Το βραβευμένο πορτρέτο ενός ψαρά από το Βιετνάμ ξεχώρισε στο LCE Photographer of the Year 2026

Η SOPHIA SPURGIN ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ LCE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2026 ΜΕ ΤΟ FISH EYES, ΕΝΑ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΨΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ HOI AN, ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 14.500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.

The LiFO team
Fish Eyes, Sophia Spurgin. Η βραβευμένη φωτογραφία που πήρε τον μεγάλο τίτλο στο LCE Photographer of the Year 2026.
Η Sophia Spurgin κέρδισε το LCE Photographer of the Year 2026 με το Fish Eyes, ένα πορτρέτο ψαρά τραβηγμένο στο Hoi An του Βιετνάμ, που ξεχώρισε ανάμεσα σε περισσότερες από 14.500 συμμετοχές.

Η βραβευμένη εικόνα δείχνει έναν ψαρά πάνω σε βάρκα να κρατά δύο ψάρια μπροστά στα μάτια του, με το δίχτυ του να φαίνεται στο βάθος. Η ίδια η φωτογράφος έχει πει ότι η λήψη ήρθε στο παιχνιδιάρικο τέλος μιας φωτογραφικής συνεδρίας, ενώ το κάδρο κρατά μαζί το χιούμορ της στιγμής και το περιβάλλον της δουλειάς του.

Η Spurgin, πρώην δασκάλα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν πήρε μόνο τον γενικό τίτλο αλλά και την πρώτη θέση στην κατηγορία Wildlife με τη φωτογραφία Fighting Foxes in the Rain. Για το Fish Eyes κέρδισε 3.000 λίρες σε vouchers φωτογραφικού εξοπλισμού. Ο διαγωνισμός της London Camera Exchange πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά και είναι ανοιχτός στο κοινό, με 14 κατηγορίες που εκτείνονται από το travel και το street μέχρι το wildlife, το birds και το macro. Η φετινή απονομή έγινε στις 15 Μαρτίου στο The Photography & Video Show στο NEC του Birmingham, ενώ οι νικητήριες φωτογραφίες παρουσιάστηκαν και σε ειδική έκθεση.

Ανάμεσα στις εικόνες που βραβεύτηκαν φέτος βρίσκονται επίσης το Imprint της Millie Melvin στην κατηγορία Emerging Talent, το A Gazing Owlet της Louise Norris στα Birds, το Teamwork της Dikye Ariani στο Macro, το Crossing the Curves της Helen Trust στο Street και το The Lotus του Colin Page στο Landscape. Μαζί, οι φετινές βραβευμένες φωτογραφίες δίνουν μια αρκετά καθαρή εικόνα του εύρους της διοργάνωσης, από την ταξιδιωτική προσωπογραφία και τη wildlife φωτογραφία μέχρι το δρόμο, τη λεπτομέρεια και το τοπίο.

The Lotus, Colin Page. Νικήτρια φωτογραφία στην κατηγορία Landscape.
Teamwork, Dikye Ariani. Η εικόνα που πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία Macro.
A Gazing Owlet, Louise Norris. Η εικόνα που ξεχώρισε στην κατηγορία Birds.
Swan Song, Brooke Shaden. Η εικόνα που πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία Creative.
Red Rebel, John Lynch. Νικήτρια φωτογραφία στην κατηγορία Portrait.
Silent Sentinel, Carole Ann Chambers/Chambers Photographic. Η εικόνα που πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία Pets.
Fighting Foxes in the Rain, Sophia Spurgin. Η εικόνα που χάρισε στη Sophia Spurgin και την πρώτη θέση στην κατηγορία Wildlife.

