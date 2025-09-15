Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιος είναι ο Μικέλε Μορσέλι που κληρονόμησε 60 εκατ. από την περιουσία του

Ποιος είναι ο 42χρονος που κληρονόμησε περιουσιακά στοιχεία, μετοχές, κρατικά ομόλογα αλλά και προσωπικά αντικείμενα του θρυλικού σχεδιαστή

Δύο χειρόγραφες διαθήκες του Τζόρτζιο Αρμάνι, που άνοιξαν πριν από λίγες ημέρες, αποκαλύπτουν με λεπτομέρειες πώς θέλησε να μοιράσει την περιουσία του ο σπουδαίος Ιταλός δημιουργός μόδας.

Ανάμεσα στους κληρονόμους του βρίσκεται ένα πρόσωπο που δεν ανήκε ποτέ στον λαμπερό κόσμο των πασαρέλων: ο 42χρονος μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ο Αρμάνι του άφησε περιουσιακά στοιχεία που υπολογίζονται σε περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ, σε μετοχές, κρατικά ομόλογα αλλά και προσωπικά αντικείμενα.

Ο Μορσέλι είναι διευθύνων σύμβουλος της Immobiliare srl, θυγατρικής του ομίλου Armani που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του σχεδιαστή. Πρόκειται για πολυτελείς κατοικίες σε Σεν Τροπέ, Pantelleria, Αντίγκουα, Broni και Νέα Υόρκη, με συνολική αξία που εκτιμάται κοντά στα 290 εκατομμύρια ευρώ. Αν και δεν βρισκόταν στο προσκήνιο του οίκου, είχε στενή συνεργασία με τον Αρμάνι στη διαχείριση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του.

Σύμφωνα με τις διαθήκες, ο Μορσέλι θα λάβει δύο σειρές ιταλικών κρατικών ομολόγων (BTP) αξίας περίπου 32 εκατ. ευρώ, καθώς και 100.000 μετοχές της EssilorLuxottica, που ξεπερνούν σε αξία τα 26 εκατ. ευρώ. Στο μερίδιό του περιλαμβάνονται επίσης vintage αυτοκίνητα, πρόσβαση στο διαμέρισμα του σχεδιαστή στη Νέα Υόρκη, στη βίλα του στο Σεν Τροπέ και στο ιδιωτικό του γιοτ.

Facebook Twitter Φωτ: Blu Basket Bergamo - Gruppo Mascio/Facebook

Ο Μορσέλι δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων και παράλληλα έχει παρουσία στον αθλητισμό. Από τον Αύγουστο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της μπασκετικής Blu Basket Bergamo, που αγωνίζεται στη Serie A2. Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με paddle tennis, ποδηλασία, ψάρεμα και ιππασία.

Έχει μία κόρη, τη Μπιάνα, την οποία ο Αρμάνι φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Στο όνομά της είχε δημιουργήσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, που θα μπορέσει να εισπράξει όταν ενηλικιωθεί.

