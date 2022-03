Όσκαρ 2022: Ο γιος του Γουίλ Σμιθ στήριξε τον πατέρα του στο Twitter για το live χαστούκι στον Κρις Ροκ

Όλος ο πλανήτης σχολιάζει τα Όσκαρ όχι μόνο για το ποιοι πήραν τα πολυπόθητα αγαλματίδια αλλά και για το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ live επί σκηνής.

Πριν βραβευτεί με τον Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο King Richard, ο ηθοποιός αντέδρασε σε μία απόπειρα αστείου του κωμικού για την σύζυγό του που πάσχει από αλωπεκία, σηκώθηκε και χτύπησε τον Ροκ στο πρόσωπο.

Ανάμεσα στα χιλιάδες Tweet για το περιστατικό, ξεχωρίζει η ανάρτηση του γιου του ηθοποιού, Τζείντεν Σμιθ, για το συμβάν που οπωσδήποτε σημάδεψε την 94η τελετή απονομής των βραβείων. «Έτσι το κάνουμε», έγραψε ο Τζέιντεν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και λίγο αργότερα ανέβασε μια ακόμα φωτογραφία με τον ίδιο να φορά μαύρα γυαλιά ηλίου στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου: «Η ομιλία του πατέρα μου με έκανε να κλάψω».

And That’s How We Do It