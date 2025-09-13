Coldplay: Αυλαία για την περιοδεία με τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία - Όλα όσα έγιναν στο τελευταίο show στο Webley

Οι Coldplay γιόρτασαν το βράδυ της Παρασκευής το τέλος της περιοδείας τους με 10 συναυλίες στο Wembley Stadium, σε μια μαγευτική βραδιά γεμάτη μουσική και εντυπωσιακά εφέ.

Ερμηνεύοντας επιτυχίες από κάθε περίοδο των 25 χρόνων καριέρας τους, γέμισαν το στάδιο με φως και χαρά, και ξεσήκωσαν το κοινό με την διασκευή του "I Wanna Dance With Somebody" της Whitney Houston. «Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο χορεύω στο πάρκινγκ», αστειεύτηκε ο τραγουδιστής Chris Martin.

Η χτεσινή συναυλία έκλεισε το πιο πρόσφατο σκέλος της περιοδείας Music Of The Spheres, η οποία από το 2022 έχει κάνει τέσσερις φορές τον γύρο του κόσμου και πλέον αποτελεί την περιοδεία με τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία, με πάνω από 12 εκατομμύρια εισιτήρια να έχουν πουληθεί. Ο Martin υποσχέθηκε ότι η περιοδεία θα συνεχιστεί «κάπου στη νότια Αφρική σε περίπου 18 μήνες».

An emotional ending to 10 beautiful nights at Wembley Stadium 🥹 You’ve got all our love @coldplay ♥️ | via @aniko_greeneyes

pic.twitter.com/en4qzFIX3l — Coldplaying (@coldplaying) September 12, 2025

Η χθεσινή συναυλία πραγματοποιήθηκε με μια εβδομάδα καθυστέρησης, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς του Λονδίνου που ανάγκασε τη μπάντα να αναβάλει τη συναυλία. «Ξέρω ότι προκάλεσε πολλή αναστάτωση σε πολλούς από εσάς», είπε ο Martin στο κοινό. «Σε αντάλλαγμα, θα δώσουμε μια συναυλία δεκαπλάσιας ποιότητας από κάθε άλλη που έχουμε παίξει ποτέ. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας».

Και πράγματι η παράσταση ήταν μια υπέρτατη επίδειξη σκηνικής μαεστρίας. Η συναυλία αποτελεί μια πολυαισθητηριακή εμπειρία, με LED βραχιολάκια, βροχή από κομφετί, λέιζερ, φουσκωτά που περιστρέφονται, 3D γυαλιά που μετατρέπουν τα πάντα σε καρδιές και αστέρια, ακόμα και ένα σύντομο κουκλοθέατρο (οι χειριστές, Drew και Nicolette, μάλιστα αρραβωνιάστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συναυλίας το Σάββατο).

Ο Κρις Μάρτιν με την ενέργεια του ξεσηκώνει το κοινό. Ο σκοπός του δεν είναι απλά να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε μπάντα και κοινό, αλλά να το καταργήσει εντελώς. «Σας βλέπω», λέει επανειλημμένα, εντοπίζοντας φαν με σημαίες και φιγούρες στα πιο απομακρυσμένα καθίσματα: «Βλέπω εδώ εσένα με τη βραζιλιάνικη σημαία. Και βλέπω εσένα εκεί στην κορυφή με τα φώτα στο σώμα σου. Φαίνεστε σαν να βγήκατε από την ταινία Tron».

Τα LED βραχιολάκια παίζουν τεράστιο ρόλο, καθώς μετατρέπουν όλους σε ένα μεγάλο ψηφιδωτό . Η συλλογική ευφορία κορυφώνεται όταν το κοινό τραγουδά μαζί με το συγκρότημα επιτυχίες όπως τα "Paradise", "The Scientist", "Yellow" και "Sky Full of Stars".

Ρεκόρ συναυλιών στο Wembley Stadium

Καλλιτέχνης Νύχτες Περιοδεία Έτος Coldplay 16 Music of the Spheres 2022-25* Taylor Swift 8 Eras 2024 Take That 8 Progress 2011 Oasis 7 Live '25 2025 Michael Jackson 7 Bad 1988

*Συμπεριλαμβάνονται 6 νύχτες το 2022 και 10 το 2025.

Κοντά στο τέλος της βραδιάς, ο Μάρτιν σταμάτησε τα πάντα για τα 48α γενέθλια του κιθαρίστα Jonny Buckland, προσφέροντάς του ένα Lego Batmobile και υπόσχεται: «Θα σου δώσω 1 εκατομμύριο λίρες αν το χτίσεις πριν το “Fix You”».

Ο Μάρτιν παραδέχθηκε αργότερα πως το χιούμορ «του δημιουργεί μπλεξίματα κάθε μέρα», αλλά όχι τόσα όσα ο Andy Byron, παντρεμένος CEO τεχνολογικής εταιρείας, που πιάστηκε να ανταλλάσσει τρυφερές αγκαλιές με τη διευθύντρια προσωπικού κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay στις ΗΠΑ φέτος. Η στιγμή, που μεταδόθηκε άμεσα στη γιγαντιαία οθόνη και έγινε viral, έχει προκαλέσει τουλάχιστον ένα διαζύγιο.

Έτσι, όταν ξεκινά η ενότητα με το ζωντανό τζάμποτρόν, ο Μάρτιν είπε με χιούμορ μια προειδοποίηση στο κοινό: «Ό,τι συμβεί εδώ μένει εδώ. Εγγυημένα. Οπότε αν μόλις έχεις υπεξαιρέσει χρήματα της εταιρείας, έλα στην κάμερα τώρα. Όλα καλά». Λίγο μετά, ένα νεαρό ζευγάρι εμφανίζεται στην οθόνη. Ο τραγουδιστής έσκυψε το κεφάλι του: «Θεέ μου, μην το ξαναζήσω αυτό», και συμφώνησε να τραγουδήσει μόνο αφού δείξουν τα δαχτυλίδια γάμου τους στην κάμερα.

💫 10 unforgettable sold-out nights at Wembley! Coldplay’s #MusicOfTheSpheresWorldTour 2025 has come to an end. 🌍❤️



Coldplayers are special 💜 One day we’ll see each other again at Wembley. ✨ pic.twitter.com/d3xrL0KwuO — Coldplay Access (@coldplayaccess) September 12, 2025

Το κοινό στη χθεσινή τελευταία συναυλία του Λονδίνου έδειξε την εκτίμησή του. Κατά το τελευταίο encore με το "All My Love", χιλιάδες άνοιξαν κόκκινα χαρτιά σε σχήμα καρδιάς, υλοποιώντας ένα μυστικό διαδικτυακό σχέδιο που οργάνωσε μια Γερμανίδα φαν, η Hannah.

Ήταν μια στιγμιαία μελαγχολία, καθώς οι οπαδοί γνωρίζουν ότι η μπάντα σχεδιάζει ένα μεγάλο διάλειμμα. Και ακόμη κι αν το χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν νέα μουσική, ο Martin έχει ανακοινώσει πως αυτό θα είναι το τελευταίο τους άλμπουμ. «Το μουσικό αρχείο των Coldplay, αν θέλετε, τελειώνει εκεί», είχε πει το 2021 σε συνέντευξη στο BBC Radio 2. «Μετά, νομίζω ότι θα περιοδεύουμε μόνο».