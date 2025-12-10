Bugonia: Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι υποψήφια για τρεις Χρυσές Σφαίρες

Υποψήφια για τρεις Χρυσές Σφαίρες είναι η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, όπου πρωταγωνιστούν η Έμα Στόουν, ο Τζέσι Πλέμονς και ο Έινταν Ντέλμπις μεταξύ άλλων.

Η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου διεκδικεί -στις Χρυσές Σφαίρες- τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Ηθοποιού (Τζέσι Πλέμονς) και Καλύτερης Ηθοποιού (Έμα Στόουν).

Bugonia: Η αντίδραση της Έμα Στόουν

« Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για την ομάδα του Bugonia και για τις υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες. Η συμμετοχή μου στην ταινία ήταν μια άγρια, εντελώς μοναδική εμπειρία. Το να δουλέψω με τον Τζέσι -του οποίου η υποψηφιότητα είναι πέρα για πέρα δίκαιη- ήταν πραγματικά μοναδικό.

Τίποτα δεν θα είχε υπάρξει χωρίς το εξαιρετικό σενάριο του Γουίλ Τρέισι και τη διορατική, βαθιά ανθρώπινη σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου. Είμαι ευγνώμων για όλο το καστ και το συνεργείο μας και νιώθω τυχερή που ήμουν μέρος αυτής της ταινίας. Σας ευχαριστώ που την αγκαλιάσατε.»