki ισχυρίστηκε πως η Roc Nation την παρακαλούσε να κάνει ένα νέο άλμπουμ και περιοδεία -πρόταση που, όπως είπε, απέρριψε κατηγορηματικά.

«Ήρθαν και ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑΝ την QUEEN για μια περιοδεία και ένα άλμπουμ και εγώ είπα ΟΧΙ!!!!! LMFAO. Ήθελαν να το διορθώσουν. Χρειαζόταν τη βοήθεια της QUEEN και των BARBZ (οι φαν της)», έγραψε, προσθέτοντας τον Jay-Z.

Nicki Minaj: «Τέρμα η μουσική»

Λίγο αργότερα, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει εντελώς τα σχέδιά της για το νέο project: «Εντάξει, δεν θα κυκλοφορήσω το άλμπουμ πια», έγραψε η Minaj, απευθυνόμενη ξανά στον Jay-Z. «Τέρμα η μουσική. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος τώρα. Αντίο, Barbz. Θα σας αγαπώ για πάντα».

Το μέλλον της Nicki Minaj με τη Roc Nation παραμένει ασαφές, αναφορικά με την κυκλοφορία του άλμπουμ της.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί σε έντονη αντιπαράθεση με τον Jay-Z και την CEO της Roc Nation, Desiree Perez, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία προσπάθησε να καταπνίξει τις απόψεις της στα social media. Οι εντάσεις φαίνεται να κορυφώθηκαν πέρυσι, «όταν ο Lil Wayne παραγκωνίστηκε από τον Kendrick Lamar στο Super Bowl Halftime Show περιστατικό που η Minaj είχε τότε συνδέσει με τη Roc Nation», σχολιάζουν τα διεθνή ψυχαγωγικά μέσα.

Με πληροφορίες από Billboard

