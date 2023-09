Χάρι Στάιλς: Σε μέγεθος τσέπης το νέο βιβλίο για τη ζωή του, την καριέρα του, τη μόδα

Ένα ολοκαίνουργιο βιβλίο σε μέγεθος τσέπης και με περισσότερες από 140 σελίδες με φωτογραφίες του Χάρι Στάιλς είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Το βιβλίο έχει τίτλο «Harry Styles», φέρει σκληρό εξώφυλλο και είναι γραμμένο από τους Άλεξ Μπιλμς, Άγια Κανάι και τον μουσικό συντάκτη του Variety Τζεμ Άσγουατ. Εκτός από τις φωτογραφίες στο βιβλίο υπάρχουν περιγραφές του Χάρι Στάιλς κατά τις πιο σημαντικές στιγμές του πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Το βιβλίο είναι ήδη νούμερο 1 μπεστ σέλερ στο διαδίκτυο. Χωρίζεται σε τρεις ενότητες, η καθεμία με μια σύντομη εισαγωγή για τη μουσική, τη μόδα και την απήχηση που έχει. Οι στιγμές που ξεχωρίζουν περιλαμβάνουν τη διάφανη μαύρη μπλούζα με φιόγκο από τον Gucci και τις μπότες με τακούνι στο Met Gala. Η αστραφτερή του εμφάνιση στο Coachella με τη Σανάια Τουέιν. Το καθοριστικό λανσάρισμα της επιτυχίας και του βίντεο του «As It Was» που καθόρισε την καριέρα του και δεκάδες εμφανίσεις σε κόκκινα χαλιά σε εκδηλώσεις όπως τα Grammy και τα BRIT Awards.

«Ο Χάρι Στάιλς είναι ο ποπ σταρ της εποχής και δεν υπάρχει λόγος να διαφωνούμε γι' αυτό», γράφει ο Άλεξ Μπιλμς στην εισαγωγή του βιβλίου. «Είναι γοητευτικός, είναι αστραφτερός, έχει όμορφους τρόπους, υπέροχα μαλλιά και είναι τόσο ξύπνιος όσο θέλεις» λέει ο ίδιος.

This Harry Styles Photo Book Is Finally Available to Pre-Order -- And It's Already a Bestseller on Amazon https://t.co/ideakfK5Ck