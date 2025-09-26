Fontana di Trevi: Πού καταλήγουν τα κέρματα που πετιούνται στο δημοφιλέστερο συντριβάνι του κόσμου;

Η παράδοση λέει ότι το να πετάς ένα νόμισμα πάνω από τον αριστερό σου ώμο με το δεξί χέρι, ενώ έχεις στραμμένη την πλάτη στη Fontana di Trevi, εγγυάται ότι θα επιστρέψεις στη Ρώμη.

Είτε αληθεύει είτε όχι, η σκέψη και μόνο να βρεθεί κανείς για δεύτερη ή και τρίτη φορά στην Αιώνια Πόλη, έχει μετατρέψει το δημοφιλέστερο συντριβάνι στον κόσμο, σε έναν τεράστιο κουμπαρά.

Εκτιμάται πως οι τουρίστες πετούν καθημερινά στη Fontana di Trevi 3.000 ευρώ, με το ετήσιο ποσό να φτάνει περίπου στο 1.5 εκατομμύριο. Παράλληλα, άγνωστο παραμένει σε πολλούς το μέρος όπου καταλήγουν τα χιλιάδες κέρματα, αφού συλλεχθούν από δημοτικούς υπαλλήλους της Ρώμης.

Πρόκειται για τη διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση Caritas, η οποία μετρά τα κέρματα και με αυτά χρηματοδοτεί τράπεζες τροφίμων, συσσίτια και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Το 2022 η Caritas συγκέντρωσε 1,4 εκατομμύρια ευρώ από τη Fontana di Trevi.

Η Ρώμη είναι μία από τις πιο επισκέψιμες πόλεις στον κόσμο με 21 εκατομμύρια τουρίστες. Η ανασύρση των νομισμάτων αποτελεί θέαμα καθώς οι εργαζόμενοι της περιφερειακής επιχείρησης ACEA, ισορροπούν στην άκρη του τεράστιου μπαρόκ σιντριβανιού, χρησιμοποιώντας μακριές σκούπες και σωλήνες αναρρόφησης.

Τα νομίσματα δίνονται στη συνέχεια στην Caritas, όπου εκεί τα στεγνώνουν με πιστολάκια μαλλιών, πριν τα ταξινομήσουν και αρχίσουν το μέτρημα.

Πινακίδες γύρω από το σιντριβάνι ενημερώνουν ότι τα κέρματα προορίζονται για φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς και πως απαγορεύεται να τα κλέβουν.

Η Fontana di Trevi σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Νικόλα Σάλβι και ολοκληρώθηκε από τον Πιέτρο Μπράτσι το 1762. Η είσοδος στα νερά του σιντριβανιού απαγορεύεται ρητά και οι τουρίστες που παραβαίνουν τον κανόνα αντιμετωπίζουν πρόστιμα.

Δύο φορές την εβδομάδα, έως τέσσερις εργαζόμενοι μαζεύουν τα νομίσματα, δήλωσε ο Francesco Prisco, διευθυντής στην ACEA. Το σιντριβάνι αδειάζει για καθαρισμό δύο φορές το μήνα.

«Οι εργασίες συλλογής και καθαρισμού πραγματοποιούνται όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μειωθεί ο χρόνος διακοπής του σιντριβανιού», είπε ο Prisco, μιλώντας στο Reuters.

Αφού τα νομίσματα σκουπιστούν με ειδική σκούπα, αναρροφώνται με σωλήνες και μεταφέρονται στο γραφείο της Caritas, όπου ένας υπάλληλος τα απλώνει σε ένα τεράστιο τραπέζι για να στεγνώσουν.

Δεν ανασύρονται μόνο νομίσματα από το σιντριβάνι. Οι εργαζόμενοι έχουν βγάλει κοσμήματα, οδοντοστοιχίες, ακόμη και ομφάλιους λώρους.

Διαχρονικά τα νομίσματα αποτελούσαν στόχο για τους κλέφτες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν, μερικές φορές, μαγνήτες προσαρτημένους σε κοντάρια. Κοντά στον κεντρικό σταθμό της Ρώμης βρίσκεται το σούπερ μάρκετ της Caritas, γνωστό ως Emporium, που διαθέτει τρόφιμα σε κατοίκους με ανάγκες οι οποίοι μπορούν να τα αγοράσουν με κουπόνια.

Με πληροφορίες από Reuters