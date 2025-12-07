Γλυπτά του Παρθενώνα: «Αρκετά αισιόδοξος» για συμφωνία με την Ελλάδα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου

«Αρκετά αισιόδοξος» για συμφωνία με την Ελλάδα δήλωσε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Σε μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε για την εφημερίδα Sunday Times, ο Όσμπορν, κλήθηκε να σχολιάσει τις διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, με αντάλλαγμα άλλα οφέλη για το μουσείο. «Πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Εξακολουθώ όμως να είμαι αρκετά αισιόδοξος».

Τόνισε ακόμη, ότι «εάν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει περιθώριο προσέγγισης που να ικανοποιεί τόσο τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους όσο και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους», σχολίασε.

«Εάντελικά το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ», πρόσθεσε τέλος, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, στην εφημερίδα Sunday Times.

Οι πρόσφατες αντιδράσεις για το δείπνο με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Η νέα δήλωση του προέδρου έρχεται μόλις λίγο καιρό, αφότου το μουσείο βρέθηκε στο επίκεντρο των αντιδράσεων, με αφορμή το δείπνο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από το φιλανθρωπικό δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Duveen Gallery, όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά, η Μαρέβα Μητσοτάκη μοιράστηκε στα social media το στιγμιότυπο με το τραπέζι που έχει στηθεί μπροστά από τα γλυπτά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την «άστοχη», όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση του Βρετανικού Μουσείου.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery -στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν -το λιγότερο άστοχη», έγραψε η Μαρέβα Μητσοτάκη στην ανάρτησή της, κάνοντας tag τον επίσημο λογαριασμό του Μουσείου.

Θέση για το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, πήρε και η υπουργός, Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε σε σχετική με το θέμα ερώτηση δημοσιογράφων, αποκαλώντας την κίνηση του μουσείου, «προκλητική αδιαφορία».

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», απάντησε η Λίνα Μενδώνη για το δείπνο.