ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«Γιορτή του Σινεμά 2025»: Όλες οι ταινίες, σε όλα τα σινεμά, με εισιτήριο 2 ευρώ

Μία μέρα αφιερωμένη στη μεγάλη οθόνη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Γιορτή του Σινεμά 2025»: Όλες οι ταινίες, σε όλα τα σινεμά, με εισιτήριο 2 ευρώ Facebook Twitter
0

Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική παράδοση επιστρέφει. Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η Γιορτή του Σινεμά 2025 μετατρέπει ολόκληρη τη χώρα σε μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα, με ενιαίο εισιτήριο 2 ευρώ για όλες τις προβολές, σε όλες τις αίθουσες και για όλες τις ταινίες.

Ο θεσμός, που έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς, επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει τη μαγεία του σινεμά με μειωμένο εισιτήριο.

Οι θεατές μπορούν να επιλέξουν όποια ταινία, αίθουσα και προβολή επιθυμούν, να πάρουν τα ποπ κορν τους και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της μεγάλης οθόνης, μαζί με χιλιάδες άλλους φίλους του κινηματογράφου.

Φέτος, στη Γιορτή συμμετέχει και το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινά την ίδια ημέρα, στις 30 Οκτωβρίου. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η τελετή έναρξης, που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προσκλήσεις.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία των κινηματογράφων και των διανομέων της χώρας, που ενώνουν δυνάμεις για να φέρουν το κοινό ξανά κοντά στη μεγάλη οθόνη.

Δείτε τις ταινίες που θα προβληθούν εδώ

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σχόλιο Μενδώνη για το δείπνο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Προκλητική αδιαφορία»

Πολιτισμός / Σχόλιο Μενδώνη για το δείπνο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Προκλητική αδιαφορία»

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης»
LIFO NEWSROOM
Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Πολιτισμός / Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Η υπουργός, Λίνα Μενδώνη, υπενθύμισε ότι το κτήμα του Τατοΐου, αν και είχε «σημαντική ιστορική και περιβαλλοντική αξία», παρέμενε για δεκαετίες αναξιοποίητο
LIFO NEWSROOM
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Πολιτισμός / Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Το θρυλικό σόου επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας τη δεύτερη χρονιά του μεγάλου comeback του μετά την εξαετή παύση και την επανεκκίνηση του 2024, με μία ηχηρή ωστόσο απουσία
LIFO NEWSROOM
 
 