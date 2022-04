Grammy 2022: Χάος στο Twitter για τη βράβευση του Louis C.K - Διαμαρτύρονται κωμικοί

Η παράσταση του Louis C.K. για το 2020, στην οποία ο κωμικός επιχειρούσε να αστειευτεί ακόμα και με τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση, κέρδισε το βραβείο καλύτερου κωμικού άλμπουμ στα Grammy προκαλώντας «χιονοστιβάδα» αρνητικών αντιδράσεων στα social media.

Το "Sincerely Louis CK" είναι η πρώτη παράσταση του κωμικού από το 2017, τη χρονιά δηλαδή που είχε παραδεχτεί αρκετές κατηγορίες εναντίον του για παρενοχλητική σεξουαλική συμπεριφορά.

Η παράστασή του ήταν υποψήφια μαζί με το "The Comedy Vaccine" του Lavell Crawford, το "Evolution" της Chelsea Handler, το "Thanks for Risking Your Life" του Lewis Black, το "The Greatest Average American" του Nate Bargatze και το "Zero Fucks Given" του Kevin Hart. Στα σχόλια κάτω από την επίσημη ανάρτηση με τα «συγχαρητήρια» της επιτροπής στον κωμικό, πάρα πολλοί είναι εκείνοι που εναντιώνονται στην απόφαση.

Στο επίμαχο stand up, ο Louis C.K. αναφερόταν στις κατηγορίες και τις αποκαλύψεις του 2017, κατά τις πρώτες ημέρες του κινήματος #MeToo στις, που τουλάχιστον πέντε γυναίκες κατήγγειλαν τον κωμικό για τη συμπεριφορά, με ορισμένες από αυτές να τον κατηγορούν πως αυνανιζόταν μπροστά τους και μπροστά σε συναδέλφους του κωμικούς.

Η αποκαλύψεις είχαν ως αποτέλεσμα ο Louis C.K να χάσει πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές συμφωνίες, αφού στούντιο και δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των FX Networks, Netflix και Universal Pictures, διέκοψαν κάθε συνεργασία μαζί του.

Μετά την είδηση της νίκης του C.K., κωμικοί, συγγραφείς και άλλα μέλη του κλάδου αντέδρασαν στην είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Sarah Ann Masse, συγγραφέας, παραγωγός και σκηνοθέτις, η οποία ήταν μεταξύ των 80 και πλέον γυναικών που κατηγόρησαν τον Χάρβι Γουάινστιν για σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση και βιασμό, έγραψε στο Twitter: «Ο Louis CK μόλις κέρδισε GRAMMY. Η κουλτούρα του (c)ancel φαίνεται αρκετά επιλεκτική, ε; Και ευχαριστούμε πολύ τη βιομηχανία μας που για άλλη μια φορά μας λέει ότι οι επιζήσασες δεν έχουν σημασία».

Η κωμικός Jen Kirkman έγραψε μία σειρά από tweets για την βράβευσή του, αντιπαραβάλλοντας το γεγονός με τις αντιδράσεις για το χαστούκι στον κωμικό Κρις Ροκ: «Θυμάστε όταν οι άντρες κωμικοί αυτή την εβδομάδα έλεγαν "Ο Chris Rock έφαγε χαστούκι!!! Η κωμωδία κινδυνεύει!" Ποτέ δεν έδωσαν δεκάρα για εμάς τις κωμικούς που πάντα κινδυνεύαμε. Είναι ΣΙΩΠΗΛΟΙ απόψε για τον Louie CK που κέρδισε ένα Grammy για ένα άλμπουμ όπου αστειεύεται για τις επιθέσεις του.»

