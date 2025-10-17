Μαρία Κάλλας: Στη Φλωρεντία το άγαλμα του Νίκου Φλώρου - Θα αφιερωθεί πλατεία στη θρυλική υψίφωνο

Στη Φλωρεντία, έξω από την είσοδο του θεάτρου Maggio Musicale Fiorentino, θα εκτίθεται μέχρι τις 14 Ιανουαρίου, το άγαλμα της Μαρία Κάλλας που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Νίκος Φλώρος.

Το άγαλμα έχει ύψος 2,5 μέτρων και είναι φτιαγμένο από χάλυβα. Πρόκειται για ένα «περιοδεύον έργο τέχνης» το οποίο έχει ήδη εκτεθεί, μεταξύ των άλλων, στη Ρώμη, στη Βενετία και στο κτήριο της Unesco στο Παρίσι.

Η μεταφορά του αγάλματος της θρυλικής μας υψίφωνου στη μεγαλύτερη πόλη της Τοσκάνης, κατέστη δυνατή χάρη στην δραστηριοποίηση του τοπικού επίτιμου προξενείου μας. Στα αποκαλυπτήρια, συμμετείχαν ο καλλιτέχνης, ο υπεύθυνος πολιτιστικών θεμάτων του Δήμου της Φλωρεντίας, Τζοβάνι Μπεταρίνι, και η επίτιμη πρόξενος της Ελλάδας, Πέγκυ Πετρακάκου.

Στην Φλωρεντία εκεί που η Μαρία Κάλλας τραγούδησε για πρώτη φορά το Casta Diva έγιναν τα αποκαλυπτήρια του γλυπτου του παγκόσμιου φήμης Έλληνα γλύπτη Νίκου Φλώρου αφιερωμένο στη θρυλική ντίβα. Μια στιγμή συγκίνησης και έμπνευσης, στο ίδιο σημείο όπου γεννήθηκε ο μύθος της..! 🙏❤️ pic.twitter.com/XvtfAovOW3 — @nikolaosderes (@nikolaosderes) October 16, 2025

«Η σχέση της Μαρία Κάλλας, στην οποία πρόκειται να αφιερώσουμε και πλατεία, ήταν και παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Με τη φωνή της, μάγεψε και την πόλη μας, αλλά αποτέλεσε και ένα σύμβολο της τέχνης, του πάθους και της αφοσίωσης. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν, επίσης, την πόλη μας και τα θέατρά της, Μια πόλη, η οποία είναι και πρωτεύουσα της λυρικής», υπογράμμισε ο Τζοβάνι Μπεταρίνι, Χαρακτήρισε, επίσης, «τιμή για την πόλη του» τη μεταφορά του έργου του Νίκου Φλώρου και κάλεσε όλους τους κατοίκους της να πάνε να το θαυμάσουν από κοντά.

Η δε επίτιμη πρόξενος της χώρας μας στη Φλωρεντία, σε μια ιστορική αναδρομή, υπογράμμισε ότι «η Μαρία Κάλλας τραγούδησε στη Φλωρεντία στο διάστημα από το 1948 μέχρι το 1953 μαγεύοντας το κοινό των θεάτρων Comunale και La Pergola, με ερμηνείες μοναδικές, όπως στην περίπτωση της πασίγνωστης Casta Diva». «Η Φλωρεντία, με την πλουσιότατη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της, είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη φιλοξενία του εντυπωσιακού, αυτού, έργου τέχνης», ολοκλήρωσε η Πέγκυ Πετρακάκου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Η Αθήνα της Κάλλας: Η πόλη που την πλήγωσε αλλά και τη διαμόρφωσε