Φεστιβάλ Καννών 2023: Τα δάκρυα του Τζόνι Ντεπ μετά το 7λεπτο χειροκρότημα

Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στις Κάννες και συγκινήθηκε όταν καταχειροκροτήθηκε επί 7 λεπτά στην πρεμιέρα του «Jeanne du Barry» της Maïwenn, που άνοιξε το 76ο Φεστιβάλ των Καννών.

Με πρωταγωνίστρια τη Maïwenn στον ομώνυμο χαρακτήρα, η ταινία «Jeanne du Barry» με τον Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του βασιλιά Λουδοβίκου XV, άνοιξε το Φεστιβάλ των Καννών 2023 και απέσπασε θετικές κριτικές.

Επί 7 λεπτά το κοινό στις Κάννες, χειροκροτούσε τον Τζόνι Ντεπ, στην πρώτη του κινηματογραφική δουλειά μετά τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ και εκείνος δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του.

Αν και πριν την εμφάνισή του υπήρξε αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της συμπερίληψης της ταινίας στο Φεστιβάλ των Καννών, ο επικεφαλής του Φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό, επέμεινε στην απόφασή του.

«Δεν ξέρω για την εικόνα του Τζόνι Ντεπ στις ΗΠΑ. Για να σας πω την αλήθεια, στη ζωή μου, έχω μόνο έναν κανόνα: είναι η ελευθερία της σκέψης και η ελευθερία του λόγου και της δράσης μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο» σημείωσε.

Πρόσθεσε δε, ότι «Αν είχε απαγορευθεί στον Τζόνι Ντεπ να παίξει σε μια ταινία ή η ταινία είχε απαγορευτεί, δεν θα ήμασταν εδώ για να το συζητάμε. Είδαμε την ταινία της Maïwenn και θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική. Αυτή η διαμάχη προέκυψε μόλις ανακοινώθηκε η ταινία στις Κάννες, επειδή όλοι ήξεραν ότι η Τζόνι Ντεπ είχε κάνει μια ταινία στη Γαλλία. Δεν ξέρω γιατί τον επέλεξε, αλλά είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνετε στη Maïwenn».

Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny