Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο φετινό Met Gala, επιστρέφοντας στη διοργάνωση ως η πρώτη τρανς γυναίκα στην επιτροπή οικοδεσποτών της βραδιάς.

Το μοντέλο εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με δημιουργία Gucci του Ντέμνα, εμπνευσμένη από την Άνοιξη του Σάντρο Μποτιτσέλι. Η εμφάνιση ξεκίνησε με μια λευκή κάπα από faille, που άφηνε γυμνούς τους ώμους της, πριν η Κονσάνι την αφαιρέσει και αποκαλύψει ένα διάφανο nude φόρεμα από τούλι, με μπούστο, φούστα και ουρά καλυμμένες με μαύρα φτερά.

Η στιγμή είχε κάτι από προσεκτικά σκηνοθετημένη αποκάλυψη. Πρώτα η λευκή κάπα, σχεδόν σαν προστατευτικό κέλυφος. Μετά η αφαίρεσή της, το σώμα, το διάφανο ύφασμα, τα φτερά, η αλλαγή της εικόνας μπροστά στις κάμερες. Η ίδια περιέγραψε το reveal στη Vogue ως μια μετάβαση από τον λευκό κύκνο στον μαύρο κύκνο. Πράγματι, η εμφάνιση δεν έμεινε στο επίπεδο ενός ακόμη εντυπωσιακού look. Είχε είσοδο, παύση, μεταμόρφωση και τελικό βλέμμα.

Σύμφωνα με τη Vogue, ο Ντέμνα στάθηκε σε ένα συγκεκριμένο σημείο της Άνοιξης του Μποτιτσέλι: τη σκηνή όπου ο Ζέφυρος, θεός του δυτικού ανέμου, αρπάζει τη Χλωρίδα, τη θεά των λουλουδιών και της άνοιξης. Από εκεί ξεκινά η μεταμόρφωσή της σε Φλώρα. Πάνω σε αυτή την ιδέα χτίστηκε και το look της Κονσάνι, ως εικόνα μετάβασης, αποκάλυψης και σωματικής αναγέννησης.

Facebook Twitter Η Άνοιξη του Σάντρο Μποτιτσέλι, περίπου 1480. Το Gucci look της Άλεξ Κονσάνι στο Met Gala άντλησε έμπνευση από τη μεταμόρφωση της Χλωρίδας σε Φλώρα μέσα στον αναγεννησιακό πίνακα. Φωτογραφία: Getty Images

Η αναφορά στον Μποτιτσέλι δεν λειτούργησε σαν απλό διακοσμητικό δάνειο από την ιστορία της τέχνης. Στο κόκκινο χαλί, η Κονσάνι εμφανίστηκε σαν μια σύγχρονη φιγούρα που βγαίνει από αναγεννησιακό πίνακα και περνάει κατευθείαν στο θέαμα της μόδας. Η λευκή κάπα κρατούσε κάτι από τελετουργική καθαρότητα, ενώ το μαύρο φτερωτό φόρεμα έφερνε την εικόνα πιο κοντά στη σκηνή, στο σινεμά, στη μεταμφίεση.

Η Κονσάνι, που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Met Gala μόλις πέρσι, σε σύνολο Swarovski με περισσότερους από 18.000 κρυστάλλους, επέστρεψε φέτος με έναν πολύ πιο θεατρικό ρόλο. Η συμμετοχή της στην επιτροπή οικοδεσποτών επιβεβαιώνει την ταχύτητα με την οποία έχει ανέβει στον χώρο της μόδας, αλλά και τη σημασία της παρουσίας της σε μια διοργάνωση που λειτουργεί κάθε χρόνο ως παγκόσμια σκηνή εικόνας, σώματος και εξουσίας.

Μιλώντας για τη συνεργασία της με τον Ντέμνα, είπε ότι του είχε στείλει αναφορές και ότι εκείνος ήταν αμέσως δεκτικός σε αυτό που ήθελε να δημιουργηθεί. Για την ίδια, τα ρούχα του λειτουργούν σαν πανοπλία που σε αλλάζει προς το καλύτερο. Φορώντας το συγκεκριμένο Gucci look, είπε ότι ένιωσε σαν μια άλλη γυναίκα, με μια ενέργεια ανάμεσα στη Νάταλι Πόρτμαν και την Τίλντα Σουίντον.

Η φράση ταιριάζει και με τον τρόπο που η ίδια κινείται πλέον μέσα στη μόδα. Η Κονσάνι δεν εμφανίζεται απλώς ως μοντέλο που φοράει ένα εντυπωσιακό φόρεμα, αλλά ως πρόσωπο που ξέρει να μετατρέπει το χαλί σε μικρή σκηνή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue είχε μιλήσει για την επιθυμία της να στραφεί και προς το Χόλιγουντ. Στο Met Gala, αυτή η κινηματογραφική πλευρά της ήταν ήδη παρούσα.

Facebook Twitter Η Άλεξ Κονσάνι με Gucci look του Ντέμνα στο Met Gala 2026, σε μια εμφάνιση που κινήθηκε από τη λευκή κάπα στο μαύρο φτερωτό φόρεμα. Φωτογραφία:Getty Images

Στο livestream της Vogue, η Κονσάνι μίλησε και για τη σημασία της στιγμής. "Είμαι η πρώτη τρανς γυναίκα που φιλοξενεί το Met, οπότε αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή", είπε, συνδέοντας την εμφάνισή της με την ορατότητα, την έκφραση και τη θέση των τρανς γυναικών στη μόδα.

Οταν ρωτήθηκε πώς καταφέρνει να είναι τόσο απενοχοποιημένα ο εαυτός της, απάντησε ότι το σημαντικό είναι να έχει κανείς γύρω του ανθρώπους που τον αγαπούν. Και, με τον δικό της τρόπο, πρόσθεσε και μια συμβουλή μόδας: "Βάλτε τακούνι. Κάνει πολλά".

Το φετινό Met Gala ήταν αφιερωμένο στην έκθεση Costume Art του Costume Institute, με ενδυματολογικό κώδικα Fashion Is Art. Σε μια βραδιά που εξερευνούσε τη σχέση ανάμεσα στη μόδα, το σώμα και την τέχνη, η Κονσάνι έφερε στο χαλί μια από τις πιο καθαρές εικόνες μεταμόρφωσης.

Με στοιχεία από Vogue και The Hollywood Reporter.