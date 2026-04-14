Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Η Μπιόρκ διέψευσε ότι το echolalia είναι ο τίτλος του επόμενου δίσκου της και εξήγησε ότι πρόκειται για το όνομα της νέας της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας. Εκεί θα παρουσιαστεί μια εκδοχή νέου τραγουδιού, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ αναμένεται το 2027.

φωτογραφία: Santiago Felipe
Η Μπιόρκ έδωσε τέλος σε μια συζήτηση που κρατά εδώ και μήνες, ξεκαθαρίζοντας ότι το echolalia δεν είναι ο τίτλος του επόμενου άλμπουμ της. Με ανάρτησή της στο Instagram εξήγησε ότι πρόκειται για τον τίτλο της νέας της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας και όχι για το όνομα του δίσκου που ετοιμάζει.

Στην ίδια ανάρτηση επιβεβαίωσε ότι το νέο της άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το 2027.

Η έκθεση echolalia θα παρουσιαστεί στο Listasafn Íslands, δηλαδή στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας, από τις 30 Μαΐου έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με το μουσείο, η έκθεση παρακολουθεί τη Μπιόρκ ως καλλιτέχνιδα που κινείται ανάμεσα στη μουσική, την εικόνα, τη φύση και την τεχνολογία.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστεί και μια εκδοχή νέου τραγουδιού, μαζί με τα «Ancestress» και «Sorrowful Soil» από το Fossora. Η ίδια ανέφερε ότι το κομμάτι είναι συνεργασία με «δύο νέους απίστευτους καλλιτέχνες», χωρίς προς το παρόν να αποκαλύπτει τα ονόματά τους. Διευκρίνισε, πάντως, ότι αυτό που θα ακουστεί στην έκθεση δεν είναι η τελική εκδοχή του τραγουδιού, αφού η ολοκληρωμένη μορφή του θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του 2027.


Η παρανόηση εντάθηκε ξανά τις τελευταίες ημέρες μετά την ανακοίνωση του echolalia rave, που θα γίνει στην Ισλανδία στις 12 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της ολικής ηλιακής έκλειψης, με τη Μπιόρκ, την Arca, τους Sideproject και τη Ρόνια Jóhannsdóttir.

