«Γιορτή του Σινεμά 2025»: Όλες οι ταινίες, σε όλα τα σινεμά, με εισιτήριο 2 ευρώ

Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική παράδοση επιστρέφει. Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η Γιορτή του Σινεμά 2025 μετατρέπει ολόκληρη τη χώρα σε μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα, με ενιαίο εισιτήριο 2 ευρώ για όλες τις προβολές, σε όλες τις αίθουσες και για όλες τις ταινίες.

Ο θεσμός, που έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς, επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει τη μαγεία του σινεμά με μειωμένο εισιτήριο.

Οι θεατές μπορούν να επιλέξουν όποια ταινία, αίθουσα και προβολή επιθυμούν, να πάρουν τα ποπ κορν τους και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της μεγάλης οθόνης, μαζί με χιλιάδες άλλους φίλους του κινηματογράφου.

Φέτος, στη Γιορτή συμμετέχει και το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινά την ίδια ημέρα, στις 30 Οκτωβρίου. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η τελετή έναρξης, που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προσκλήσεις.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία των κινηματογράφων και των διανομέων της χώρας, που ενώνουν δυνάμεις για να φέρουν το κοινό ξανά κοντά στη μεγάλη οθόνη.

Δείτε τις ταινίες που θα προβληθούν εδώ.