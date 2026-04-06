Η Lisa Kudrow πιστεύει ότι η κωμωδία έχει γίνει υπερβολικά φρόνιμη

Η πρωταγωνίστρια των Friends λέει ότι η καλή κωμωδία χρειάζεται ρίσκο, ενώ θυμήθηκε και πώς η Phoebe είχε κάποτε διαβαστεί λάθος ως «χαζούλα».

φωτογραφία: Clara Cullen
Η Lisa Kudrow θεωρεί ότι οι νέες τηλεοπτικές κωμωδίες έχουν γίνει υπερβολικά προσεκτικές και αποφεύγουν τα αστεία που ξαφνιάζουν ή σε κάνουν να νιώθεις λίγο άβολα.

Η κωμωδία, λέει, δεν έχει χάσει το κοινό της. Εχει χάσει όμως κάτι από την τόλμη της. Σε συνέντευξή της στο Interview Magazine, εξήγησε ότι δεν την τραβούν ιδιαίτερα οι νέες σειρές που γυρίζονται μπροστά σε κοινό, γιατί τις αισθάνεται πιο προσεκτικές απ’ όσο τους πάει.

Τα καλά αστεία, κατά την ίδια, δεν είναι τα πιο ασφαλή. Είναι εκείνα που σε πετυχαίνουν απροειδοποίητα, που σε κάνουν να γελάς και μαζί να σκέφτεσαι «κάτσε, το είπε όντως αυτό;». Εκεί βλέπει να χάνεται κάτι από τη δύναμη της κωμωδίας.

Μιλώντας για σειρές όπως τα Friends, το Seinfeld και το 30 Rock, είπε ότι αυτό που τις έκανε να ξεχωρίζουν δεν ήταν μόνο το καλό γράψιμο, αλλά και η ελευθερία τους να δοκιμάζουν αστεία που δεν ήταν απολύτως ακίνδυνα. Η έκπληξη, για την ίδια, δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο της κωμωδίας. Είναι βασικό της εργαλείο.

Η κουβέντα έγινε με αφορμή την τρίτη και τελευταία σεζόν του The Comeback, της σειράς που έφτιαξε με τον Michael Patrick King. Στα νέα επεισόδια, η ηρωίδα της βρίσκεται σε ένα τηλεοπτικό τοπίο όπου ακόμα και μια sitcom μπορεί να παρουσιαστεί ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που δίνει στο σχόλιό της για το είδος μια πιο σημερινή διάσταση.

Η Kudrow γύρισε και στη Phoebe από τα Friends, τον ρόλο που τη σημάδεψε περισσότερο από κάθε άλλον. Θυμήθηκε ότι όταν ξεκίνησε η σειρά, πολλοί χαρακτήριζαν τη Phoebe «χαζούλα». Η ίδια όμως δεν τη διάβαζε ποτέ έτσι. Για εκείνη, ήταν απλώς ένας άνθρωπος που δεν ακολουθούσε τη γραμμή, κάτι που τότε πολλοί μπέρδευαν με την αφέλεια.

Αυτό που λέει σήμερα η Kudrow είναι απλό και αρκετά κοφτερό: όταν η κωμωδία γίνεται υπερβολικά ασφαλής, χάνει το μικρό ηλεκτρικό σοκ που κάνει ένα αστείο να μένει.

 

